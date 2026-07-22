Kundenteams fordern Mitspracherecht: SITA als Gegengewicht zur MSMA

Um Siege und WM-Titel kämpfen in der Superbike-WM in der Regel nur die Fahrer der gut aufgestellten Werksteams. Ohne das Engagement privater Teams wäre die Meisterschaft aber fad und die Startaufstellung leer. Doch in den Gremien, die Entscheidungen treffen, ist diese wichtige Stimme nicht vertreten. Das soll sich ändern.

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Angestoßen wurde der Prozess laut unseren italienischen Kollegen von Motosprint durch das Ducati-Team Go Eleven, das die Gründung der Superbike Independent Team Association – kurz SITA – vorantrieb. «Wir haben ein Schreiben verfasst und eingereicht, das von allen Nicht-Werksteams, also den unabhängigen Teams, einstimmig unterzeichnet wurde», erzählte Teammanager Denis Sacchetti. «Wir haben es an den Promoter, die MSMA und die FIM geschickt. Die Institutionen der Weltmeisterschaft sind also informiert.»

Ziel der SITA ist, in Sitzungen von Dorna und der Herstellervereinigung durch ein Mitglied vertreten zu sein. Da die privaten Teams zwangsläufig von jeder Entscheidung betroffen sind, wäre man frühzeitig informiert und könnte ggf. steuernd einwirken. «Wir erfuhren Dinge oft erst im letzten Moment oder wussten gar nicht, dass sie existierten», erklärte Sacchetti. «Die Folgen trafen in den meisten Fällen die Finanzen der Teams und damit die Meisterschaft. Wenn wir jedoch geeint wären, wäre das Wachstum für alle einfacher.»

Als Beispiel nannte der frühere Rennfahrer die Etablierung von Brembo als Alleinlieferanten für Bremsen ab 2027. «Ein guter Punkt, aber wer hätte damit gerechnet? Nur die Hersteller, da sie in der MSMA vertreten sind. Der Promoter natürlich, dann die FIM. Wir sind das letzte Rad am Wagen», kritisierte Sacchetti. «Wird diese zukünftige Initiative Geld kosten? Wenn ja, wie viel? Ist sie nachhaltig? Ich denke, das sind berechtigte und wichtige Fragen. Man muss auch an die Kosten für die Testvorbereitungen, die Preise für Spezialkraftstoff und die Startplätze denken.»

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Ein Thema, das von der SITA eingebracht werden könnte, wäre daher die Einführung eines Budget-Deckels, auch für die Werksteams.