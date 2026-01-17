Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Schlimmer als angenommen: Somkiat Chantra (Honda) an beiden Armen operiert

Superbike-WM-Rookie Somkiat Chantra hat sich bei einem Trainingssturz in Malaysia schwerer verletzt als zuerst berichtet. Der Honda-Werksfahrer aus Thailand erlitt Brüche an beiden Armen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer serienmäßigen CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia schwerer verletzt als zuerst von Honda mitgeteilt.

Werbung

Werbung

Bei der Erstuntersuchung im Krankenhaus von Kuala Lumpur wurde bei Röntgenaufnahmen eine Fraktur seines rechten Unterarms festgestellt. Zurück in seiner Heimat Thailand wurde im Bangkok Hospital zudem ein Bruch im linken Arm lokalisiert.

Der Superbike-Rookie wurde am Samstag, 17. Januar, an beiden Armen operiert. Genauere Information zur medizinischen Versorgung der Verletzungen liegen noch keine vor, sein rechter Arm wurde eingegipst. Wie lange die Genesung dauern wird, ist unklar. Fest steht, dass der 27-Jährige auf jeden Fall die europäischen Wintertests in Jerez (21./22. Januar) und Portimao (28./29. Januar) verpassen wird.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien