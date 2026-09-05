SBK Magny-Cours, FP3: Bulega kratzt am Pole-Rekord – Kawasaki überrascht

Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Führende Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:35,556 min vorne und war damit um knapp drei Zehntelsekunden schneller als der Zweite, Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS).

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Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:34,930 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im Sprint in 1:35,500 min.

Nicht dabei in den Rennen an diesem Wochenende sind Tarran Mackenzie (Ducati) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha): Der Brite bekam nach seinem schweren Sturz in Donington Park keine ärztliche Freigabe und der Türke hatte im FP2 am Freitag einen heftigen Crash.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.40 Uhr fuhr Bulega bei gegenüber Freitag moderaten 20 Grad Celsius Lufttemperatur bereits in seiner ersten fliegenden Runde 1:35,882 min, in der zweiten sorgte Aruba-Teamkollege Iker Lecuona mit 1:35,425 min für die bis dahin beste Zeit des Wochenendes.

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Bulega kratzte am Pole-Rekord

Dann ließ Bulega den Hammer fallen und streifte mit 1:34,987 min den Pole-Rekord. Weil die Fahrer im FP3 sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und mit verschiedenen Reifen ausrücken, in Zentralfrankreich kommen auch Qualifyer von Pirelli zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

An Bulegas Zeit kam keiner mehr heran, der Italiener beendete die Session mit erstaunlichen 0,334 sec Vorsprung als Erster, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff überraschte mit Position 2. Hinter dem Texaner landeten mit Lecuona, Bridewell, Montella, Surra, Sam Lowes und Baldassarri sechs Ducati-Piloten.

Alex Lowes brachte die beste Bimota auf Platz 9, Xavier Vierge war als Zehnter erneut schnellster Yamaha-Fahrer und Jake Dixon hielt als 13. die Honda-Fahne hoch. Nur Platz 16 und fast 1,3 sec Rückstand von BMW-Ass Miguel Oliveira legen nahe, dass er keinen Qualifyer einsetzte.