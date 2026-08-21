Erdrutsch in der SBK-WM: Zwei Karrieren enden – Jack Miller kann kommen

Motorrad-Frauen-WM
Maria Herrera (29) wurde übergangen: «Weil ich eine Frau bin»
Alles deutet daraufhin, dass der Spanier Xavier Vierge für die Superbike-WM 2027 beim Ducati-Spitzenteam Barni andockt. Die Folgen davon betreffen Jack Miller, Alvaro Bautista und Danilo Petrucci.
Als Vierge (29) von Yamaha mitgeteilt bekam, dass sein Platz im Werksteam 2027 auch
Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, ist sich Vierge inzwischen mit dem Ducati-Privatteam von Marco Barnabo einig und wird im nächsten Jahr an der Seite des WM-Dritten Yari Montella (26) für Barni Racing fahren.
Dieser Schachzug löst einen Erdrutsch in der Superbike-WM aus – mit gewaltigen Folgen für gleich drei Rennfahrer. Die Ankunft von Vierge bei Barni bedeutet das
Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, denn die Superbike-WM wird mit Bautista und Petrucci zwei ihrer bekanntesten Namen verlieren. Der Wechsel von Vierge von Yamaha zu Barni Ducati bedeutet auch, dass ein Platz bei den Japanern frei wird für Jack Miller. Bislang waren die Blauen in der moralischen Klemme, dass die Superbike-Verantwortlichen gerne mit Vierge weitergemacht hätten, der immer wieder Leistungen wie Yamahas Nummer 1 Andrea Locatelli zeigt, sich die MotoGP-Seite aber für den charismatischen Australier mit der wesentlich größeren Außenwirkung stark macht. Durch Vierges Wechsel hat sich das Dilemma aufgelöst: Jetzt müssen sich Yamaha und Miller nur noch finanziell einigen, denn die ursprüngliche Forderung des 31-Jährigen von
Mit Franco Morbidelli kommt ein weiterer MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM, der Italiener
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