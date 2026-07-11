SBK Donington Park, FP3: Ducati weit voraus – Dixon überraschte mit Honda

Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Führende Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:25,460 min vorne und war damit um gut zwei Zehntelsekunden schneller als der Zweite, Ducati-Privatier Yari Montella.

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Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2024 mit 1:24,629 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im zweiten Hauptrennen in 1:25,597 min.

Für Tarran Mackenzie ist das Heimrennen gelaufen: Der Brite war im FP2 am Freitagnachmittag gestürzt und erlitt laut Erstdiagnose Verletzungen an der linken Schulter, am Unterschenkel und Sprunggelenk mit Verdacht auf Schlüsselbein- und Sprunggelenkbruch. Hinzu kommt eine Gehirnerschütterung. Der Ducati-Pilot wurde für weitere Untersuchungen ins Queen’s Medical Centre nach Nottingham gebracht, das Team hat seither keine weiteren Informationen verlautbart.

Zeiten sofort besser als am Freitag

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.40 Uhr, England liegt zur MEZ eine Stunde zurück, fuhr Iker Lecuona bei gegenüber Freitag kühlen 20 Grad Celsius Lufttemperatur bereits in seiner ersten fliegenden Runde 1:25,668 min, in der zweiten sorgte Bulega mit 1:25,378 min für die bis dahin beste Zeit des Wochenendes.

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Weil die Fahrer im FP3 sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und mit verschiedenen Reifen ausrücken, in England kommen auch Qualifyer zum Einsatz, lassen die Zeiten nur bedingt Vergleiche zu.

Zur Halbzeit steigerte sich Bulega auf 1:25,138 min, in den letzten fünf Minuten gingen zahlreiche Piloten auf Zeitenjagd. Sam Lowes (Marc VDS Ducati) katapultierte sich mit 1:24,756 min an die Spitze und kratzte damit am Rundenrekord 1:24,629 min.

Ducati-Piloten liegen weit voraus

Sam Lowes beendete die Session als Schnellster, gefolgt von den Ducati-Kollegen Montella, Lecuona und Bulega. Bimota-Werksfahrer Alex Lowes verliert als Fünfter bereits über eine halbe Sekunde, Comeback-Mann Jake Dixon überraschten mit der Honda als Siebter.

BMW strauchelt nach dem Desaster am Freitag weiterhin: Miguel Oliveira und Danilo Petrucci verloren 1,1 und 1,8 sec und strandeten auf den Positionen 14 und 22. Im Fall des Italieners ist das gleichbedeutend mit dem letzten Platz.

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