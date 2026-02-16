SSP-Test Australien: Nur einer stand Philipp Öttl am Montag vor der Sonne

Superbike WM • Neu
Nach 27 Jahren ist Schluss: Keine Superbike-WM mehr auf Eurosport
Jaume Masia, im Vorjahr Dritter der Supersport-WM, war am ersten Testtag auf Phillip Island in beiden Sessions der Schnellste. Während Philipp Öttl brillierte, lief es für Domi Aegerter katastrophal.
In der ersten Test-Session am Montagvormittag hatte Ducati-Pilot Jaume Masia aus dem Orelac-Team mit 1:32,541 min für die Bestzeit gesorgt. Als die zweite 110-Minuten-Session am Nachmittag begann, war der Asphalt um zirka 10 Grad Celsius wärmer und hatte sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf 36 Grad erhitzt. Das machte es den Teilnehmern deutlich schwerer auf schnelle Zeiten zu kommen, deshalb verbesserten sich auch nur 11 der 28 Fahrer.
Zur Halbzeit lag Philipp Öttl aus dem Team Feel Racing Ducati mit 1:33,212 min an der Spitze, knapp gefolgt von Masia und dessen überraschend starkem Rookie-Teamkollegen Josh Whatley.
Von Bestmarken sind die Zeiten noch weit entfernt: Den Polerekord stellte Stefano Manzi (Yamaha) 2025 mit 1:31,249 min auf, die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min.
Mit noch 20 min auf der Uhr übernahm Masia, der WM-Dritte des Vorjahres, mit 1:32,866 min den Spitzenplatz auf der Zeitenliste, damit lag er 0,346 sec vor Öttl und eine gute halbe Sekunde vor dem starken Lokalmatador Oli Bayliss aus dem werksunterstützten PTR-Triumph-Team. Daran änderte sich bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge nichts mehr.
Das neue Werksteam des chinesischen Herstellers ZXMOTO, hinter dem die Mannschaft von Evan Bros steckt, hat den verkorksten Auftakt am Montagvormittag gut weggesteckt, brachte die Maschinen zum Laufen und Valentin Debise sowie Federico Caricasulo auf die Ränge 7 und 14.
Katastrophal lief der Montag für das Kawasaki-Werksteam: Jeremy Alcoba und der zweifache Weltmeister Domi Aegerter strandeten auf den Positionen 21 und 25.
Am Dienstag haben die Fahrer der Supersport-Klasse weitere zwei Sessions á 110 Minuten zur Verfügung.
Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,866 min
Philipp Öttl (D), Ducati, +0,346 sec
Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,550
Josh Whatley (GB), Ducati, +0,593
Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,769
Alessandro Zaccone (I), Ducati, +0,774
Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,840
Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,853
Can Öncü (TR), Yamaha, +0,857
Mattia Casadei (I), Ducati, +0,925
Albert Arenas (E), Yamaha, +0,940
Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,979
Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,046
Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +1,056
Leonardo Taccini (I), Ducati, +1,079
Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,094
Roberto Garcia (E), Yamaha, +1,180
Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +1,184
Yuki Okamoto (J), Yamaha, +1,384
Oliver König (CZ), Triumph, +1,467
Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,535
Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,640
Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +2,252
Borja Jimenez (E), Ducati, +2,283
Filippo Farioli (I), Yamaha, +2,367
Riccardo Rossi (I), Ducati, +2,375
Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +2,420
Andrea Giombini (I), MV Agusta, +2,884
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Jaume Masia (E)
Ducati
1:32,541 min
2.
Oliver Bayliss (AUS)
Triumph
1:32,885
+ 0,344 sec
3.
Philipp Öttl (D)
Ducati
1:32,991
+ 0,450
4.
Can Öncü (TR)
Yamaha
1:33,123
+ 0,582
5.
Ondrej Vostatek (CZ)
Triumph
1:33,165
+ 0,624
6.
Roberto Garcia (E)
Yamaha
1:33,371
+ 0,830
7.
Mattia Casadei (I)
Ducati
1:33,441
+ 0,900
8.
Josh Whatley (GB)
Ducati
1:33,459
+ 0,918
9.
Tom Booth-Amos (GB)
Triumph
1:33,612
+ 1,071
10.
Lucas Mahias (F)
Yamaha
1:33,635
+ 1,094
11.
Alessandro Zaccone (I)
Ducati
1:33,640
+ 1,099
12.
Valentin Debise (F)
ZXMoto
1:33,719
+ 1,178
13.
Albert Arenas (E)
Yamaha
1:33,806
+ 1,265
14.
Matteo Ferrari (I)
Ducati
1:33,845
+ 1,304
15.
Jacopo Cretaro (I)
MV Agusta
1:33,876
+ 1,335
16.
Simon Jespersen (DK)
Ducati
1:33,912
+ 1,371
17.
Federico Caricasulo (I)
ZXMoto
1:33,922
+ 1,381
18.
Leonardo Taccini (I)
Ducati
1:33,945
+ 1,404
19.
Xavi Cardelus (AND)
Yamaha
1:33,960
+ 1,419
20.
Jeremy Alcoba (E)
Kawasaki
1:33,985
+ 1,444
21.
Oliver König (CZ)
Triumph
1:34,054
+ 1,513
22.
Dominique Aegerter (CH)
Kawasaki
1:34,206
+ 1,665
23.
Yuki Okamoto (J)
Yamaha
1:34,250
+ 1,709
24.
Aldi Mahendra (RI)
Yamaha
1:34,274
+ 1,733
25.
Filippo Farioli (I)
Yamaha
1:34,402
+ 1,861
26.
Borja Jimenez (E)
Ducati
1:34,754
+ 2,213
27.
Riccardo Rossi (I)
Ducati
1:34,924
+ 2,383
28.
Andrea Giombini (I)
MV Agusta
1:35,186
+ 2,645
