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So früh wie noch nie: Aruba.it und Ducati haben die ersten Titel abgeräumt

Die Siegesserie von Nicolò Bulega und auch die starken Ergebnisse von Iker Lecuona in der Superbike-WM 2026 sorgten für den sehr frühen Gewinn der Team- und Markenwertung durch Ducati.

Superbike WM

Aruba.it Ducati feiert den Gewinn von Team- und Herstellerwertung
Aruba.it Ducati feiert den Gewinn von Team- und Herstellerwertung
Foto: Ducati
Aruba.it Ducati feiert den Gewinn von Team- und Herstellerwertung
© Ducati

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Vier Events der Superbike-WM 2026 stehen noch aus, doch bei Ducati knallten bereits in Donington Park die Sektkorken – mit Siegen in den langen Rennen durch WM-Leader Nicolò Bulega und dem ersten Superbike-Triumph von Iker Lecuona im Superpole-Race drückten die Aruba.it-Werkspiloten dem achten Saisonmeeting einmal mehr den Stempel auf und sorgten damit auch für den frühzeitigen Gewinn der Hersteller- sowie der Teamwertung. Kein anderer Hersteller und kein anderes Team konnte in diesem Jahr einen Sieg erringen.

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So früh und so deutlich wie in diesem Jahr gewann Ducati diese prestigeträchtige Wertung noch nie. Mit 496 Punkten liegt das italienische Werk 276 Punkte vor Bimota (220 P.) und sogar 384 Zähler vor BMW (136 P.). Der beste japanische Hersteller ist Yamaha mit 131 Punkten.

Es ist der fünfte Gewinn der Markenwertung von Ducati in Folge. Davor gewann Yamaha 2021, allerdings nur mit 13 Punkten Vorsprung auf das italienische Werk.

«Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, denn er bestätigt die Qualität der geleisteten Arbeit und den Wert eines Teams, das stets mit großer Professionalität an den Start geht», betonte Superbike-Projektleiter Marco Zambenedetti. «Dieses Ergebnis gewinnt noch mehr an Bedeutung, da es in einer Saison erzielt wurde, die von einem neuen Motorrad geprägt war, das das Team verstehen, weiterentwickeln und schnell auf ein sehr hohes Wettbewerbsniveau bringen konnte. Ich möchte den Fahrern, Ingenieuren, Technikern, Mechanikern und allen Menschen danken, die jeden Tag dazu beitragen, dieses Projekt möglich zu machen. Es ist ein gemeinsamer Erfolg, der auf Fachwissen, Engagement und Teamgeist basiert. Wir feiern ihn mit Zufriedenheit, im Bewusstsein des Weges, den wir zurückgelegt haben, und bereits mit dem Blick auf die nächsten Herausforderungen gerichtet.»

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Übrigens: Ducati ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-Weltmeisterschaft. 471 Siege und 1250 Podestplätze wurden mit Motorrädern aus Borgo Panigale gewonnen!

Der Erfolg von Ducati ist auch der von Aruba.it. Teambesitzer Stefano Cecconi hat 2015 den Werksauftritt der Roten übernommen.

«Ich freue mich von ganzem Herzen über diesen fünften Teamtitel in Folge – ein Meilenstein, der mich besonders erfüllt, denn er zeugt vor allem von der außergewöhnlichen Arbeit, die unsere Fahrer und jeder Einzelne im Team Tag für Tag gemeinsam geleistet haben», kommentierte der Italiener. «Ein herzliches Dankeschön geht an Ducati, an Claudio Domenicali, Luigi Dall'Igna, Marco Zambenedetti und alle Menschen in Borgo Panigale, die mit Leidenschaft arbeiten: Ihr habt uns außergewöhnliche Motorräder zur Verfügung gestellt und uns damit ermöglicht, große Träume zu verwirklichen. Meine aufrichtigsten Glückwünsche zu eurem fünften Konstrukteurs-Titel in Folge – ein Ergebnis, das alles über das unglaubliche Niveau aussagt, das die Panigale V4R erreicht hat.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

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