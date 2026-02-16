Weiter zum Inhalt
SSP-Test Australien: Nur einer stand Philipp Öttl am Montag vor der Sonne

Jaume Masia, im Vorjahr Dritter der Supersport-WM, war am ersten Testtag auf Phillip Island in beiden Sessions der Schnellste. Während Philipp Öttl brillierte, lief es für Domi Aegerter katastrophal.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Jaume Masia
Jaume Masia
Foto: worldsbk.com
Jaume Masia
© worldsbk.com

In der ersten Test-Session am Montagvormittag hatte Ducati-Pilot Jaume Masia aus dem Orelac-Team mit 1:32,541 min für die Bestzeit gesorgt. Als die zweite 110-Minuten-Session am Nachmittag begann, war der Asphalt um zirka 10 Grad Celsius wärmer und hatte sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf 36 Grad erhitzt. Das machte es den Teilnehmern deutlich schwerer auf schnelle Zeiten zu kommen, deshalb verbesserten sich auch nur 11 der 28 Fahrer.

Zur Halbzeit lag Philipp Öttl aus dem Team Feel Racing Ducati mit 1:33,212 min an der Spitze, knapp gefolgt von Masia und dessen überraschend starkem Rookie-Teamkollegen Josh Whatley.

Von Bestmarken sind die Zeiten noch weit entfernt: Den Polerekord stellte Stefano Manzi (Yamaha) 2025 mit 1:31,249 min auf, die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min.

Mit noch 20 min auf der Uhr übernahm Masia, der WM-Dritte des Vorjahres, mit 1:32,866 min den Spitzenplatz auf der Zeitenliste, damit lag er 0,346 sec vor Öttl und eine gute halbe Sekunde vor dem starken Lokalmatador Oli Bayliss aus dem werksunterstützten PTR-Triumph-Team. Daran änderte sich bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge nichts mehr.

Katastrophaler Tag für Kawasaki

Das neue Werksteam des chinesischen Herstellers ZXMOTO, hinter dem die Mannschaft von Evan Bros steckt, hat den verkorksten Auftakt am Montagvormittag gut weggesteckt, brachte die Maschinen zum Laufen und Valentin Debise sowie Federico Caricasulo auf die Ränge 7 und 14.

Katastrophal lief der Montag für das Kawasaki-Werksteam: Jeremy Alcoba und der zweifache Weltmeister Domi Aegerter strandeten auf den Positionen 21 und 25.

Am Dienstag haben die Fahrer der Supersport-Klasse weitere zwei Sessions á 110 Minuten zur Verfügung.

Zeiten Supersport-WM-Tests Phillip Island, 2. Session:

  1. Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,866 min

  2. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,346 sec

  3. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,550

  4. Josh Whatley (GB), Ducati, +0,593

  5. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,769

  6. Alessandro Zaccone (I), Ducati, +0,774

  7. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,840

  8. Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,853

  9. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,857

  10. Mattia Casadei (I), Ducati, +0,925

  11. Albert Arenas (E), Yamaha, +0,940

  12. Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,979

  13. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,046

  14. Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +1,056

  15. Leonardo Taccini (I), Ducati, +1,079

  16. Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,094

  17. Roberto Garcia (E), Yamaha, +1,180

  18. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +1,184

  19. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +1,384

  20. Oliver König (CZ), Triumph, +1,467

  21. Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,535

  22. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,640

  23. Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +2,252

  24. Borja Jimenez (E), Ducati, +2,283

  25. Filippo Farioli (I), Yamaha, +2,367

  26. Riccardo Rossi (I), Ducati, +2,375

  27. Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +2,420

  28. Andrea Giombini (I), MV Agusta, +2,884

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: GeeBee Images
Philipp Öttl
© GeeBee Images

Zeiten Supersport-WM-Tests Phillip Island, Montag

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Jaume Masia (E)

Ducati

1:32,541 min

2.

Oliver Bayliss (AUS)

Triumph

1:32,885

+ 0,344 sec

3.

Philipp Öttl (D)

Ducati

1:32,991

+ 0,450

4.

Can Öncü (TR)

Yamaha

1:33,123

+ 0,582

5.

Ondrej Vostatek (CZ)

Triumph

1:33,165

+ 0,624

6.

Roberto Garcia (E)

Yamaha

1:33,371

+ 0,830

7.

Mattia Casadei (I)

Ducati

1:33,441

+ 0,900

8.

Josh Whatley (GB)

Ducati

1:33,459

+ 0,918

9.

Tom Booth-Amos (GB)

Triumph

1:33,612

+ 1,071

10.

Lucas Mahias (F)

Yamaha

1:33,635

+ 1,094

11.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati

1:33,640

+ 1,099

12.

Valentin Debise (F)

ZXMoto

1:33,719

+ 1,178

13.

Albert Arenas (E)

Yamaha

1:33,806

+ 1,265

14.

Matteo Ferrari (I)

Ducati

1:33,845

+ 1,304

15.

Jacopo Cretaro (I)

MV Agusta

1:33,876

+ 1,335

16.

Simon Jespersen (DK)

Ducati

1:33,912

+ 1,371

17.

Federico Caricasulo (I)

ZXMoto

1:33,922

+ 1,381

18.

Leonardo Taccini (I)

Ducati

1:33,945

+ 1,404

19.

Xavi Cardelus (AND)

Yamaha

1:33,960

+ 1,419

20.

Jeremy Alcoba (E)

Kawasaki

1:33,985

+ 1,444

21.

Oliver König (CZ)

Triumph

1:34,054

+ 1,513

22.

Dominique Aegerter (CH)

Kawasaki

1:34,206

+ 1,665

23.

Yuki Okamoto (J)

Yamaha

1:34,250

+ 1,709

24.

Aldi Mahendra (RI)

Yamaha

1:34,274

+ 1,733

25.

Filippo Farioli (I)

Yamaha

1:34,402

+ 1,861

26.

Borja Jimenez (E)

Ducati

1:34,754

+ 2,213

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati

1:34,924

+ 2,383

28.

Andrea Giombini (I)

MV Agusta

1:35,186

+ 2,645

