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Somkiat Chantra: Hondas Marathon-Mann beim Superbike-Test in Misano

Superbike-Rookie Somkiat Chantra bewies beim zweitägigen Misano-Test ein beeindruckendes Durchhaltevermögen. Kein anderer Teilnehmer fuhr so viele Runden wie der Honda-Pilot.

Superbike WM

Somkiat Chantra war der fleißigste Teilnehmer beim Misano-Test
Somkiat Chantra war der fleißigste Teilnehmer beim Misano-Test
Foto: Honda
Somkiat Chantra war der fleißigste Teilnehmer beim Misano-Test
© Honda

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Im Artikel erwähnt

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Drei Monate nach dem Phillip-Island-Test hatte Somkiat Chantra beim Misano-Test in dieser Woche wieder seinen ursprünglichen Teamkollegen neben sich in der Honda-Box. Während Rückkehrer Jake Dixon vor allem seine Fitness auf den Prüfstand stellte, war der Thailänder neben Testfahrer Jonathan Rea mit den eigentlichen Tests betraut.

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Das Werksteam testete verschiedene elektronische und technische Lösungen, sowohl zur Vorbereitung auf das Rennen in Aragón in der kommenden Woche als auch auf das Meeting auf dem Misano World Circuit Mitte Juni.

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

Wobei es auch für den Thailänder dringend darauf ankommt, ein generelles Gefühl für die CBR1000RR-R zu gewinnen. Der zweitägige Test bei schönstem Sommerwetter war dafür die beste Gelegenheit in diesem Jahr, und Chantra nutzte sie: Am ersten Tag fuhr der 27-Jährige stolze 134 Runden und an Tag 2 noch einmal 95 – insgesamt also 224, was einer Distanz von 946 km entspricht.

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Zum Vergleich: Über 200 Runden fuhren ansonsten nur Lorenzo Baldassarri (214/Ducati) sowie Michael van der Mark (200/BMW).

An Speed fehlte es Honda beim Test aber weiterhin. Chantra fuhr zwar in 1:33,345 min die schnellste Rundenzeit aller drei Honda-Piloten, büßte damit als 17. aber 1,6 sec auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.

«Am ersten Tag konnten wir viele Runden fahren und verschiedene Dinge ausprobieren. Insgesamt war es nicht schlecht», betonte der Honda-Pilot. «Wir haben hart gearbeitet, vor allem an der Elektronik, und versucht, aus unserem Paket das Beste herauszuholen. Am zweiten Tag haben wir auch ein paar Zeitangriffe versucht, und ich bin ziemlich zufrieden, weil sich meine Rundenzeit verbessert hat und das Gefühl immer besser wurde. Jetzt müssen wir weiterarbeiten und versuchen, in Aragón einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Team

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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