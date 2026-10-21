SSP-Champion Albert Arenas: Plötzlich hat er eine zweite Superbike-Chance
Den Weltmeistertitel in der Klasse Supersport errang Albert Arenas am 10. Oktober, einen Job für 2027 hat er aber noch keinen. Doch es wird deutlich, in welche Richtung es für den Spanier geht.
Obwohl Albert Arenas für Yamaha in überragender Manier
Yamaha bot Arenas einen Zweijahresvertrag für 2027 in der Supersport- und 2028 garantiert in der Superbike-WM an. Außerdem hätte er im nächsten Jahr fünf Testtage auf der 1000er erhalten, um sich bestmöglich vorzubereiten. Der Spanier lehnte dankend ab: «Ich gehe das Risiko ein, für die Zukunft das zu finden, was am besten zu mir passt. Ich möchte nicht ein weiteres Jahr Supersport fahren, auch wegen des Alters. Ich will mich entwickeln, deshalb muss ich mutig sein. Ich will mich nicht mit weniger zufriedengeben, sondern Möglichkeiten ergreifen, die sich mir bieten. Als Fahrer will ich an meinen Aufgaben wachsen.»
Arenas verhandelte mit CF Moto
Das Management von Arenas knüpfte Bande mit dem chinesischen Hersteller CF Moto, der
In der Woche vor dem SBK-Finale in Jerez wurde die Wahrscheinlichkeit, dass der Italienische Meister Alessandro Delbianco das zweite Superbike neben Lorenzo Baldassarri bekommt, vom Team Go Eleven mit «99,9 Prozent» beziffert. Wie viel solche Aussagen wert sind, zeigte sich, als klar wurde, dass auch Arenas verfügbar ist – ein fahrerisch viel größeres Kaliber.
Der 29-Jährige, der sechs Grands Prix und den Titel 2020 in der Moto3 gewann und auch in der Moto2 aufs Podium brauste, wurde bei seinem WM-Triumph in diesem Jahr im Schweizer Team AS Yamaha von Snackhersteller Pata unterstützt. Die italienische Firma von Remo Gobbi ermöglicht mit ihrem markant gesteigerten Engagement, dass Go Eleven 2027 erstmals zwei Panigale V4R einsetzen kann. Und inzwischen ist klar, dass Albert Arenas diese pilotieren wird!
Arenas wurde zuvor auch mit dem Team Marc VDS in Verbindung gebracht, dort wird es aber mit einem Motorrad und Fahrer Sam Lowes weitergehen.
Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach