Somkiat Chantra: Hondas Marathon-Mann beim Superbike-Test in Misano
Superbike-Rookie Somkiat Chantra bewies beim zweitägigen Misano-Test ein beeindruckendes Durchhaltevermögen. Kein anderer Teilnehmer fuhr so viele Runden wie der Honda-Pilot.
Drei Monate nach dem Phillip-Island-Test hatte Somkiat Chantra beim Misano-Test in dieser Woche wieder seinen ursprünglichen Teamkollegen neben sich in der Honda-Box. Während Rückkehrer Jake Dixon vor allem seine Fitness auf den Prüfstand stellte, war der Thailänder neben Testfahrer Jonathan Rea mit den eigentlichen Tests betraut.
Das Werksteam testete verschiedene elektronische und technische Lösungen, sowohl zur Vorbereitung auf das Rennen in Aragón in der kommenden Woche als auch auf das Meeting auf dem Misano World Circuit Mitte Juni.
Wobei es auch für den Thailänder dringend darauf ankommt, ein generelles Gefühl für die CBR1000RR-R zu gewinnen. Der zweitägige Test bei schönstem Sommerwetter war dafür die beste Gelegenheit in diesem Jahr, und Chantra nutzte sie: Am ersten Tag fuhr der 27-Jährige stolze 134 Runden und an Tag 2 noch einmal 95 – insgesamt also 224, was einer Distanz von 946 km entspricht.
Zum Vergleich: Über 200 Runden fuhren ansonsten nur Lorenzo Baldassarri (214/Ducati) sowie Michael van der Mark (200/BMW).
An Speed fehlte es Honda beim Test aber weiterhin. Chantra fuhr zwar in 1:33,345 min die schnellste Rundenzeit aller drei Honda-Piloten, büßte damit als 17. aber 1,6 sec auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.
«Am ersten Tag konnten wir viele Runden fahren und verschiedene Dinge ausprobieren. Insgesamt war es nicht schlecht», betonte der Honda-Pilot. «Wir haben hart gearbeitet, vor allem an der Elektronik, und versucht, aus unserem Paket das Beste herauszuholen. Am zweiten Tag haben wir auch ein paar Zeitangriffe versucht, und ich bin ziemlich zufrieden, weil sich meine Rundenzeit verbessert hat und das Gefühl immer besser wurde. Jetzt müssen wir weiterarbeiten und versuchen, in Aragón einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»
Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:31,769 min
2.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:32,182
+ 0,413 sec
3.
Yari Montella (I)
Ducati
1:32,282
+ 0,513
4.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:32,284
+ 0,515
5.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:32,399
+ 0,630
6.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:32,430
+ 0,661
7.
Garret Gerloff (USA)
Kawasaki
1:32,457
+ 0,688
8.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:32,496
+ 0,727
9.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:32,515
+ 0,746
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:32,561
+ 0,792
11.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:32,561
+ 0,792
12.
Xavi Vierge (E)
Yamaha
1:32,737
+ 0,968
13.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:32,997
+ 1,228
14.
Tommy Bridewell (GB)
Ducati
1:33,059
+ 1,290
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:33,119
+ 1,350
16.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:33,218
+ 1,449
17.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:33,345
+ 1,576
18.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:33,405
+ 1,636
19.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:33,652
+ 1,883
20.
Hannes Soomer (EST)
BMW
1:34,000
+ 2,231
21.
Alessandro Delbianco (I)
Yamaha
1:34,148
+ 2,379
22.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP
1:36,909
+ 5,140
23.
Michele Pirro (I)
Ducati
1:37,060
+ 5,291
24.
Kevin Zannoni (I)
Ducati SSP
1:37,458
+ 5,689
25.
Alessandro Zaccone (I)
Ducati SSP
1:37,563
+ 5,794
26.
Mattia Casadei (I)
Ducati SSP
1:37,890
+ 6,121
27.
Riccardo Rossi (I)
Ducati SSP
1:38,534
+ 6,765
28.
Matteo Ferrari (I)
Ducati SSP
1:38,668
+ 6,899
29.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP 2027
1:39,548
+ 7,779
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