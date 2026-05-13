SBK-WM in Most: Konflikt mit MotoGP – was wann und wo live zu sehen ist
Das kommende Wochenende ist für Fans der MotoGP und Superbike-WM ein Motorsportfest. Der Terminkonflikt wurde bestmöglich gelöst, um eine umfangreiche und nahtlose Live-Übertragung zu gewährleisten.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.
Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.
Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit werden am Freitag um
Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.
Allerdings steht das Rennwochenende in Tschechien im Konflikt mit der MotoGP in Barcelona. Als Rechteinhaber beider Serien verlegte die Dorna den Startzeitpunkt daher für den ersten Lauf auf 14 Uhr, wodurch eine Live-Übertragung ab 13:55 Uhr möglich ist. Ebenfalls ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird dann wieder ab 15:15 Uhr live gezeigt.
Im Jahr gibt nur es nur eine Option zu ServusTV und ServusTV On
Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:40
10:05
40
SSP-WM
Freies Training
10:35
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:35
12:00
25
SPB-WM
Freies Training
13:55
14:35
40
SSP-WM
Superpole
14:10
14:35
25
WorldWCR
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
25
SPB-WM
Superpole
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
SSP-WM
Warm up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:30
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
14:00
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
15:15
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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