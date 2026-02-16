Weiter zum Inhalt
SBK-Test Phillip Island, 2. Session: Ducati vor Bimota und Kawasaki

Der erste Testtag der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island endete für BMW ernüchternd. Während Ducati mit Aushängeschild Nicolò Bulega dominierte, überraschte in der zweiten Session Kawasaki.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega dominierte den ersten Testtag
Nicolo Bulega dominierte den ersten Testtag
Foto: WorldSBK
Nicolo Bulega dominierte den ersten Testtag
© WorldSBK

Beim offiziellen Dorna-Test auf Phillip Island haben die Superbike-Piloten endlich die erforderlichen Bedingungen, um sich seriös auf den Saisonauftakt am Wochenende vorzubereiten. Der erste Testtag zeigte deutlich, wie sehr manche Teams noch am Anfang ihrer Bemühungen stehen.

Überragend am Montag Ducati-Star Nicolò Bulega. Der Vizeweltmeister der vergangenen zwei Jahre dominierte am Vormittag mit 0,470 sec Vorsprung auf Markenkollegen Yari Montella vom Kundenteam Barni Racing. Bestanden bisher leichte Zweifel, wie stark die neue V4R zu Saisonbeginn sein würde, sah man nun etwas klarer: In den Top-10 hatten sich fünf Ducati-Piloten platziert!

In Australien ist meteorologischer Sommer. Die Sonne heizte den Asphalt am Nachmittag zunehmend auf, weshalb keine großen Zeitenverbesserungen zu erwarten waren. Bulega führte die Zeitenliste der zweiten Session nach einer Stunde leicht verbessert in 1:29,400 min um fast 0,7 sec vor den Bimota-Piloten Axel Bassani und Alex Lowes an. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Bulega im ersten Lauf 2024 in 1:28,564 min auf.

Eine halbe Stunde vor dem Ende hatte gut das halbe Feld eine Verbesserung erreicht, allerdings nur im geringen Umfang. BMW-Pilot Danilo Petrucci war einer der wenigen Piloten mit einer deutlichen Steigerung. Der Italiener fuhr in 1:30,648 min 0,9 sec schneller, belegte damit zu diesem Zeitpunkt aber nur Platz 10. Das einzige japanische Motorrad in den Top-10 pilotierte Yamaha-Neuzugang Xavi Vierge als Achter.

Zu Beginn der letzten 30 Minuten war kaum Betrieb auf der Rennstrecke – die meisten Piloten bereiteten sich in den Boxen auf einen letzten Versuch mit einem weichen Reifen vor. Den Anfang machte Bassani, der Bulega in 1:29,636 min um 0,236 sec auf die Pelle rückte. Dann preschte Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki aus dem Nachts auf Platz 3 nach vorn, doch der Texaner lag 0,6 sec zurück.

Die Bestzeit geriet nur durch Bulega selbst in Gefahr, als der 26-Jährige in der letzten Minute eine schnelle Runde in Angriff nahm. In 1:29,345 min und mit vier Sektorbestzeiten beendete der Ducati-Werkspilot den ersten Testtag erwartungsgemäß auf Platz 1. Zweitbester Ducati-Pilot wurde der 2025 aufstrebende Sam Lowes (Marc VDS) auf Platz 3. Mit Lorenzo Baldassarri (6.), Álvaro Bautista (7.) und Montella (8.) bewiesen weitere Ducati-Piloten die Schlagkraft der neuen V4R.

Gut aufgestellt wirkt auch Bimota mit Bassani als Zweitschnellster und Lowes auf der fünften Position. Die Überraschung der zweiten Session war zweifellos Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff mit 0,670 sec Rückstand auf Platz 4.

Honda am ersten Testtag vor Yamaha - BMW in Schwierigkeiten

Honda-Werkspilot Jake Dixon (+1,1 sec) fuhr in der letzten halben Stunde auf Platz 9 nach vorn, direkt dahinter Vierge mit der besten Yamaha.

Eine BMW ist in den Top-10 nicht zu finden. Superbike-Rookie Miguel Oliveira beendete die zweite Session mit 1,2 sec auf der elften Position, Danilo Petrucci strandete mit 1,3 sec Rückstand gar auf Platz 14.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 1. Session:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:29,345 min

2.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,636

+ 0,291 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,907

+ 0,562

4.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:30,015

+ 0,670

5.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:30,259

+ 0,914

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:30,280

+ 0,935

7.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:30,297

+ 0,952

8.

Yari Montella (I)

Ducati

1:30,488

+ 1,143

9.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,147

10.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:30,523

+ 1,178

11.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:30,563

+ 1,218

12.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:30,586

+ 1,241

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,623

+ 1,278

14.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:30,648

+ 1,303

15.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:31,102

+ 1,757

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:31,159

+ 1,814

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:31,175

+ 1,830

18.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:31,178

+ 1,833

19.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:31,255

+ 1,910

20.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:31,350

+ 2,005

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:31,951

+ 2,606

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:32,560

+ 3,215

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Tag 1

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:29,345 min

2.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,636

+ 0,291 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,907

+ 0,562

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,921

+ 0,576

5.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:30,015

+ 0,670

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:30,259

+ 0,914

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:30,275

+ 0,930

8.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:30,297

+ 0,952

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:30,420

+ 1,075

10.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,147

11.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:30,563

+ 1,218

12.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:30,586

+ 1,241

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,623

+ 1,278

14.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:30,648

+ 1,303

15.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:31,031

+ 1,686

16.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:31,092

+ 1,747

17.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:31,116

+ 1,771

18.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:31,159

+ 1,814

19.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:31,175

+ 1,830

20.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:31,255

+ 1,910

21.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:31,350

+ 2,005

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:32,560

+ 3,215

