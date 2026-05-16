FP3, Most: Bautista-Sturz sorgte für Abbruch, Lecuona vorn

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Superbike-WM Most: Nicolo Bulega pulverisierte Razgatlioglus Pole-Rekord
Iker Lecuona setzte im FP3 der Superbike-WM in Most die Bestzeit. Für einen Schreckmoment sorgte hingegen Alvaro Bautista, der nach einem Sturz auf einer Trage abtransportiert werden musste.
Um 9:40 Uhr starteten die 22 Piloten der Superbike-WM in das dritte Freie Training. Im Vergleich zum FP2 am Freitagnachmittag war es deutlich frischer: Die Lufttemperatur lag bei lediglich 12°C, es wehte ein starker Wind. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff war am Freitag der schnellste Fahrer. Der US-Amerikaner umrundete das Autodrom Most in 1:30,791 Minuten.
Nicolo Bulega kratzte bereits zu Beginn des 20-minütigen FP3 an der Marke von 1:31 Minuten und führte die Wertung mit einer 1:31,003er-Runde an. Dahinter folgten Ducati-Teamkollege Iker Lecuona und Kawasaki-Speerspitze Garrett Gerloff. Barni-Pilot Alvaro Bautista war der erste Fahrer, der seine Freitags-Zeit verbesserte. Der Ex-Champion reihte sich zur Halbzeit auf der vierten Position ein.
Nach zwölf Minuten verbesserte Bulega die Bestmarke auf 1:30,850 Minuten, war damit aber nach wie vor etwas langsamer als Gerloff am Freitag. Wenig später schob sich Barni-Pilot Yari Montella mit einer 1:30,672er-Runde an die Spitze der kombinierten Wertung.
Fünf Minuten vor dem Ende der Session sorgte Bimota-Pilot Alex Lowes für gelbe Flaggen. Der Brite stürzte in Kurve 16 und verzeichnete damit bereits seinen zweiten Crash an diesem Wochenende. Bereits am Freitag war der Routinier in Kurve 20 zu Boden gegangen.
Ducati-Werkspilot Iker Lecuona schob sich in der Schlussphase an die Spitze der Wertung. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:30,330 Minuten.
Die Zeit blieb ungefährdet, denn Markenkollege Alvaro Bautista sorgte mit einem Sturz in Kurve 20 für rote Flaggen. Bautista musste an der Unfallstelle behandelt werden. Der Spanier wurde auf einer Trage abtransportiert und ins Medical Center eingeliefert.
Die Session wurde nicht noch einmal erneut gestartet. Die Fahrer konnten somit keine Startübungen machen. Mit Lecuona und Montella lagen zwei Ducatis vorn, Gerloff bestätigte die starke Form vom Freitag. Bulega landete auf der vierten Position. Danilo Petrucci brachte BMW in die Top-5. Auf der sechsten Position folgte mit Xavi Vierge die erste Yamaha.
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