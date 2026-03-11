Weiter zum Inhalt
SBK-Rückkehrer Somkiat Chantra (Honda): «Leichte Schmerzen – völlig normal»

Über drei Monate nach seinem Debüt auf der Honda CBR1000RR-R im Trimm der Superbike-WM gab Somkiat Chantra beim Portimao-Test sein Comeback.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Somkiat Chantra in Portimao
Somkiat Chantra in Portimao
Foto: Honda
Somkiat Chantra in Portimao
© Honda

Beim Jerez-Test Ende März saß Somkiat Chantra erstmals auf der Honda Fireblade, doch beim Training mit einer serienmäßigen CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia verletzte er sich schwer. Der Honda-Werkspilot zog sich Brüche an beiden Armen zu und wurde am 17. Januar in Thailand operiert. Die Wintertests in Jerez und Portimão im Januar verpasste der 27-Jährige aus Pattaya genauso wie den Saisonauftakt auf Phillip Island.

Beim Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche gab Chantra sein Comeback. Der Honda-Pilot fuhr am Vormittag des ersten Tages gut 40 Runden und ließ sich eine persönlich schnellste Zeit von 1:42,546 min notieren. Auf die Testbestzeit von Alex Lowes (Bimota) büßte der Thailänder fast 2 sec ein. Auf nasser Piste am Nachmittag und am zweiten Testtag ging Chantra kein Risiko ein und blieb in der Box.

«Es war natürlich schön, wieder auf dem Motorrad zu sitzen und testen zu können, auch wenn wir aufgrund des Wetters nur etwa 40 Runden fahren konnten. Ich habe versucht, Schritt für Schritt vorzugehen, um zu sehen, wie sich meine Arme anfühlen», schilderte der Asiate mit dem ansteckenden Lächeln. «Der linke Arm ist in Ordnung, aber den rechten kann ich immer noch nicht so bewegen wie zuvor, und wenn ich mich in die Kurve lehne, spüre ich leichte Schmerzen. Aber damit habe ich gerechnet, und das ist ganz normal.»

Chantra hatte im Vorfeld auf einer kleinen thailändischen Piste mit einer CBR600RR trainiert. Das Fahren mit dem Superbike ist eine andere Kategorie. «Das Ziel dieses Tests war es, etwas Zeit auf der Strecke zu verbringen und wieder Vertrauen zu meinem Rennmotorrad und meinem Team zu gewinnen», betonte Chantra. «Jetzt kehre ich nach Hause zurück und werde weiter trainieren. Ich hoffe, dass ich für das Rennen in Portimão bereit sein werde.»

Da Teamkollege Jake Dixon seit seinem Sturz auf Phillip Island außer Gefecht ist, benötigt das Honda-Werksteam in jedem Fall einen Ersatzfahrer. Chantra muss am Donnerstag vor dem Rennwochenende an der Algarve (27. bis 29. März) die Freigabe der Rennärzte einholen.

