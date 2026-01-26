SBK-Rückkehrer Lorenzo Baldassarri: Erster Kontakt mit der Go-Eleven-Ducati

Es spricht Bände, dass sich Go Eleven Ducati mit Lorenzo Baldassarri für die Superbike-WM 2026 einigte und damit mit einem Piloten, der einen gänzlich anderen Charakter hat als der polarisierende Andrea Iannone – einen Sieg und acht Podestplätze hin oder her. Der 29-jährige Baldassarri sollte jedoch nicht unterschätzt werden, denn der Italiener war Supersport-Vizeweltmeister 2022 und bewies in der italienischen Meisterschaft seinen Speed mit der Ducati V4R, als er bei einem Gaststart in Misano mit einem Stockbike die Plätze 2 und 4 erreichte. Superbike-Erfahrung sammelte er außerdem 2023 mit GMT94 Yamaha, das ihm jedoch kein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung stellen konnte.

Werbung

Werbung

Die Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft begann für Baldassarri mit dem Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche. Regen am ersten Tag und nur zwei Stunden auf trockener Piste an Tag 2 waren alles andere als ideal für das Debüt – 2,4 sec büßte der Ducati-Pilot auf die Testbestzeit ein.

«Der Test war für mich dich die erste Kontaktaufnahme mit dem Team und auch mit dem Motorrad. Es war wichtig, zumindest ein paar Runden zu fahren, auch um meine Position auf dem Bike einzustellen», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Wir haben einen ordentlichen Rückstand, ich wollte aber auch kein unnötiges Risiko eingehen. Es hat dann erneut geregnet, aber sei’s drum. Unser Hauptziel für diesen Test, nämlich ein gutes Gefühl mit dem Motorrad zu bekommen, haben wir erreicht. Beim nächsten Test werden wir hoffentlich mehr Runden fahren und den Speed steigern können.»

Der nächste Test ist für den 28./29. Januar in Portimão geplant, der jedoch ebenfalls ins Wasser zu fallen droht. Anschließend steht nur noch der offizielle Test auf Phillip Island vor dem Saisonauftakt an.

Werbung

Werbung

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439 Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480 Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505 Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648 Axel Bassani (I), Bimota, +0,738 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014 Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016 Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114 Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116 Jake Dixon (GB), Honda, 1,119 Yari Montella (I), Ducati, +1,144 Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144 Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429 Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886 Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918 Xavi Fores (E), Bimota, +2,145 Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441 Alberto Surra (I), Ducati, +2,484 Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199