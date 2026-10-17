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SBK-Finale in Jerez: Wo man vier der letzten neun Rennen live sehen kann

Sehr wahrscheinlich wird bei der Superbike-WM in Jerez bereits am Samstag die WorldWCR 2026 entschieden. Wo man das Rennen der Frauen-Weltmeisterschaft und die der anderen Serien sehen kann.

Superbike WM

Jerez ist bereit für das Superbike-Finale
Jerez ist bereit für das Superbike-Finale
Foto: Gold & Goose
Jerez ist bereit für das Superbike-Finale
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Bei der Superbike-WM in Jerez sind alle vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM haben also auch die Sportbike-Serie und die Frauen-WM ihr Saisonfinale – in beiden letzteren stehen die Entscheidungen noch aus. Bereits im ersten Lauf am Samstag kann Maria Herrera mit einem zehnten Platz den diesjährigen Titel gewinnen.

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Livestream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Jerez beginnen die durchgehenden Übertragungen aller Kategorien am Samstag und Sonntag um 9:30 Uhr und 10:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV jeweils um 14:40 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Das umfangreichste Angebot bietet die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Wer sich für das Finale für den Video-Pass entscheidet, erhält für 4,99 Euro nicht nur Zugriff auf alle Sessions des Rennwochenendes, sondern auch auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Jerez (16. bis 18. Oktober)

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

WorldWCR

Warm Up

09:35

09:55

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:05

10:15

10

SPB-WM

Warm Up

10:25

10:35

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

17 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

20 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

WorldWCR

Warm Up

09:35

09:45

10

SBK-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SPB-WM

Warm Up

10:15

10:25

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

17 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

20 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Ergebnisse

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  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

19

1:38,309

02

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

21

+0,150

03

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

23

+0,269

04

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

19

+0,310

05

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

23

+0,488

06

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+0,589

07

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

22

+0,594

08

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

+0,654

09

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

+0,765

10

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

23

+0,893

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