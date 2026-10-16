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SBK Jerez, FP1: Nicolo Bulega in eigener Welt – fünf Ducati liegen vorne

Ducati fährt auch in Jerez vorne, Seriensieger Nicolo Bulega gab im FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag in Spanien den Ton an. Dank Alex Lowes präsentiert sich Bimota als zweitstärkste Kraft.

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Schon die ganze Woche herrscht in Jerez im südlichsten Zipfel Spaniens, nach Gibraltar sind es nur 130 Kilometer, schönstes Herbstwetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius am Nachmittag. Bis Sonntag soll es aber um 10 Grad abkühlen und die Regenwahrscheinlichkeit steigt stark.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.35 Uhr betrug die Asphalttemperatur 25 Grad. Nach 8 min sorgte Weltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:38,155 min für die erste nennenswerte Bestzeit und war damit um über 4/10 sec schneller als der Zweite. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält der Italiener seit 2025 mit 1:36,629 min, die schnellste Rennrunde drehte das Ducati-Ass im gleichen Jahr im Sprint in 1:37,659 min.

Zur Halbzeit lagen die Top-8 innerhalb 0,7 sec, nur das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani konnte mit der Ducati-Meute mithalten. Das gesamte Training plätscherte ohne besondere Ereignisse vor sich hin, auch gegen Ende sahen wir keine Zeitenjagd mit neuen Hinterreifen.

Im Artikel erwähnt

An Bulegas Bestzeit kam keiner heran, der 49-fache Laufsieger, der am 16. Oktober seinen 27. Geburtstag feiert, blieb eine Viertelsekunde vor dem Zweiten Sam Lowes, es folgen Vizeweltmeister Iker Lecuona, der WM-Dritte Yari Montella und Alberto Surra – alle auf einer Ducati Panigale V4R. Die Top-8 runden Alex Lowes, Lorenzo Baldassarri (Ducati) und Bassani ab.

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Es folgen ab Platz 9 Xavier Vierge als bester Yamaha-Fahrer, BMWs Nummer 1 Miguel Oliveira, der zweifache Champion Alvaro Bautista (Barni Ducati), Honda-Ass Jake Dixon sowie Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff.

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Das zweite freie Training beginnt am Freitagnachmittag um 15 Uhr und geht ebenfalls über 45 Minuten.

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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

21

+31,992

1:36,129

6

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