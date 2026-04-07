SBK-Debüt von Advocates Ducati: Probleme, Stürze und viele Erkenntnisse

Überraschend änderte Advocates Racing seine Pläne und schrieb sich mit Thomas Bridewell in die Superbike-WM 2026 anstatt in der britischen Serie ein. Für den 37-Jährigen ist es zwar die erste Saison als Stammfahrer in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft, zwischen 2008 und 2025 bestritt er jedoch 23 Rennen als Wildcard- und Ersatzpilot.

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Aus Zeitgründen erfolgte der WM-Einstieg des australischen Ducati-Teams verspätet in Portimão. Die anspruchsvolle Rennstrecke bezeichnete Bridewell als ideal für das Debüt . Tatsächlich begegneten Team und Fahrer technische und fahrerische Defizite, was angesichts weniger Testfahrten nicht überraschte.

Thomas Bridewell: Beim Sturz zu sehr gepusht

Dennoch zieht der Engländer ein insgesamt positives Fazit, sprangen doch am Ende drei WM-Punkte für Platz 13 im zweiten Lauf heraus. «Ich würde sagen, wir sind definitiv gut aus den Startlöchern gekommen», sagte Bridewell. «Das Problem ist, dass man als Rennfahrer, wenn man gut aus den Startlöchern kommt, sofort loslegen will, während wir im Moment noch einen Schritt zurücktreten müssen. Aber ich fühle mich auf dem Motorrad wirklich gut, und wir haben bei verschiedenen technischen Aspekten stetige Fortschritte gemacht, wohl wissend, dass wir noch einen großen Schritt nach vorn machen können. Im zweiten freien Training wurde ich von dem Temperaturwechsel überrascht und habe vielleicht etwas zu sehr gepusht, was zu meinem Sturz führte. Ich weiß, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben.»

Im fortgeschrittenen Rennfahreralter muss sich Bridewell einen neuen Fahrstil angewöhnen. «Ich sehe genau, was ich falsch mache, und das liegt einfach an meiner mangelnden Erfahrung in der Superbike-WM», weiß der Ducati-Pilot. «Das Positive daran ist, dass ich anhand der Daten klar erkennen kann, wo ich mich verbessern muss. Und ich weiß auch, wie das geht; ich brauche nur mehr Zeit auf der Strecke. Ein Aspekt ist, dass es in der WM viele starke Bremsmanöver mit aufgerichtetem Motorrad und mit Verwendung der Hinterradbremse gibt, was in der britischen Serie so nicht der Fall ist. Ich musste feststellen, dass ich die Vorderradbremse zu stark einsetze. Der Sturz im Rennen war auf dasselbe Bremsproblem zurückzuführen.»

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Es gibt noch viel zu lernen. Thomas Bridewell

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