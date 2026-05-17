Nach der MotoGP ist der zweite SBK-Lauf in Most der krönende Abschluss
Nach den Rennen der MotoGP in Barcelona geht der Motorsportnachmittag mit dem zweiten Lauf der Superbike-WM 2026 in Most nahtlos weiter. Wo und wie eine Live-Übertragung stattfindet.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.
Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.
Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige
Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird ab 15:15 Uhr live gezeigt.
Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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