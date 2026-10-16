SBK Jerez, FP1: Nicolo Bulega in eigener Welt – fünf Ducati liegen vorne

Schon die ganze Woche herrscht in Jerez im südlichsten Zipfel Spaniens, nach Gibraltar sind es nur 130 Kilometer, schönstes Herbstwetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius am Nachmittag. Bis Sonntag soll es aber um 10 Grad abkühlen und die Regenwahrscheinlichkeit steigt stark.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.35 Uhr betrug die Asphalttemperatur 25 Grad. Nach 8 min sorgte Weltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:38,155 min für die erste nennenswerte Bestzeit und war damit um über 4/10 sec schneller als der Zweite. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält der Italiener seit 2025 mit 1:36,629 min, die schnellste Rennrunde drehte das Ducati-Ass im gleichen Jahr im Sprint in 1:37,659 min.

Zur Halbzeit lagen die Top-8 innerhalb 0,7 sec, nur das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani konnte mit der Ducati-Meute mithalten. Das gesamte Training plätscherte ohne besondere Ereignisse vor sich hin, auch gegen Ende sahen wir keine Zeitenjagd mit neuen Hinterreifen.

An Bulegas Bestzeit kam keiner heran, der 49-fache Laufsieger, der am 16. Oktober seinen 27. Geburtstag feiert, blieb eine Viertelsekunde vor dem Zweiten Sam Lowes, es folgen Vizeweltmeister Iker Lecuona, der WM-Dritte Yari Montella und Alberto Surra – alle auf einer Ducati Panigale V4R. Die Top-8 runden Alex Lowes, Lorenzo Baldassarri (Ducati) und Bassani ab.

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Es folgen ab Platz 9 Xavier Vierge als bester Yamaha-Fahrer, BMWs Nummer 1 Miguel Oliveira, der zweifache Champion Alvaro Bautista (Barni Ducati), Honda-Ass Jake Dixon sowie Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Jerez: Samstags-Sessions FIM Superbike World Championship 17.10.2026 - 09:30

Das zweite freie Training beginnt am Freitagnachmittag um 15 Uhr und geht ebenfalls über 45 Minuten.