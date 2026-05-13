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SBK-WM in Most: Konflikt mit MotoGP – was wann und wo live zu sehen ist

Das kommende Wochenende ist für Fans der MotoGP und Superbike-WM ein Motorsportfest. Der Terminkonflikt wurde bestmöglich gelöst, um eine umfangreiche und nahtlose Live-Übertragung zu gewährleisten.

Superbike WM

Das Wetter wird in Most wohl frisch sin
Das Wetter wird in Most wohl frisch sin
Foto: Gold & Goose
Das Wetter wird in Most wohl frisch sin
© Gold & Goose

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit werden am Freitag um 10:30 Uhr und 13:50 Uhr die freien Trainings der Superbike-WM übertragen. Der durchgängige Live-Stream am Samstag und Sonntag berücksichtigt alle Klassen und beginnt um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr. Vor einem Jahr gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW den ersten Lauf sowie den Sprint; im zweiten Lauf triumphierte Nicolò Bulega (Ducati). Der Italiener ist 2026 der Favorit und könnte den Siegrekord weiter ausbauen. In diesem Jahr gewann der 26-Jährige alle zwölf Rennen, saisonübergreifend sind es sogar 16 Rennen.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.

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Allerdings steht das Rennwochenende in Tschechien im Konflikt mit der MotoGP in Barcelona. Als Rechteinhaber beider Serien verlegte die Dorna den Startzeitpunkt daher für den ersten Lauf auf 14 Uhr, wodurch eine Live-Übertragung ab 13:55 Uhr möglich ist. Ebenfalls ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird dann wieder ab 15:15 Uhr live gezeigt.

Im Jahr gibt nur es nur eine Option zu ServusTV und ServusTV On

Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:40

10:05

40

SSP-WM

Freies Training

10:35

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:35

12:00

25

SPB-WM

Freies Training

13:55

14:35

40

SSP-WM

Superpole

14:10

14:35

25

WorldWCR

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

25

SPB-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:30

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

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Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

248

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

166

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

99

4

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

82

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

82

7

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

8

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

78

9

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

67

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

53

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