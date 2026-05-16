FP3, Most: Bautista-Sturz sorgte für Abbruch, Lecuona vorn

Um 9:40 Uhr starteten die 22 Piloten der Superbike-WM in das dritte Freie Training. Im Vergleich zum FP2 am Freitagnachmittag war es deutlich frischer: Die Lufttemperatur lag bei lediglich 12°C, es wehte ein starker Wind. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff war am Freitag der schnellste Fahrer. Der US-Amerikaner umrundete das Autodrom Most in 1:30,791 Minuten.

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Nicolo Bulega kratzte bereits zu Beginn des 20-minütigen FP3 an der Marke von 1:31 Minuten und führte die Wertung mit einer 1:31,003er-Runde an. Dahinter folgten Ducati-Teamkollege Iker Lecuona und Kawasaki-Speerspitze Garrett Gerloff. Barni-Pilot Alvaro Bautista war der erste Fahrer, der seine Freitags-Zeit verbesserte. Der Ex-Champion reihte sich zur Halbzeit auf der vierten Position ein.

Ducati-Duo gibt das Tempo vor

Nach zwölf Minuten verbesserte Bulega die Bestmarke auf 1:30,850 Minuten, war damit aber nach wie vor etwas langsamer als Gerloff am Freitag. Wenig später schob sich Barni-Pilot Yari Montella mit einer 1:30,672er-Runde an die Spitze der kombinierten Wertung.

Yari Montella war am Samstagmorgen schnell unterwegs Foto: Gold & Goose Yari Montella war am Samstagmorgen schnell unterwegs © Gold & Goose

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Fünf Minuten vor dem Ende der Session sorgte Bimota-Pilot Alex Lowes für gelbe Flaggen. Der Brite stürzte in Kurve 16 und verzeichnete damit bereits seinen zweiten Crash an diesem Wochenende. Bereits am Freitag war der Routinier in Kurve 20 zu Boden gegangen.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Ducati-Werkspilot Iker Lecuona schob sich in der Schlussphase an die Spitze der Wertung. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:30,330 Minuten.

Iker Lecuona steigerte sich deutlich Foto: Gold & Goose Iker Lecuona steigerte sich deutlich © Gold & Goose

Sorge um Alvaro Bautista

Die Zeit blieb ungefährdet, denn Markenkollege Alvaro Bautista sorgte mit einem Sturz in Kurve 20 für rote Flaggen. Bautista musste an der Unfallstelle behandelt werden. Der Spanier wurde auf einer Trage abtransportiert und ins Medical Center eingeliefert. Die ersten Untersuchungen sorgten für Ernüchterung . Bautista fällt für den Rest des Rennwochenendes aus.

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Die Session wurde nicht noch einmal erneut gestartet. Die Fahrer konnten somit keine Startübungen machen. Mit Lecuona und Montella lagen zwei Ducatis vorn, Gerloff bestätigte die starke Form vom Freitag. Bulega landete auf der vierten Position. Danilo Petrucci brachte BMW in die Top-5. Auf der sechsten Position folgte mit Xavi Vierge die erste Yamaha.