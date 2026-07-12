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SBK Donington, Lauf 2: Bulega siegt – Lecuona (2.) mit starker Aufholjagd

Im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Donington Park siegte Nicolo Bulega (Ducati) überlegen. Iker Lecuona und Yari Montella auf den Rängen 2 und 3. Garrett Gerloff (Kawasaki) starker Sechster.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nachdem sich WM-Leader Nicolo Bulega in Rennen 1 in Donington nach 25 Siegen in Folge seinem Aruba.it-Teamkollegen Iker Lecuona geschlagen geben musste, stelle er im Superpole-Race am Sonntag die alte Rangordnung wieder her. Bulega siegte vor Barni-Ducati-Pilot Yari Montella und Sam Lowes (Marc VDS). Lecuona stürzte in der zweiten Runde in Führung liegend.

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Für Lecuona war der Sturz doppelt bitter. Im zweiten Hauptrennen am Nachmittag musste er von weit hinten starten. Zur Erinnerung: Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt. Somit war Lecuona in Donington der größte Verlierer dieser Regel. Der Spanier, der im Qualifying noch Startplatz 2 herausfuhr, musste Lauf 2 von Position 10 in Angriff nehmen.

Die erste Startreihe in Rennen 2 in Donington bildeten Nicolo Bulega, Yari Montella und Sam Lowes. Aus Reihe 2 gingen Alex Lowes, Axel Bassani und Lorenzo Baldassarri ins Rennen. In der dritten Startreihe standen Thomas Bridewell, Xavi Vierge und Garrett Gerloff. Neben Iker Lecuona standen Jonathan Rea und Miguel Oliveira in Reihe 4.

Im Artikel erwähnt

Den besten Start hatte Nicolo Bulega. Montella bog als Zweiter in die erste Kurve ein. Alex Lowes konnte an Bruder Sam vorbeigehen. Lecuona konnte eine Position gutmachen und war Neunter.

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In der ersten von 23 Runden machte Lecuona weitere Positionen gut. Am Ende des ersten Umlaufs war er Siebter. Jonathan Rea war Elfter.

In Runde 2 ging Bridewell an Sam Lowes vorbei, doch der Marc-VDS-Pilot konterte. Montella fuhr die schnellste Rennrunde.

In Runde 3 konnten sich Bulega und Montella langsam absetzen. Die Ducati Panigale V4R ist derzeit das mit Abstand beste Bike in der Startaufstellung.

Eine Runde später stürzten Chantra und Sofuoglu in Kurve 11. In Runde 4 hatte Bulega bereits einen Vorsprung von knapp einer Sekunde. Lecuona war bereits Fünfter.

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Runde 5: Montella konnte den Abstand auf Bulega konstant halten. Alex und Sam Lowes duellierten sich um Platz 3. Dahinter stürmte Lecuona heran.

In Runde 6 hatte Bulega seinen Vorsprung auf Montella auf über eine Sekunde ausgebaut. Dieser wiederum konnte eine Lücke von rund zwei Sekunden auf seine Verfolger herausfahren. Dann ging Lecuona an Bimota-Pilot Alex Lowes vorbei. Nun machte er Jagd auf den anderen Lowes-Bruder.

Runde 7: Der Vorsprung von Bulega betrug bereits 1,5 sec. Lecuona klebte am Hinterrad von Alex Lowes und ging in der letzten Kurve an ihm vorbei.

Die Reihenfolge in Runde 8: Bulega, Montella, Lecuona, Sam Lowes und Alex Lowes. Bridewell musste wegen eines technischen Defekts aufgeben.

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Runde 9: Der Vorsprung von Bulega war auf über zwei Sekunden angewachsen. Montella hatte noch ein Guthaben von 1,5 sec auf Lecuona. Locatelli und Oliveira duellierten sich um Rang 12. Rea war immer noch Zehnter. Hinter ihm lag Alvaro Bautista – die alten Rivalen waren wieder beisammen.

Runde 11: Der Rückstand von Montella auf Bulega blieb konstant bei zwei Sekunden. Lecuona lag 1,4 sec dahinter auf Platz 3. Bautista konnte an Rea vorbeigehen. Nun bekam es der sechsfache Champion mit Locatelli und Oliveira zu tun.

Im zwölften Umlauf betrug der Vorsprung des WM-Leaders 2,5 sec. Lecuona war bis auf eine halbe Sekunde an Montella herangekommen. Sam Lowes hatte bereits 3,5 sec Rückstand auf das Duo. Gerloff war auf Platz 7 unterwegs.

Runde 13: Montella konnte den Abstand auf Lecuona wieder etwas vergrößern. In der Zwischenzeit wurde Rea von Locatelli und Oliveira überholt. Alex Lowes konnte an Bruder Sam vorbeigehen. Der Bimota-Pilot war neuer Vierter.

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Neun Runden vor dem Ende klebte Lecuona am Hinterrad der Barni-Ducati von Montella. Bulega war 2,5 Sekunden voran.

In der letzten Kurve der 16. Runde war es dann so weit: Lecuona überholte Montella. Nun machte der Spanier Jagd auf seinen Teamkollegen. Axel Bassani klebte Sam Lowes am Hinterrad. In der Melbourne-Haarnadelkurve schnappte er sich den Briten. Bassani war neuer Fünfter. Sam Lowes bekam es mit Garrett Gerloff zu tun.

Fünf Runden vor Schluss hatte Sam Lowes ein Problem mit seiner Ducati – er hob die Hand und ließ Gerloff vorbei. An der Spitze hatte Bulega seinen Vorsprung auf 3,5 sec ausgebaut. Lecuona wiederum konnte eine Lücke auf Montella von 1,6 sec herausfahren.

Drei Runden vor dem Ende hatte Bulega bereits vier Sekunden Vorsprung. Dieses Mal konnte Lecuona nicht mithalten mit seinem Teamkollegen. Die Aufholjagd von Startposition 10 auf Platz 2 war beeindruckend, doch hier war Endstation.

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In der Zwischenzeit ging Axel Bassani an Teamkollege Alex Lowes vorbei. Er lag somit auf Platz 4 – 8,5 sec hinter Montella.

Bulega ging mit 3,8 sec Vorsprung auf Lecuona in die letzte Runde. Montella lag 2,2 sec hinter dem Spanier. Für Jonathan Rea ging es weiter nach hinten. Er wurde von Remy Gardner überholt und war danach 14.

Nicolo Bulega siegte und überquerte 4,161 sec vor Lecuona die Ziellinie. Montella wurde Dritter. Auf den Rängen 4 und 5 landeten Axel Bassani und Alex Lowes. Kawasaki-Pilot Gerloff zeigte eine starke Leistung und beendete Lauf 2 in Donington auf Rang 6.

Siebter wurde Sam Lowes. Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge und Alvaro Bautista komplettierten die Top-10.

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Miguel Oliveira (BMW) beendete das Rennen auf Rang 12. Teamkollege Danilo Petrucci landete auf Position 15. Bester Honda-Pilot wurde Jonathan Rea als 14. Jake Dixon beendete sein Heimrennen auf Rang 17.

Der Veranstalter hat vor dem Rennen die Zuschauerzahlen veröffentlicht: 50.881 Fans waren an diesem Wochenende nach Donington gereist, um die Asse der seriennahen Weltmeisterschaft anzufeuern.

Aruba.it-Ducati hat am Sonntag in Donington die Team-Weltmeisterschaft vorzeitig für sich entschieden. Zudem konnte Ducati vorzeitig die Hersteller-Wertung 2026 gewinnen.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

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