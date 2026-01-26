SBK-Rückkehrer Lorenzo Baldassarri: Erster Kontakt mit der Go-Eleven-Ducati

Superbike WM • Neu
Álvaro Bautista: Positive Eindrücke bei erstem Test als Ducati-Privatier
Lorenzo Baldassarri tritt im Superbike-Team Go Eleven die Nachfolge von Andrea Iannone an. Nach dem ersten Test mit der neuen Ducati V4R ist der Rückstand gewaltig.
Es spricht Bände, dass sich Go Eleven Ducati mit Lorenzo Baldassarri für die Superbike-WM 2026 einigte und damit mit einem Piloten, der einen gänzlich anderen Charakter hat als der polarisierende Andrea Iannone – einen Sieg und acht Podestplätze hin oder her. Der 29-jährige Baldassarri sollte jedoch nicht unterschätzt werden, denn der Italiener war Supersport-Vizeweltmeister 2022 und bewies in der italienischen Meisterschaft seinen Speed mit der Ducati V4R, als er bei einem Gaststart in Misano mit einem Stockbike die Plätze 2 und 4 erreichte. Superbike-Erfahrung sammelte er außerdem 2023 mit GMT94 Yamaha, das ihm jedoch kein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung stellen konnte.
Die Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft begann für Baldassarri mit dem Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche. Regen am ersten Tag und nur zwei Stunden auf trockener Piste an Tag 2 waren alles andere als ideal für das Debüt – 2,4 sec büßte der Ducati-Pilot auf die Testbestzeit ein.
«Der Test war für mich dich die erste Kontaktaufnahme mit dem Team und auch mit dem Motorrad. Es war wichtig, zumindest ein paar Runden zu fahren, auch um meine Position auf dem Bike einzustellen», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Wir haben einen ordentlichen Rückstand, ich wollte aber auch kein unnötiges Risiko eingehen. Es hat dann erneut geregnet, aber sei’s drum. Unser Hauptziel für diesen Test, nämlich ein gutes Gefühl mit dem Motorrad zu bekommen, haben wir erreicht. Beim nächsten Test werden wir hoffentlich mehr Runden fahren und den Speed steigern können.»
Der nächste Test ist für den 28./29. Januar in Portimão geplant, der jedoch ebenfalls ins Wasser zu fallen droht. Anschließend steht nur noch der offizielle Test auf Phillip Island vor dem Saisonauftakt an.
Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min
Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec
Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439
Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480
Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505
Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648
Axel Bassani (I), Bimota, +0,738
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014
Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016
Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114
Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116
Jake Dixon (GB), Honda, 1,119
Yari Montella (I), Ducati, +1,144
Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144
Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429
Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886
Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918
Xavi Fores (E), Bimota, +2,145
Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441
Alberto Surra (I), Ducati, +2,484
Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199
