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Nach der MotoGP ist der zweite SBK-Lauf in Most der krönende Abschluss

Nach den Rennen der MotoGP in Barcelona geht der Motorsportnachmittag mit dem zweiten Lauf der Superbike-WM 2026 in Most nahtlos weiter. Wo und wie eine Live-Übertragung stattfindet.

Superbike WM

Die Superbilke-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Tschechien
Die Superbilke-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Tschechien
Foto: Gold & Goose
Die Superbilke-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Tschechien
© Gold & Goose

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream am Sonntag um 10:45 Uhr. Vor einem Jahr gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW den ersten Lauf sowie den Sprint; im zweiten Lauf triumphierte Nicolò Bulega (Ducati). Der Italiener ist 2026 der Favorit und könnte den Siegrekord weiter ausbauen. In diesem Jahr gewann der 26-Jährige alle zwölf Rennen, saisonübergreifend sind es sogar 16 Rennen.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird ab 15:15 Uhr live gezeigt.

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Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

03

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

07

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

09

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

10

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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