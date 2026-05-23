Somkiat Chantra: Hondas Marathon-Mann beim Superbike-Test in Misano

Drei Monate nach dem Phillip-Island-Test hatte Somkiat Chantra beim Misano-Test in dieser Woche wieder seinen ursprünglichen Teamkollegen neben sich in der Honda-Box. Während Rückkehrer Jake Dixon vor allem seine Fitness auf den Prüfstand stellte, war der Thailänder neben Testfahrer Jonathan Rea mit den eigentlichen Tests betraut.

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Das Werksteam testete verschiedene elektronische und technische Lösungen, sowohl zur Vorbereitung auf das Rennen in Aragón in der kommenden Woche als auch auf das Meeting auf dem Misano World Circuit Mitte Juni.

Wobei es auch für den Thailänder dringend darauf ankommt, ein generelles Gefühl für die CBR1000RR-R zu gewinnen. Der zweitägige Test bei schönstem Sommerwetter war dafür die beste Gelegenheit in diesem Jahr, und Chantra nutzte sie: Am ersten Tag fuhr der 27-Jährige stolze 134 Runden und an Tag 2 noch einmal 95 – insgesamt also 224, was einer Distanz von 946 km entspricht.

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Zum Vergleich: Über 200 Runden fuhren ansonsten nur Lorenzo Baldassarri (214/Ducati) sowie Michael van der Mark (200/BMW).

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An Speed fehlte es Honda beim Test aber weiterhin. Chantra fuhr zwar in 1:33,345 min die schnellste Rundenzeit aller drei Honda-Piloten, büßte damit als 17. aber 1,6 sec auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.

«Am ersten Tag konnten wir viele Runden fahren und verschiedene Dinge ausprobieren. Insgesamt war es nicht schlecht», betonte der Honda-Pilot. «Wir haben hart gearbeitet, vor allem an der Elektronik, und versucht, aus unserem Paket das Beste herauszuholen. Am zweiten Tag haben wir auch ein paar Zeitangriffe versucht, und ich bin ziemlich zufrieden, weil sich meine Rundenzeit verbessert hat und das Gefühl immer besser wurde. Jetzt müssen wir weiterarbeiten und versuchen, in Aragón einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:31,769 min 2. Iker Lecuona (E) Ducati 1:32,182 + 0,413 sec 3. Yari Montella (I) Ducati 1:32,282 + 0,513 4. Sam Lowes (GB) Ducati 1:32,284 + 0,515 5. Alberto Surra (I) Ducati 1:32,399 + 0,630 6. Axel Bassani (I) Bimota 1:32,430 + 0,661 7. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:32,457 + 0,688 8. Alex Lowes (GB) Bimota 1:32,496 + 0,727 9. Lorenzo Baldassarri (I) Ducati 1:32,515 + 0,746 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:32,561 + 0,792 11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:32,561 + 0,792 12. Xavi Vierge (E) Yamaha 1:32,737 + 0,968 13. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:32,997 + 1,228 14. Tommy Bridewell (GB) Ducati 1:33,059 + 1,290 15. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,119 + 1,350 16. Michael vd Mark (NL) BMW 1:33,218 + 1,449 17. Somkiat Chantra (T) Honda 1:33,345 + 1,576 18. Jake Dixon (GB) Honda 1:33,405 + 1,636 19. Jonathan Rea (GB) Honda 1:33,652 + 1,883 20. Hannes Soomer (EST) BMW 1:34,000 + 2,231 21. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:34,148 + 2,379 22. Philipp Öttl (D) Ducati SSP 1:36,909 + 5,140 23. Michele Pirro (I) Ducati 1:37,060 + 5,291 24. Kevin Zannoni (I) Ducati SSP 1:37,458 + 5,689 25. Alessandro Zaccone (I) Ducati SSP 1:37,563 + 5,794 26. Mattia Casadei (I) Ducati SSP 1:37,890 + 6,121 27. Riccardo Rossi (I) Ducati SSP 1:38,534 + 6,765 28. Matteo Ferrari (I) Ducati SSP 1:38,668 + 6,899 29. Philipp Öttl (D) Ducati SSP 2027 1:39,548 + 7,779

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