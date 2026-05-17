Nach der MotoGP ist der zweite SBK-Lauf in Most der krönende Abschluss

Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream am Sonntag um 10:45 Uhr . Vor einem Jahr gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW den ersten Lauf sowie den Sprint; im zweiten Lauf triumphierte Nicolò Bulega (Ducati). Der Italiener ist 2026 der Favorit und könnte den Siegrekord weiter ausbauen. In diesem Jahr gewann der 26-Jährige alle zwölf Rennen, saisonübergreifend sind es sogar 16 Rennen.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird ab 15:15 Uhr live gezeigt.

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Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ