So will Aruba.it Ducati aus Iker Lecuona (26) einen Siegfahrer machen

Die Verpflichtung von Iker Lecuona durch Aruba.it Ducati für die Superbike-WM 2026 war eine Überraschung. Teammanager Serafino Foti hat sich vorgenommen, den Spanier an die Spitze zu bringen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Das Talent von Iker Lecuona ist unbestritten, doch Erfolge waren bisher rar. In der seriennahen Weltmeisterschaft erreichte der Spanier in 119 Rennen (mit Honda) zwei dritte Plätze, in seiner einzigen MotoGP-Saison (mit KTM) war ein sechster Platz das beste Finish und in der Moto2 sprang in 55 Rennen auch nur ein zweiter Platz heraus. Dass der 26-Jährige dennoch von Ducati als Nachfolger des 63-fachen Super-Siegers und dreifachen Weltmeisters Alvaro Bautista verpflichtet wurde, war eine Überraschung – und ist für Lecuona die Chance seines Lebens!

«Ich liebe Herausforderungen und schaue auf diejenigen, die schwierige Jahre hinter sich haben: Iker nach komplizierten Saisons zum Erfolg zu führen, wäre wunderbar, eine große gewonnene Herausforderung», sagte Aruba.it-Teammanager Serafino Foti gegenüber Corsedimoto. «Es gibt unzählige Details, die man nicht unterschätzen darf. Selbst die scheinbar kleinsten können den Unterschied ausmachen.»

Für den Italiener ist die mentale Gesundheit der Piloten der Schlüssel zum Erfolg. «Das Rennen beginnt, die Ampel geht aus und alles liegt in den Händen – oder besser gesagt, in den Köpfen – unserer beiden Fahrer», erklärt Foti. «In einem Augenblick kann sich alles ändern. Das Wochenende kann in einer Sekunde zum Erfolg oder zum Desaster werden. Der Druck ist ständig da. Deshalb darf man den mentalen Aspekt niemals unterschätzen.»

Foti weiter: «Mithilfe des Teams versuche ich, viel am menschlichen Aspekt zu arbeiten, insbesondere an der Beziehung zu den Fahrern. Es ist grundlegend wichtig, eine gute Chemie, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung aufzubauen: Das sind Elemente, die in schwierigen Momenten, aber auch in den entscheidenden Momenten der Saison nützlich sind. Es ist wichtig, die Spannung auf dem richtigen Niveau zu halten, aber auch in der Lage zu sein, sie zu mildern, wenn es die Situation erfordert.»

