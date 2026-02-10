Weiter zum Inhalt
Stühlerücken vor der Superbike-WM 2026: Die Piloten und ihre Crew-Chiefs

Nach dem Saisonfinale verließen einige Fahrer das Superbike-Paddock, neue Piloten kamen und andere wechselten die Teams. Auch bei den Crew-Chiefs gab es für die Saison 2026 ein großes Stühlerücken.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Tom Jojic und Jake Dixon
Tom Jojic und Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Tom Jojic und Jake Dixon
© Gold & Goose

Mit Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea verlor die Superbike-WM zwei ihrer Zugpferde, weitere bekannte Abgänge sind Michael van der Mark, Andrea Iannone und Dominique Aegerter. Die Startliste 2026 umfasst dafür sieben Rookies, dazu wechselten mehrere Fahrer die Teams. Es ist klar, dass sich auch hinter den Kulissen das Personalkarussell kräftig drehte.

Die wichtigste Bezugsperson für einen Piloten an den Rennwochenenden ist der Crew-Chief, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Für Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega ist es daher ein Vorteil, dass er in der neuen Saison weiter mit Tommaso Raponi die Box teilen wird. Bimota setzt ebenfalls auf Konstanz und belässt Pere Riba an der Seite von Alex Lowes. Ihre jeweiligen Teamkollegen Iker Lecuona (Ducati) und Axel Bassani (Bimota) haben dagegen einen neuen Crew-Chief.

Kawasaki-Werkspilot Garrett Gerloff wird mit Les Pearson zusammenarbeiten, den er bereits von seiner Zeit bei Yamaha und BMW kennt. Doch wie sich bei BMW Razgatlioglu-Nachfolger Danilo Petrucci mit Marcus Eschenbacher zusammenraufen muss, hat auch Yamaha-Ass Andrea Locatelli mit Giulio Nava einen neuen Crew-Chief in der Box – dem langjährigen Bautista-Crew-Chief. Xavi Vierge, Nachfolger von Rea im Yamaha-Werksteam, wurde Tom O’Kane an die Seite gestellt.

Die Superbike-Rookies Miguel Oliveira (ROKiT BMW) sowie Somkiat Chantra und Jake Dixon im Werksteam von Honda haben naturgemäß einen neuen Crew-Chief.

Die Piloten der Superbike-WM 2026 und ihre Crew-Chiefs

Marke

Team

Fahrer

Cheftechniker 2026

BMW

ROKiT

Miguel Oliveira

Andrew Pitt

ROKiT

Danilo Petrucci

Marcus Eschenbacher

Ducati

Aruba.it

Nicolo Bulega

Tommaso Raponi

Aruba.it

Iker Lecuona

Andrea Oleari

Go Eleven

Lorenzo Baldassarri

Filippo Burgatti

Marc VDS

Sam Lowes

Gorka Segura

Motocorsa

Alberto Surra

Maurizio Cambarau

Barni

Alvaro Bautista

Luca Minelli

Barni

Yari Montella

Simone Corsini

MGM

Tarran Mackenzie

Paolo Zavalloni

Honda

HRC

Somkiat Chantra

Tetsuya Sasaki

HRC

Jake Dixon

Tom Jojic

Bimota

KRT

Alex Lowes

Pere Riba

KRT

Axel Bassani

Uri Pallares

Kawasaki

Puccetti

Garrett Gerloff

Les Pearson

Yamaha

Pata Prometeon

Xavi Vierge

Tom O’Kane

Pata Prometeon

Andrea Locatelli

Giulio Nava

GRT

Stefano Manzi

Tommaso Noccioli

GRT

Remy Gardner

Damiano Evangelisti

Motoxracing

Bahattin Sofuoglu

Federico D’Alessandro

Motoxracing

Mattia Rato

Andrea Caprani

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

