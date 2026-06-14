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Siebter Hattrick: Misano-Held Nicolò Bulega war der Star der Ducati-Party

Bestzeit am Freitag, Pole-Position und drei Siege – Nicolò Bulega lieferte beim Superbike-Meeting in Misano genau das ab, was Ducati und seine Landsleute von ihm erwartet hatten.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega wurde bejubelt wie noch nie
Nicolo Bulega wurde bejubelt wie noch nie
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega wurde bejubelt wie noch nie
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega fährt erst seine dritte Superbike-Saison, doch mit 41 Siegen und 77 Podestplätzen ist er in der Statistik längst der erfolgreichste Italiener. Was dem Ducati-Werkspiloten bisher noch fehlte, war ein Sieg bei seinem Heimrennen in Misano. Diesen Makel radierte der 26-Jährige beim siebten Meeting der Superbike-WM 2026 mit einem Hattrick gekonnt aus.

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Der Seriensieger aus Montecchio Emilia macht kein Hehl daraus, welchen Stellenwert das Wochenende für ihn einnimmt. Bulega war der Star einer großen Ducati-Party und noch nie sah man so viele Banner und Transparente mit seinem Namen.

«Es ist mein Heimrennen – natürlich freue ich mich», betonte Bulega. «Als ich am Samstag aufwachte, hatte ich hier noch keinen einzigen Superbike-Sieg, jetzt habe ich drei! Es ist fantastisch, dass mir in Misano ein Hattrick gelungen ist – und das vor dieser Kulisse: So viele Ducati-Fans, meine Freunde und meine Familie sind hier, und das als Italiener mit einem italienischen Motorrad. Besser geht es wohl nicht. Das Wochenende war großartig. Mein Motorrad war großartig. Ich fühlte mich ab dem ersten Training super und konnte pushen, wie ich wollte. Wir haben das Set-up perfekt getroffen, selbst bei den heißen Bedingungen am Sonntag.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Kawasaki Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Axel Bassani
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Lorenzo Baldassarri
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Andrea Locatelli
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Nicolò Bulega
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Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Sam Lowes
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Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
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Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Nicolò Bulega
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Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Nachdem man in Most und Aragon den Eindruck hatte, dass Iker Lecuona zu Bulega aufgeschlossen hatte, war der Abstand in Misano wieder deutlich größer. Die Saisonsiege 19, 20 und 21 fuhr der Ducati-Pilot mit 6,1 sec, 1,1 sec und 5,1 sec Vorsprung auf seinen spanischen Teamkollegen ein. Ein Spaziergang waren die Triumphfahrten nicht.

«Ich habe dafür 100 Prozent gegeben», versicherte Bulega. «Wenn ich auf dem Bike sitze, geht es nicht anders, und außerdem passieren so weniger Fehler. Auch wenn ich ein solides Polster habe, kann ich mich nicht einfach entspannen, weil man unkonzentrierter wird. Man muss immer bei der Sache bleiben und in jeder Runde an derselben Stelle bremsen, Gas geben und immer dieselbe Linie fahren. Die Fehler passieren genau in dem Moment, in dem man glaubt, sich eine Pause erlauben zu können.

Vermisst Bulega die Kämpfe am Limit, wie er sie in den vergangenen zwei Jahren gegen Toprak Razgatlioglu führen musste?

«Siege sind immer sehr befriedigend. 2025 waren die Duelle mit Toprak intensiv, allerdings nicht hier in Misano – da hatte er alle drei Rennen gewonnen», erinnert sich der zweimalige Vizeweltmeister schmerzlich. «Auf anderen Rennstrecken haben wir uns aber echte Fights geliefert und ich muss gestehen, das hat Spaß gemacht. Ob ich aber mit einem oder einhundert Metern Vorsprung gewinne, ändert nichts für mich. Ein Sieg ist ein Sieg und die Punkte zählen.»

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

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Tarran Mackenzie

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Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

95

21

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1:33,918

11

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Alberto Surra

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Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

21

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1:34,000

10

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Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

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Remy Gardner

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Remy Gardner

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Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

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7

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Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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