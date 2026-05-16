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FP3, Most: Bautista-Sturz sorgte für Abbruch, Lecuona vorn

Iker Lecuona setzte im FP3 der Superbike-WM in Most die Bestzeit. Für einen Schreckmoment sorgte hingegen Alvaro Bautista, der nach einem Sturz auf einer Trage abtransportiert werden musste.

Superbike WM

Alvaro Bautista verlor in Kurve 20 die Kontrolle über seine Ducati
Alvaro Bautista verlor in Kurve 20 die Kontrolle über seine Ducati
Foto: Donnyfoto
Alvaro Bautista verlor in Kurve 20 die Kontrolle über seine Ducati
© Donnyfoto

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Um 9:40 Uhr starteten die 22 Piloten der Superbike-WM in das dritte Freie Training. Im Vergleich zum FP2 am Freitagnachmittag war es deutlich frischer: Die Lufttemperatur lag bei lediglich 12°C, es wehte ein starker Wind. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff war am Freitag der schnellste Fahrer. Der US-Amerikaner umrundete das Autodrom Most in 1:30,791 Minuten.

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Nicolo Bulega kratzte bereits zu Beginn des 20-minütigen FP3 an der Marke von 1:31 Minuten und führte die Wertung mit einer 1:31,003er-Runde an. Dahinter folgten Ducati-Teamkollege Iker Lecuona und Kawasaki-Speerspitze Garrett Gerloff. Barni-Pilot Alvaro Bautista war der erste Fahrer, der seine Freitags-Zeit verbesserte. Der Ex-Champion reihte sich zur Halbzeit auf der vierten Position ein.

Ducati-Duo gibt das Tempo vor

Nach zwölf Minuten verbesserte Bulega die Bestmarke auf 1:30,850 Minuten, war damit aber nach wie vor etwas langsamer als Gerloff am Freitag. Wenig später schob sich Barni-Pilot Yari Montella mit einer 1:30,672er-Runde an die Spitze der kombinierten Wertung.

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Yari Montella war am Samstagmorgen schnell unterwegs
Yari Montella war am Samstagmorgen schnell unterwegs
Foto: Gold & Goose
Yari Montella war am Samstagmorgen schnell unterwegs
© Gold & Goose

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Fünf Minuten vor dem Ende der Session sorgte Bimota-Pilot Alex Lowes für gelbe Flaggen. Der Brite stürzte in Kurve 16 und verzeichnete damit bereits seinen zweiten Crash an diesem Wochenende. Bereits am Freitag war der Routinier in Kurve 20 zu Boden gegangen.

Ducati-Werkspilot Iker Lecuona schob sich in der Schlussphase an die Spitze der Wertung. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:30,330 Minuten.

Iker Lecuona steigerte sich deutlich
Iker Lecuona steigerte sich deutlich
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona steigerte sich deutlich
© Gold & Goose

Sorge um Alvaro Bautista

Die Zeit blieb ungefährdet, denn Markenkollege Alvaro Bautista sorgte mit einem Sturz in Kurve 20 für rote Flaggen. Bautista musste an der Unfallstelle behandelt werden. Der Spanier wurde auf einer Trage abtransportiert und ins Medical Center eingeliefert. Die ersten Untersuchungen sorgten für Ernüchterung. Bautista fällt für den Rest des Rennwochenendes aus.

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Die Session wurde nicht noch einmal erneut gestartet. Die Fahrer konnten somit keine Startübungen machen. Mit Lecuona und Montella lagen zwei Ducatis vorn, Gerloff bestätigte die starke Form vom Freitag. Bulega landete auf der vierten Position. Danilo Petrucci brachte BMW in die Top-5. Auf der sechsten Position folgte mit Xavi Vierge die erste Yamaha.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

7

1:29,616

02

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

7

+0,280

03

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

8

+0,495

04

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

7

+0,723

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

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Motocorsa Racing

67

7

+0,772

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

8

+0,801

07

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

7

+0,851

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

8

+0,877

09

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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9

7

+1,055

10

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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62

7

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