SBK-Test Phillip Island, 3. Session: Nico Bulega eine halbe Sekunde voraus
Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Ducati) agierte in der dritten Session der Tests auf Phillip Island am Dienstagmorgen in seiner eigenen Liga. BMW steigert sich, Honda ist hoffnungslos.
Superbike WM
Nicolo BulegaNicolo BulegaFoto: gold & goose
Nicolo Bulega© gold & goose
Am Dienstag ist der Zeitplan umgedreht zum Montag und die Superbike-Piloten begannen um 9.10 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus. Der Spätsommer präsentiert sich erneut von seiner besten Seite, es wird über 30 Grad Celsius warm.
Weil sich der Asphalt in der Mittagssonne bis auf zirka 50 Grad erhitzt, war klar, dass die Session am Vormittag jene sein wird, in der die besten Zeiten möglich sind. Weit kamen die Fahrer zu Beginn der insgesamt dritten Zwei-Stunden-Session nicht, dann wurden bereits rote Flaggen geschwenkt, weil Honda-Werksfahrer Jake Dixon sich in seiner Outlap unsanft von seiner Fireblade getrennt hatte. Am Montag war Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) wie erwartet das Maß der Dinge und überzeugte nicht nur mit der schnellsten Runde 1:29,345 min, sondern auch mit einer beeindruckenden Pace. Mit knapp drei Zehntelsekunden Rückstand brillierte Bimota-Ass Axel Bassani, Ducati-Privatier Sam Lowes als Dritter verlor über eine halbe Sekunde.
Die Rundenzeiten waren bereits am Montag auf hohem Niveau. Zum Vergleich: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.
Jake DixonJake DixonFoto: Gold & GooseStefano ManziStefano ManziFoto: Gold & GooseLorenzo BaldassarriLorenzo BaldassarriFoto: Gold & GooseGarrett GerloffGarrett GerloffFoto: Gold & GooseAxel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & GooseNicolò BulegaNicolò BulegaFoto: Gold & GooseSam LowesSam LowesFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseÁlvaro BautistaÁlvaro BautistaFoto: Gold & GooseIker LecuonaIker LecuonaFoto: Gold & GooseYari MontellaYari MontellaFoto: Gold & GooseAxel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & GooseDanilo PetrucciDanilo PetrucciFoto: Gold & GooseAlex LowesAlex LowesFoto: Gold & GooseXavi ViergeXavi ViergeFoto: Gold & Goose
Jake Dixon© Gold & Goose
Nach 22 Minuten kratzte Bassani am Dienstagmorgen mit 1:29,372 min an der Montagsbestzeit, zur Halbzeit lag Bulega mit 1:29,086 min an der Spitze, als die Session nach einem Crash von Stefano Manzi (GRT Yamaha) erneut unterbrochen wurde.
Mit 1:28,880 min legte Bulega 40 min vor Schluss die Messlatte nach oben. Für die letzten Minuten ließen einige Fahrer frische Reifen montieren und gingen auf Zeitenjagd. Yari Montella (Barni Spark Ducati) katapultierte sich auf den zweiten Platz, verliert aber ebenso wie Bassani auf Platz 3 fast eine halbe Sekunde auf Bulega. Vierter wurde Sam Lowes (Marc VDS Ducati) vor dem erneut starken Lorenzo Baldassarri (Go Eleven Ducati). Deutliche Steigerung von BMW BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira konnte sich gegenüber Montag um fast 9/10 sec steigern und beendete die Session als Sechster. Xavier Vierge brachte die beste Yamaha auf Platz 8, gefolgt von Garrett Gerloff auf der einzigen Kawasaki.
Nach dem Verlust von Jake Dixon, der Engländer brach sich das linke Handgelenk, dümpelt Honda im Nirgendwo mit Tetsuta Nagashima und Ryan Vickers auf den Positionen 19 und 20. Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 3. Session:
  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,880 min
  2. Yari Montella (I), Ducati, +0,471 sec
  3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,493
  4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,532
  5. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,533
  6. Miguel Oliveira (P), BMW, +0,796
  7. Iker Lecuona (E), Ducati, +0,889
  8. Xavier Vierge (E), Yamaha, +0,932
  9. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,943
  10. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,946
  11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,981
  12. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,026
  13. Alberto Surra (I), Ducati, +1,089
  14. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,230
  15. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,325
  16. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,597
  17. Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +1,860
  18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,932
  19. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,964
  20. Ryan Vickers (GB), Honda, +2,363
  21. Mattia Rato (I), Yamaha, +3,827
  22. Jake Dixon (GB), Honda, keine Zeit
