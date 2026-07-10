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SBK Donington, FP1: Ducati an der Spitze – BMW trotz Test deutlich zurück

Ducati fährt auch in Donington Park vorne, Nicolo Bulega und Iker Lecuona gaben im FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag den Ton an. Wildcard Jonathan Rea sorgte für ein Lebenszeichen von Honda.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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In Donington Park herrscht schönstes Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Da es über das ganze Wochenende so bleiben soll, bereiten sich die Fahrer und Teams auf eine Hitzeschlacht vor, bei der die Haltbarkeit der Reifen im Vordergrund stehen wird. Der Grip auf der englischen Piste ist ohnehin niedrig.

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Im Honda-Werksteam ist Jake Dixon nach seinem abgebrochenen Comeback in Aragon Ende Mai endlich zurück, er hatte sich im Februar eine schlimme Handverletzung links zugezogen. Honda-Testfahrer Jonathan Rea mischt bei seinem Heimrennen mit Wildcard ebenfalls mit. Bei BMW ist Danilo Petrucci wieder dabei, der Italiener hat sich in Brüx (Most) Mitte Mai das Steißbein gebrochen. Damit sind in England alle 22 Stammfahrer am Start.

Honda und BMW haben Ende Juni in Donington getestet, von diesem Vorteil war aber nichts zu sehen. Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr, England liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, hatte es 27 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 35 Grad.

Im Artikel erwähnt

Nico Bulega sofort auf hohem Niveau

WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte bereits in den ersten acht Minuten mit 1:25,960 min für eine nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2024 mit 1:24,629 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im zweiten Hauptrennen in 1:25,597 min.

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Nach 12 min stürzte Dixon in Kurve 8, genau gleich lang fuhr er im FP1 in Aragon, bevor er seine Fireblade komplett verschrottete.

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Zur Halbzeit lagen die Top-11 innerhalb 1 sec. Bulega steigerte sich bis zum Ende auf 1:25,870 min, womit er um 0,085 sec schneller war als Lecuona. Hinter den Seriensiegern wurde das Feld in den letzten fünf Minuten kräftig durcheinandergewürfelt, was damit zu tun hatte, wer mit neuem Hinterreifen auf Zeitenjagd ging und wer nicht.

Sam Lowes (Ducati) verliert als Dritter 0,156 sec auf Bulega, es folgen Alex Lowes (Bimota), die Ducati-Piloten Lorenzo Baldassarri, Yari Montella und Alvaro Bautista, Gerloff (Kawasaki) sowie Rea (Honda) auf Platz 9. Die BMW-Werksfahrer Petrucci und Oliveira verloren über eine Sekunde und wurden 16. und 19.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

1:25,870

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,085

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

20

+0,156

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+0,232

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+0,324

06

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+0,360

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

20

+0,428

08

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

15

+0,454

09

Jonathan Rea

Jonathan Rea

Honda HRC

Jonathan Rea

Jonathan Rea

Honda HRC

65

17

+0,685

10

Alberto Surra

Alberto Surra

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Alberto Surra

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67

18

+0,783

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