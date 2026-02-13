Weiter zum Inhalt
Sorge um Estoril: Miguel Oliveira (BMW) bangt um sein Heimrennen

In portugiesischen Medien wird vom zunehmenden Verfall der Rennstrecke in Estoril berichtet. Auch BMW-Pilot Miguel Oliveira macht sich Sorgen um das vorletzte Meeting der Superbike-WM 2026.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Der Circuito do Estoril hat Probleme
Foto: Gold & Goose
© Gold & Goose

Der Circuito do Estoril feierte während der Coronapandemie ein ebenso überraschendes wie fulminantes Comeback in der Superbike-WM – zuvor gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft nur 1988 und 1993 auf der bei Lissabon gelegenen Piste. Auch weil kein damals aktiver Fahrer die Rennstrecke kannte, waren die Rennen beim Saisonfinale extrem spannend und umkämpft.

Dass die Infrastruktur schon 2020 nicht im besten Zustand war, nahm man billigend zur Kenntnis. Auch als 2025 die baufällige Tribüne A gesperrt werden musste, hinderte die Dorna nicht, Estoril auch in diesem Jahr im Kalender zu berücksichtigen. Das Meeting ist vom 9. bis 11. Oktober geplant.

Bedenklich: Dennoch werden Tickets für die A‑Tribüne mit dem Hinweis auf die aktuelle Sperrung angeboten! Sollte die Wiedereröffnung bis zum Rennwochenende nicht möglich sein, wird eine Rückerstattung angekündigt.

Nun berichten verschiedene Medien in Portugal vom weiteren Verfall der Rennstrecke. Demnach droht auch der Tribüne B aufgrund fehlender Sanierung aus Sicherheitsgründen die Sperrung. Dazu kommen Beschwerden von Anwohnern, weshalb aufgrund der Lärmschutzbestimmungen seit Monaten keine Track-Days mehr stattfinden. Für professionelle Rennveranstaltungen gibt es üblicherweise Ausnahmen.

In Sorge um den Bestand der Rennstrecke und sein Heimrennen treibt auch Miguel Oliveira um. Der BMW-Pilot rief zum Erhalt des Circuito do Estoril auf. «Estoril darf nicht nur eine Erinnerung bleiben», schrieb der Portugiese in sozialen Medien. «Wenn wir nicht auf das achten, was uns gehört, riskieren wir, das zu verlieren, worauf wir stolz sind.»

