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SBK-WM in Aragon: Vier Serien und parallel die MotoGP – wann was passiert

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragon. Neben drei Weltmeisterschaften wurde ein World-Cup in den Zeitplan gepresst.

Superbike WM

Das Duel Bulega-Razgatlioglu begeisterte 2025 die Superbike-Fans
Das Duel Bulega-Razgatlioglu begeisterte 2025 die Superbike-Fans
Foto: Gold & Goose
Das Duel Bulega-Razgatlioglu begeisterte 2025 die Superbike-Fans
© Gold & Goose

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Das sechste Meeting der Superbike-WM 2026 findet im MotorLand Aragon statt. Der Termin Ende Mai ist ungewohnt, denn die vergangenen drei Jahre reiste die seriennahe Weltmeisterschaft erst im September zur Piste im spanischen Hinterland.

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Seit 2011 ist Aragon regelmäßiger Austragungsort der Superbike-WM; während der Coronapandemie fanden 2020 sogar zwei Rennwochenenden auf der 5077 Meter langen Piste statt. In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das zweite Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.

Weil am selben Wochenende die MotoGP in Mugello gastiert, wird vom Master-Zeitplan abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.

Empfehlungen

Zeitplan der Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragon

Freitag, 29. Mai

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25 min

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

10:20

40

SSP-WM

Freies Training

10:35

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:35

12:00

25

SPB-WM

Freies Training

13:15

13:40

25

R3-World-Cup

Superpole

13:55

14:35

40

SSP-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:25

25

SPB-WM

Superpole

Samstag, 30. Mai

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10 min

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

11:30

15 min

SBK-WM

Superpole

12:30

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag, 31. Mai

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:15

10 min

SPB-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SBK-WM

Warm up

09:40

09:50

10

SSP-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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