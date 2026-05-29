SBK Aragon, FP1: Crash von Jake Dixon – Vorderteil der Honda abgerissen

In Aragonien herrscht bereits Hochsommer mit Temperaturen um die 35 Grad Celsius. Da es über das Wochenende – wenn überhaupt – nur marginal kühler wird, bereiten sich die Fahrer und Teams auf eine Hitzeschlacht vor, bei der die Haltbarkeit der Reifen im Vordergrund stehen wird.

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Im Honda-Werksteam ist nach über dreimonatiger Verletzungspause Jake Dixon zurück , der aus der Moto2 kommende Engländer wird sein erstes Rennen in der Superbike-WM bestreiten. Nach seinen Fußbrüchen vor zwei Wochen in Most überraschend ebenfalls dabei ist Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati. Dixon und Bautista dürfen aber nur unter Vorbehalt fahren, beide müssen nach dem FP1 noch einmal bei Rennärztin Monica Lazarotti vorstellig werden. Anschließend wird entschieden, ob sie auch das restliche Wochenende bestreiten können.

Schwer gebeutelt reiste das BMW-Werksteam ins MotorLand Aragon: Beide Stammfahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci fallen verletzt aus und werden durch Testfahrer Michael van der Mark sowie Euro-Moto-Pilot Hannes Soomer ersetzt.

Die Kraftstoffdurchflussmengen sind an diesem Wochenende gleich wie zuletzt in Brüx (Most), die nächste Anpassung ist laut Reglement für Misano Mitte Juni möglich – was angesichts der Ducati-Dominanz auch geschehen wird.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.35 Uhr, hatte es bereits 30 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 39 Grad.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Der WM-Zweite Iker Lecuona aus dem Ducati-Werksteam sorgte mit 1:49,158 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Nicolo Bulega (Ducati) seit 2025 mit 1:47,332 min, die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (BMW) 2024 im Sprint in 1:47,935 min.

Unterbrechung nach Crash von Jake Dixon

Nach 12 min musste die Session nach einem Crash von Dixon am Ausgang von Kurve 12 unterbrochen werden, weil es dessen Honda nach mehreren Überschlägen das Vorderteil abgerissen hatte und die Fireblade geborgen werden musste. Der Engländer konnte die Unfallstelle auf eigenen Beinen verlassen, das Training war für ihn aber beendet, weil in der Superbike-WM keine Ersatzmaschine erlaubt ist.

Zur Halbzeit lagen neun Ducati-Fahrer (!) in den Top-11, lediglich das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani konnte mithalten.

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WM-Leader Nicolo Bulega steigerte die Bestmarke bis auf 1:48,916 min, diese Zeit blieb bis zum Schluss unangetastet. Zweiter wurde Lecuona, dann folgt die Bimota-Paarung.

In die Top-11, die innerhalb genau 1 sec liegen, schafften es ausschließlich Fahrer auf Maschinen von Ducati und Bimota. Garret Gerloff brachte die einzige Kawasaki im Feld auf Platz 12, Xavi Vierge wurde mit der besten Yamaha 13., direkt dahinter landete Somkiat Chantra mit der Honda.

Lorenzo Baldassarri (7./Go Eleven Ducati) verlor die letzten Trainingsminuten ebenso wie van der Mark (18./ROKiT BMW) wegen technischer Probleme.