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SBK-WM im MotorLand: ServusTV versucht den schwierigen Spagat mit MotoGP

Mit der MotoGP in Mugello und der Superbike-WM im MotorLand Aragon finden am Wochenende die zwei wichtigsten Motorradrennserien parallel statt. Für die lineare TV-Übertragung ist das ein Problem.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Was ist von der Superbike-WM in Aragon live zu sehen?
Was ist von der Superbike-WM in Aragon live zu sehen?
Foto: Gold & Goose
Was ist von der Superbike-WM in Aragon live zu sehen?
© Gold & Goose

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Allerdings steht das Rennwochenende in Spanien im Konflikt mit der MotoGP in Mugello. Als Rechteinhaber beider Serien verlegte die Dorna den Startzeitpunkt für den ersten Lauf am Samstag auf 14 Uhr, wodurch eine Live-Übertragung ab 13:55 Uhr möglich ist. Die Superpole wird mit ein wenig Verspätung um 11:50 Uhr in das TV-Programm gequetscht. Am Sonntag gelingt der schwierige Spagat jedoch nicht: Das zweite Hauptrennen wird als Wiederholung ab 18:05 Uhr gezeigt.

Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Vom bevorstehenden Meeting im MotorLand Aragón werden am Freitag um 10:30 Uhr und 13:50 Uhr die freien Trainings der Superbike-Kategorie übertragen. Der durchgängige Live-Stream am Samstag und Sonntag berücksichtigt alle Klassen und beginnt um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.

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Einzige Option bei WorldSBK.com ist nicht kostenfrei

Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 im deutschsprachigen Raum ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch zu Interviews und dem Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Aragon/Spanien

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

10:20

40

SSP-WM

Freies Training

10:35

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:35

12:00

25

SPB-WM

Freies Training

13:15

13:40

25

R3-World-Cup

Superpole

13:55

14:35

40

SSP-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:25

25

SPB-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:30

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:15

10

SPB-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SBK-WM

Warm up

09:40

09:50

10

SSP-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

1

18

33:20,785

1:50,206

25

02

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Pata Yamaha Official WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

54

18

+4,064

1:50,491

20

03

Michael Ruben Rinaldi

Michael Ruben Rinaldi

Ducati Corse

Michael Ruben Rinaldi

Michael Ruben Rinaldi

21

18

+7,109

1:50,699

16

04

Jonathan Rea

Jonathan Rea

Kawasaki Racing Team Superbike

Jonathan Rea

Jonathan Rea

65

18

+14,007

1:50,659

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Motocorsa Racing

Axel Bassani

Axel Bassani

47

18

+15,270

1:50,579

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Honda Racing Corporation

Iker Lecuona

Iker Lecuona

7

18

+17,104

1:51,225

10

07

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Team Go Eleven

Philipp Öttl

Philipp Öttl

5

18

+18,152

1:51,356

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Honda Racing Corporation

Xavier Vierge

Xavier Vierge

97

18

+18,574

1:50,988

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GRT Yamaha Official WorldSSP Team

Remy Gardner

Remy Gardner

87

18

+19,940

1:51,417

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Bonovo Action BMW

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

31

18

+22,509

1:51,424

6

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