SBK-Test Phillip Island, Dienstag: Nico Bulega fuhr alle in Grund und Boden

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,630 min Sam Lowes (GB), Ducati, +0,666 sec Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,698 Axel Bassani (I), Bimota, +0,852 Alex Lowes (GB), Bimota, +0,945 Yari Montella (I), Ducati, +1,030 Iker Lecuona (E), Ducati, +1,238 Miguel Oliveira (P), BMW, +1,275 Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,327 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,456 Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,550 Danilo Petrucci (I), BMW, +1,566 Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,639 Xavier Vierge (E), Yamaha, +1,762 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,798 Alberto Surra (I), Ducati, +1,814 Ryan Vickers (GB), Honda, +1,816 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,883 Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,999 Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,496 Mattia Rato (I), Yamaha, +3,342