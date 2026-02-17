SBK-Test Phillip Island, 3. Session: Nico Bulega eine halbe Sekunde voraus

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,880 min Yari Montella (I), Ducati, +0,471 sec Axel Bassani (I), Bimota, +0,493 Sam Lowes (GB), Ducati, +0,532 Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,533 Miguel Oliveira (P), BMW, +0,796 Iker Lecuona (E), Ducati, +0,889 Xavier Vierge (E), Yamaha, +0,932 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,943 Alex Lowes (GB), Bimota, +0,946 Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,981 Danilo Petrucci (I), BMW, +1,026 Alberto Surra (I), Ducati, +1,089 Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,230 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,325 Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,597 Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +1,860 Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,932 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,964 Ryan Vickers (GB), Honda, +2,363 Mattia Rato (I), Yamaha, +3,827 Jake Dixon (GB), Honda, keine Zeit