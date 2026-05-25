SBK-WM in Aragon: Vier Serien und parallel die MotoGP – wann was passiert

Das sechste Meeting der Superbike-WM 2026 findet im MotorLand Aragon statt. Der Termin Ende Mai ist ungewohnt, denn die vergangenen drei Jahre reiste die seriennahe Weltmeisterschaft erst im September zur Piste im spanischen Hinterland.

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Seit 2011 ist Aragon regelmäßiger Austragungsort der Superbike-WM; während der Coronapandemie fanden 2020 sogar zwei Rennwochenenden auf der 5077 Meter langen Piste statt. In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das zweite Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.

Weil am selben Wochenende die MotoGP in Mugello gastiert, wird vom Master-Zeitplan abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragon

Freitag, 29. Mai Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:25 25 min R3-World-Cup Freies Training 09:40 10:20 40 SSP-WM Freies Training 10:35 11:20 45 SBK-WM Freies Training 1 11:35 12:00 25 SPB-WM Freies Training 13:15 13:40 25 R3-World-Cup Superpole 13:55 14:35 40 SSP-WM Superpole 15:00 15:45 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 16:25 25 SPB-WM Superpole Samstag, 30. Mai Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:10 10 min SSP-WM Warm up 09:20 09:30 10 SPB-WM Warm up 09:40 10:00 20 SBK-WM Freies Training 3 10:20 9 Rd. R3-World-Cup Rennen 1 11:15 11:30 15 min SBK-WM Superpole 12:30 15 Rd. SSP-WM Rennen 1 14:00 18 Rd. SBK-WM Rennen 1 15:15 11 Rd. SPB-WM Rennen 1 Sonntag, 31. Mai Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:15 10 min SPB-WM Warm up 09:20 09:30 10 SBK-WM Warm up 09:40 09:50 10 SSP-WM Warm up 10:10 9 Rd. R3-World-Cup Rennen 2 11:10 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 13:00 11 Rd. SPB-WM Rennen 2 14:00 15 Rd. SSP-WM Rennen 2 15:30 18 Rd. SBK-WM Rennen 2

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