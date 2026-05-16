SBK-WM Most, Lauf 1: Heftiger Crash von Petrucci, Abbruch – Ducati-Krimi!

Drei Stammfahrer fehlen bei den Rennen im Autodrom Most an diesem Wochenende: Jake Dixon (Honda) ist seit den Wintertests in Australien verletzt und wird in Tschechien vom Japaner Yuki Kunii vertreten. Miguel Oliveira (BMW) fällt nach seinem unverschuldeten Sturz in Ungarn für unbestimmte Zeit aus, für ihn ist Michael van der Mark am Start. Und Ducati-Privatier Alvaro Bautista zog sich bei seinem Sturz im FP3 am Samstagmorgen mehrere Frakturen im rechten Fuß zu .

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Während sich Nicolo Bulega mit einer Rekordrunde für Startplatz 1 qualifizierte und ihm mit Yari Montella, Iker Lecuona, Sam Lowes und Alberto Surra gleich vier Ducati-Kollegen folgten, bevor mit Garrett Gerloff (Kawasaki) der erste Fahrer auf einem anderen Fabrikat kam, wurden Somkiat Chantra (Honda) und van der Mark ans Ende der Startaufstellung verbannt, weil sie im FP3 die gelben Flaggen ignoriert hatten.

Highspeedcrash von Danilo Petrucci

Der erste Lauf war noch keine Runde alt, als er nach einem furchteinflößenden Highspeedcrash von BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci in Kurve 13 abgebrochen wurde. Der Italiener wurde von den Sanitätern auf einer Trage geborgen und dann im Krankenwagen ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht. Laut Erstdiagnose erlitt der Routinier Prellungen im unteren Rückenbereich, an der linken Hüfte sowie an drei Fingern der linken Hand.

Auch nach dem zweiten Start bog Polesetter Bulega als Führender in die erste Kurve ein. Aruba-Teamkollege Lecuona brauchte drei Runden, um an Yari Montella (Barni Ducati) vorbeizukommen und schloss in der sechsten Runde zum WM-Führenden auf.

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In Runde 15 bremste sich Lecuona an Bulega vorbei, nachdem der Italiener in der Runde davor einen Fehler gemacht und deshalb Lecuona direkt am Hinterrad hatte. Nie zuvor hat Iker einen WM-Lauf gewonnen, egal in welcher Klasse, und es sollte auch dieses Mal nicht sein.

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Bulega wusste Lecuonas Sieg zu verhindern

In Runde 19 von 21 bremste sich Bulega am Ende der Start-Ziel-Geraden an Lecuona vorbei, konnte sofort ein paar Zehntelsekunden schneller fahren als sein Widersacher und lag beim Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge 1,330 sec vor dem Spanier.

Lecuona wurde zum zehnten Mal in dieser Saison Zweiter hinter Bulega, der Italiener ist damit seit 17 Rennen ungeschlagen und hat den früheren Rekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 13 Siegen in Folge verblassen lassen.

Nicolo Bulega Foto: Ducati Nicolo Bulega © Ducati

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Platz 3 ging mit 11,233 sec Rückstand an den allein fahrenden Montella, Kawasaki-Unikat Garrett Gerloff konnte mit Saisonbestleistung Platz 4 vor Axel Bassani (Bimota) und Lorenzo Baldassarri (Ducati) über die Ziellinie retten.

Andrea Locatelli brachte die beste Yamaha auf Platz 8, van der Mark wurde nach dem Sturz von Petrucci mit der einzig verbliebenen BMW im Feld 14. Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra konnte die rote Laterne gerade noch an Yamaha-Privatier Mattia Rato abgeben und kam mit 48 sec Rückstand als Vorletzter ins Ziel.