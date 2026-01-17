Schlimmer als angenommen: Somkiat Chantra (Honda) an beiden Armen operiert

Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer serienmäßigen CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia schwerer verletzt als zuerst von Honda mitgeteilt.

Bei der Erstuntersuchung im Krankenhaus von Kuala Lumpur wurde bei Röntgenaufnahmen eine Fraktur seines rechten Unterarms festgestellt. Zurück in seiner Heimat Thailand wurde im Bangkok Hospital zudem ein Bruch im linken Arm lokalisiert.

Der Superbike-Rookie wurde am Samstag, 17. Januar, an beiden Armen operiert. Genauere Information zur medizinischen Versorgung der Verletzungen liegen noch keine vor, sein rechter Arm wurde eingegipst. Wie lange die Genesung dauern wird, ist unklar. Fest steht, dass der 27-Jährige auf jeden Fall die europäischen Wintertests in Jerez (21./22. Januar) und Portimao (28./29. Januar) verpassen wird.