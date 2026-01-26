Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

SBK-Rückkehrer Lorenzo Baldassarri: Erster Kontakt mit der Go-Eleven-Ducati

Lorenzo Baldassarri tritt im Superbike-Team Go Eleven die Nachfolge von Andrea Iannone an. Nach dem ersten Test mit der neuen Ducati V4R ist der Rückstand gewaltig.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri debütierte beim Jerez-Test auf der Ducati V4R
Lorenzo Baldassarri debütierte beim Jerez-Test auf der Ducati V4R
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri debütierte beim Jerez-Test auf der Ducati V4R
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Es spricht Bände, dass sich Go Eleven Ducati mit Lorenzo Baldassarri für die Superbike-WM 2026 einigte und damit mit einem Piloten, der einen gänzlich anderen Charakter hat als der polarisierende Andrea Iannone – einen Sieg und acht Podestplätze hin oder her. Der 29-jährige Baldassarri sollte jedoch nicht unterschätzt werden, denn der Italiener war Supersport-Vizeweltmeister 2022 und bewies in der italienischen Meisterschaft seinen Speed mit der Ducati V4R, als er bei einem Gaststart in Misano mit einem Stockbike die Plätze 2 und 4 erreichte. Superbike-Erfahrung sammelte er außerdem 2023 mit GMT94 Yamaha, das ihm jedoch kein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung stellen konnte.

Werbung

Werbung

Die Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft begann für Baldassarri mit dem Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche. Regen am ersten Tag und nur zwei Stunden auf trockener Piste an Tag 2 waren alles andere als ideal für das Debüt – 2,4 sec büßte der Ducati-Pilot auf die Testbestzeit ein.

«Der Test war für mich dich die erste Kontaktaufnahme mit dem Team und auch mit dem Motorrad. Es war wichtig, zumindest ein paar Runden zu fahren, auch um meine Position auf dem Bike einzustellen», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Wir haben einen ordentlichen Rückstand, ich wollte aber auch kein unnötiges Risiko eingehen. Es hat dann erneut geregnet, aber sei’s drum. Unser Hauptziel für diesen Test, nämlich ein gutes Gefühl mit dem Motorrad zu bekommen, haben wir erreicht. Beim nächsten Test werden wir hoffentlich mehr Runden fahren und den Speed steigern können.»

Empfehlungen

Der nächste Test ist für den 28./29. Januar in Portimão geplant, der jedoch ebenfalls ins Wasser zu fallen droht. Anschließend steht nur noch der offizielle Test auf Phillip Island vor dem Saisonauftakt an.

Werbung

Werbung

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):

  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min

  2. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec

  3. Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439

  4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480

  5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505

  6. Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648

  7. Axel Bassani (I), Bimota, +0,738

  8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014

  9. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016

  10. Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111

  11. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114

  12. Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116

  13. Jake Dixon (GB), Honda, 1,119

  14. Yari Montella (I), Ducati, +1,144

  15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144

  16. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429

  17. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492

  18. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886

  19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918

  20. Xavi Fores (E), Bimota, +2,145

  21. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441

  22. Alberto Surra (I), Ducati, +2,484

  23. Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  • Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event

  1. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  2. Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien