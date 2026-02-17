Weiter zum Inhalt
SBK-Test Phillip Island, Dienstag: Nico Bulega fuhr alle in Grund und Boden
Wegen hoher Temperaturen und zunehmendem Wind konnten sich in der vierten und letzten Session der Superbike-WM-Tests auf Phillip Island am Dienstagnachmittag nur neun Fahrer verbessern.
Superbike WM
Nicolo Bulega vor Lorenzo BaldassarriNicolo Bulega vor Lorenzo BaldassarriFoto: gold & goose
Nicolo Bulega vor Lorenzo Baldassarri© gold & goose
Mit Fortschreiten des Tages stieg die Temperatur, die Hitze wurde drückender und der Wind nahm zu. Für die Abendstunden und die Nacht auf Mittwoch ist leichter Regen vorhergesagt und eine deutliche Abkühlung. Die restliche Woche soll es auf Phillip Island schön sein, bei dann um die 20 Grad Celsius.
Bei 33 Grad am Nachmittag war klar, dass Verbesserungen schwierig werden würden. Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam hatte am Dienstagmorgen mit 1:28,880 min geglänzt; 5 min vor Testende setzte er mit 1:28,630 min noch eins drauf und sorgte für die überragende Bestzeit an den zwei Tagen. Damit ist er 0,666 sec schneller als Markenkollege Sam Lowes auf Platz 2! Der Vizeweltmeister aus Italien ist flott unterwegs, das wird beim Blick auf die Bestmarken deutlich. Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min. Zu dieser fehlen ihm lediglich 0,066 sec, wobei unklar ist, mit welchen Reifen er unterwegs war.
Nach dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu in die MotoGP ist Bulega der haushohe Favorit für die am kommenden Wochenende beginnende Superbike-WM 2026, was er mit Bestzeiten in allen vier Sessions unterstrich.
Stark präsentiert sich Bimota mit Axel Bassani und Alex Lowes sowie Sam Lowes aus dem Team Marc VDS Ducati. Die Ducati-Privatiers Yari Montella und Lorenzo Baldassarri überraschten.
Kawasaki hat gegenüber 2026, zumindest auf dieser Rennstrecke, einen Schritt nach vorne gemacht, Yamaha strauchelt und Honda noch mehr. Dass bei Honda Jake Dixon mit gebrochener linker Hand ausfällt, ist für den japanischen Hersteller ein schwerer Schlag.
Das neue BMW-Duo Miguel Oliveira und Danilo Petrucci hat viel Testarbeit erledigt, fleißig Kilometer abgespult und sich konstant gesteigert. Beide Fahrer gehen davon aus, dass sie in den Rennen am Wochenende in die Top-5 fahren können.
Jake DixonJake DixonFoto: Gold & GooseStefano ManziStefano ManziFoto: Gold & GooseLorenzo BaldassarriLorenzo BaldassarriFoto: Gold & GooseGarrett GerloffGarrett GerloffFoto: Gold & GooseAxel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & GooseNicolò BulegaNicolò BulegaFoto: Gold & GooseSam LowesSam LowesFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseÁlvaro BautistaÁlvaro BautistaFoto: Gold & GooseIker LecuonaIker LecuonaFoto: Gold & GooseYari MontellaYari MontellaFoto: Gold & GooseAxel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & GooseDanilo PetrucciDanilo PetrucciFoto: Gold & GooseAlex LowesAlex LowesFoto: Gold & GooseXavi ViergeXavi ViergeFoto: Gold & Goose
Jake Dixon© Gold & Goose
Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 4. Session:
  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,630 min
  2. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,666 sec
  3. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,698
  4. Axel Bassani (I), Bimota, +0,852
  5. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,945
  6. Yari Montella (I), Ducati, +1,030
  7. Iker Lecuona (E), Ducati, +1,238
  8. Miguel Oliveira (P), BMW, +1,275
  9. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,327
  10. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,456
  11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,550
  12. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,566
  13. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,639
  14. Xavier Vierge (E), Yamaha, +1,762
  15. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,798
  16. Alberto Surra (I), Ducati, +1,814
  17. Ryan Vickers (GB), Honda, +1,816
  18. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,883
  19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,999
  20. Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,496
  21. Mattia Rato (I), Yamaha, +3,342
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Demnächst
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
