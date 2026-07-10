SBK Donington, FP1: Ducati an der Spitze – BMW trotz Test deutlich zurück

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100 Jahre Ducati: Superbike-Asse beim Goodwood Festival of Speed
Ducati fährt auch in Donington Park vorne, Nicolo Bulega und Iker Lecuona gaben im FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag den Ton an. Wildcard Jonathan Rea sorgte für ein Lebenszeichen von Honda.
In Donington Park herrscht schönstes Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Da es über das ganze Wochenende so bleiben soll, bereiten sich die Fahrer und Teams auf eine Hitzeschlacht vor, bei der die Haltbarkeit der Reifen im Vordergrund stehen wird. Der Grip auf der englischen Piste ist ohnehin niedrig.
Im Honda-Werksteam ist Jake Dixon nach seinem abgebrochenen Comeback in Aragon Ende Mai endlich zurück, er hatte sich im Februar eine schlimme Handverletzung links zugezogen. Honda-Testfahrer Jonathan Rea mischt bei seinem Heimrennen mit Wildcard ebenfalls mit.
WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte bereits in den ersten acht Minuten mit 1:25,960 min für eine nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2024 mit 1:24,629 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im zweiten Hauptrennen in 1:25,597 min.
Nach 12 min stürzte Dixon in Kurve 8, genau gleich lang fuhr er im FP1 in Aragon, bevor er seine
Zur Halbzeit lagen die Top-11 innerhalb 1 sec. Bulega steigerte sich bis zum Ende auf 1:25,870 min, womit er um 0,085 sec schneller war als Lecuona. Hinter den Seriensiegern wurde das Feld in den letzten fünf Minuten kräftig durcheinandergewürfelt, was damit zu tun hatte, wer mit neuem Hinterreifen auf Zeitenjagd ging und wer nicht.
Sam Lowes (Ducati) verliert als Dritter 0,156 sec auf Bulega, es folgen Alex Lowes (Bimota), die Ducati-Piloten Lorenzo Baldassarri, Yari Montella und Alvaro Bautista, Gerloff (Kawasaki) sowie Rea (Honda) auf Platz 9. Die BMW-Werksfahrer Petrucci und Oliveira verloren über eine Sekunde und wurden 16. und 19.
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