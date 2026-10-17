SBK Jerez, FP3: Bimota stahl Ducati die Show – Alex Lowes vor Nico Bulega

Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag Weltmeister Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:38,155 min vorne und war damit eine Viertelsekunde schneller als Markenkollege Sam Lowes auf Platz 2. Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält der Italiener seit 2025 mit 1:36,629 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega im gleichen Jahr im Sprint in 1:37,659 min.

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Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.35 Uhr gelang Bulega bei herbstlich angenehmen 21 Grad Celsius Lufttemperatur bereits in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:38,006 min die bis dahin beste Zeit des Wochenendes und steigerte sich in der Folge bis auf 1:37,723 min, womit er zu diesem Zeitpunkt 0,832 sec vor dem Zweiten lag!

Weil die Fahrer im FP3 sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und mit verschiedenen Reifen ausrücken, in Andalusien kommen auch Qualifyer von Einheitsausrüster Pirelli zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

Alex Lowes überrumpelte Nicolo Bulega

Bulegas Zeit hielt bis eine Minute vor Schluss, dann katapultierte sich Bimota-Werksfahrer Alex Lowes auf Platz 1 der Zeitenliste. Bulega wurde mit 0,033 sec Rückstand Zweiter, es folgen der WM-Dritte Yari Montella, der beeindruckende junge Alberto Surra sowie Lorenzo Baldassarri – alle auf einer privaten Ducati Panigale V4R.

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Xavier Vierge wurde als schnellster Yamaha-Fahrer Achter, BMW-Ass Miguel Oliveira landete auf Platz 10, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff auf Rang 11 und Somkiat Chantra brachte die beste Honda auf Position 12. Der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista strandete auf Platz 15, Danilo Petrucci (ROKiT BMW) wurde gar nur 18. Beide Routiniers fahren in Jerez – zumindest vorerst – ihre letzten Rennen in der Superbike-WM.