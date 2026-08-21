Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Erdrutsch in der SBK-WM: Zwei Karrieren enden – Jack Miller kann kommen

Alles deutet daraufhin, dass der Spanier Xavier Vierge für die Superbike-WM 2027 beim Ducati-Spitzenteam Barni andockt. Die Folgen davon betreffen Jack Miller, Alvaro Bautista und Danilo Petrucci.

Von

Ivo Schützbach und Manuel Pecino

Superbike WM

Danilo Petrucci (li.) und Alvaro Bautista droht das Karriereende
Danilo Petrucci (li.) und Alvaro Bautista droht das Karriereende
Foto: gold & goose
Danilo Petrucci (li.) und Alvaro Bautista droht das Karriereende
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vier Jahre fuhren Xavier Vierge und Iker Lecuona im Honda-Werksteam auf Augenhöhe. Wie wichtig das Motorrad ist, sehen wir in dieser Saison: Während Lecuona mit der Werks-Ducati in Donington Park sein erstes Rennen gewann, weitere 19 Mal (!) Zweiter wurde und hinter Seriensieger und Teamkollege Nicolo Bulega unangefochten auf der zweiten WM-Position liegt, ist Vierge als zweitbester Yamaha-Fahrer nur auf dem 14. Gesamtrang zu finden – mit nicht einmal einem Viertel der Punkte seines Landsmanns.

Werbung

Werbung

Als Vierge (29) von Yamaha mitgeteilt bekam, dass sein Platz im Werksteam 2027 auch an den scheidenden MotoGP-Fahrer Jack Miller gehen könnte, hörte er sich natürlich nach anderen Möglichkeiten um.

Xavier Vierge wünscht sich eine Ducati
Xavier Vierge wünscht sich eine Ducati
Foto: gold & goose
Xavier Vierge wünscht sich eine Ducati
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, ist sich Vierge inzwischen mit dem Ducati-Privatteam von Marco Barnabo einig und wird im nächsten Jahr an der Seite des WM-Dritten Yari Montella (26) für Barni Racing fahren.

Werbung

Werbung

Dieser Schachzug löst einen Erdrutsch in der Superbike-WM aus – mit gewaltigen Folgen für gleich drei Rennfahrer. Die Ankunft von Vierge bei Barni bedeutet das Karriereende von Alvaro Bautista (41), der keinen Plan B hat, wenn er diesen Platz verliert. Barni Ducati wäre auch für Danilo Petrucci (35) der Plan B gewesen, der BMW-Werksfahrer muss seinen Sitz im ROKiT-Team nach dieser Saison für Brad Binder räumen.

Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, denn die Superbike-WM wird mit Bautista und Petrucci zwei ihrer bekanntesten Namen verlieren. Der Wechsel von Vierge von Yamaha zu Barni Ducati bedeutet auch, dass ein Platz bei den Japanern frei wird für Jack Miller. Bislang waren die Blauen in der moralischen Klemme, dass die Superbike-Verantwortlichen gerne mit Vierge weitergemacht hätten, der immer wieder Leistungen wie Yamahas Nummer 1 Andrea Locatelli zeigt, sich die MotoGP-Seite aber für den charismatischen Australier mit der wesentlich größeren Außenwirkung stark macht. Durch Vierges Wechsel hat sich das Dilemma aufgelöst: Jetzt müssen sich Yamaha und Miller nur noch finanziell einigen, denn die ursprüngliche Forderung des 31-Jährigen von 1 Million Euro Jahresgehalt würde das SBK-Budget sprengen. Die Ausgangslage ist einfach: Entweder Miller akzeptiert, was ihm Yamaha anbietet, oder er bekommt den Platz nicht und auch seine Karriere ist vorüber.

Mit Franco Morbidelli kommt ein weiterer MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM, der Italiener wird 2027 für das Aruba-Ducati-Werksteam fahren. Und Alex Rins ist ebenfalls noch im Spiel, der Spanier möchte bei Go Eleven Ducati unterkommen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM