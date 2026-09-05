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SBK Magny-Cours, FP3: Bulega kratzt am Pole-Rekord – Kawasaki überrascht

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Aruba-Team drehte im FP3 am Samstagmorgen in Magny-Cours die bislang schnellste Runde des Wochenendes. Ducati brachte sieben Fahrer in die Top-8.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega ist auch in Frankreich der Maßstab
Nicolo Bulega ist auch in Frankreich der Maßstab
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega ist auch in Frankreich der Maßstab
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Führende Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:35,556 min vorne und war damit um knapp drei Zehntelsekunden schneller als der Zweite, Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS).

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Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:34,930 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im Sprint in 1:35,500 min.

Nicht dabei in den Rennen an diesem Wochenende sind Tarran Mackenzie (Ducati) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha): Der Brite bekam nach seinem schweren Sturz in Donington Park keine ärztliche Freigabe und der Türke hatte im FP2 am Freitag einen heftigen Crash.

Im Artikel erwähnt

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.40 Uhr fuhr Bulega bei gegenüber Freitag moderaten 20 Grad Celsius Lufttemperatur bereits in seiner ersten fliegenden Runde 1:35,882 min, in der zweiten sorgte Aruba-Teamkollege Iker Lecuona mit 1:35,425 min für die bis dahin beste Zeit des Wochenendes.

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Bulega kratzte am Pole-Rekord

Dann ließ Bulega den Hammer fallen und streifte mit 1:34,987 min den Pole-Rekord. Weil die Fahrer im FP3 sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und mit verschiedenen Reifen ausrücken, in Zentralfrankreich kommen auch Qualifyer von Pirelli zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

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An Bulegas Zeit kam keiner mehr heran, der Italiener beendete die Session mit erstaunlichen 0,334 sec Vorsprung als Erster, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff überraschte mit Position 2. Hinter dem Texaner landeten mit Lecuona, Bridewell, Montella, Surra, Sam Lowes und Baldassarri sechs Ducati-Piloten.

Alex Lowes brachte die beste Bimota auf Platz 9, Xavier Vierge war als Zehnter erneut schnellster Yamaha-Fahrer und Jake Dixon hielt als 13. die Honda-Fahne hoch. Nur Platz 16 und fast 1,3 sec Rückstand von BMW-Ass Miguel Oliveira legen nahe, dass er keinen Qualifyer einsetzte.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

11

1:34,987

02

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

10

+0,334

03

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

12

+0,438

04

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

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Thomas Bridewell

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Superbike Advocates

46

10

+0,514

05

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

10

+0,540

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

7

+0,565

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

5

+0,583

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

11

+0,675

09

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

9

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Xavier Vierge

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