So früh wie noch nie: Aruba.it und Ducati haben die ersten Titel abgeräumt

Vier Events der Superbike-WM 2026 stehen noch aus, doch bei Ducati knallten bereits in Donington Park die Sektkorken – mit Siegen in den langen Rennen durch WM-Leader Nicolò Bulega und dem ersten Superbike-Triumph von Iker Lecuona im Superpole-Race drückten die Aruba.it-Werkspiloten dem achten Saisonmeeting einmal mehr den Stempel auf und sorgten damit auch für den frühzeitigen Gewinn der Hersteller- sowie der Teamwertung. Kein anderer Hersteller und kein anderes Team konnte in diesem Jahr einen Sieg erringen.

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So früh und so deutlich wie in diesem Jahr gewann Ducati diese prestigeträchtige Wertung noch nie. Mit 496 Punkten liegt das italienische Werk 276 Punkte vor Bimota (220 P.) und sogar 384 Zähler vor BMW (136 P.). Der beste japanische Hersteller ist Yamaha mit 131 Punkten.

Es ist der fünfte Gewinn der Markenwertung von Ducati in Folge. Davor gewann Yamaha 2021, allerdings nur mit 13 Punkten Vorsprung auf das italienische Werk.

«Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, denn er bestätigt die Qualität der geleisteten Arbeit und den Wert eines Teams, das stets mit großer Professionalität an den Start geht», betonte Superbike-Projektleiter Marco Zambenedetti. «Dieses Ergebnis gewinnt noch mehr an Bedeutung, da es in einer Saison erzielt wurde, die von einem neuen Motorrad geprägt war, das das Team verstehen, weiterentwickeln und schnell auf ein sehr hohes Wettbewerbsniveau bringen konnte. Ich möchte den Fahrern, Ingenieuren, Technikern, Mechanikern und allen Menschen danken, die jeden Tag dazu beitragen, dieses Projekt möglich zu machen. Es ist ein gemeinsamer Erfolg, der auf Fachwissen, Engagement und Teamgeist basiert. Wir feiern ihn mit Zufriedenheit, im Bewusstsein des Weges, den wir zurückgelegt haben, und bereits mit dem Blick auf die nächsten Herausforderungen gerichtet.»

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Übrigens: Ducati ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-Weltmeisterschaft. 471 Siege und 1250 Podestplätze wurden mit Motorrädern aus Borgo Panigale gewonnen!

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Der Erfolg von Ducati ist auch der von Aruba.it. Teambesitzer Stefano Cecconi hat 2015 den Werksauftritt der Roten übernommen.

«Ich freue mich von ganzem Herzen über diesen fünften Teamtitel in Folge – ein Meilenstein, der mich besonders erfüllt, denn er zeugt vor allem von der außergewöhnlichen Arbeit, die unsere Fahrer und jeder Einzelne im Team Tag für Tag gemeinsam geleistet haben», kommentierte der Italiener. «Ein herzliches Dankeschön geht an Ducati, an Claudio Domenicali, Luigi Dall'Igna, Marco Zambenedetti und alle Menschen in Borgo Panigale, die mit Leidenschaft arbeiten: Ihr habt uns außergewöhnliche Motorräder zur Verfügung gestellt und uns damit ermöglicht, große Träume zu verwirklichen. Meine aufrichtigsten Glückwünsche zu eurem fünften Konstrukteurs-Titel in Folge – ein Ergebnis, das alles über das unglaubliche Niveau aussagt, das die Panigale V4R erreicht hat.»

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