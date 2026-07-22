Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Kundenteams fordern Mitspracherecht: SITA als Gegengewicht zur MSMA

In der Superbike-WM haben FIM, Dorna und die Hersteller das Sagen. Die Superbike Independent Team Association soll den privaten Teams eine Stimme geben. Man fordert ein Mitspracherecht.

Superbike WM

In der Startaufstellung sind die Werks- und Kundenfahrer gleichberechtigt
In der Startaufstellung sind die Werks- und Kundenfahrer gleichberechtigt
Foto: Gold & Goose
In der Startaufstellung sind die Werks- und Kundenfahrer gleichberechtigt
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Um Siege und WM-Titel kämpfen in der Superbike-WM in der Regel nur die Fahrer der gut aufgestellten Werksteams. Ohne das Engagement privater Teams wäre die Meisterschaft aber fad und die Startaufstellung leer. Doch in den Gremien, die Entscheidungen treffen, ist diese wichtige Stimme nicht vertreten. Das soll sich ändern.

Werbung

Werbung

Angestoßen wurde der Prozess laut unseren italienischen Kollegen von Motosprint durch das Ducati-Team Go Eleven, das die Gründung der Superbike Independent Team Association – kurz SITA – vorantrieb. «Wir haben ein Schreiben verfasst und eingereicht, das von allen Nicht-Werksteams, also den unabhängigen Teams, einstimmig unterzeichnet wurde», erzählte Teammanager Denis Sacchetti. «Wir haben es an den Promoter, die MSMA und die FIM geschickt. Die Institutionen der Weltmeisterschaft sind also informiert.»

Ziel der SITA ist, in Sitzungen von Dorna und der Herstellervereinigung durch ein Mitglied vertreten zu sein. Da die privaten Teams zwangsläufig von jeder Entscheidung betroffen sind, wäre man frühzeitig informiert und könnte ggf. steuernd einwirken. «Wir erfuhren Dinge oft erst im letzten Moment oder wussten gar nicht, dass sie existierten», erklärte Sacchetti. «Die Folgen trafen in den meisten Fällen die Finanzen der Teams und damit die Meisterschaft. Wenn wir jedoch geeint wären, wäre das Wachstum für alle einfacher.»

Als Beispiel nannte der frühere Rennfahrer die Etablierung von Brembo als Alleinlieferanten für Bremsen ab 2027. «Ein guter Punkt, aber wer hätte damit gerechnet? Nur die Hersteller, da sie in der MSMA vertreten sind. Der Promoter natürlich, dann die FIM. Wir sind das letzte Rad am Wagen», kritisierte Sacchetti. «Wird diese zukünftige Initiative Geld kosten? Wenn ja, wie viel? Ist sie nachhaltig? Ich denke, das sind berechtigte und wichtige Fragen. Man muss auch an die Kosten für die Testvorbereitungen, die Preise für Spezialkraftstoff und die Startplätze denken.»

Werbung

Werbung

Ein Thema, das von der SITA eingebracht werden könnte, wäre daher die Einführung eines Budget-Deckels, auch für die Werksteams.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM