Stühlerücken vor der Superbike-WM 2026: Die Piloten und ihre Crew-Chiefs

Mit Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea verlor die Superbike-WM zwei ihrer Zugpferde, weitere bekannte Abgänge sind Michael van der Mark, Andrea Iannone und Dominique Aegerter. Die Startliste 2026 umfasst dafür sieben Rookies, dazu wechselten mehrere Fahrer die Teams. Es ist klar, dass sich auch hinter den Kulissen das Personalkarussell kräftig drehte.

Die wichtigste Bezugsperson für einen Piloten an den Rennwochenenden ist der Crew-Chief, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Für Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega ist es daher ein Vorteil, dass er in der neuen Saison weiter mit Tommaso Raponi die Box teilen wird. Bimota setzt ebenfalls auf Konstanz und belässt Pere Riba an der Seite von Alex Lowes. Ihre jeweiligen Teamkollegen Iker Lecuona (Ducati) und Axel Bassani (Bimota) haben dagegen einen neuen Crew-Chief.

Kawasaki-Werkspilot Garrett Gerloff wird mit Les Pearson zusammenarbeiten, den er bereits von seiner Zeit bei Yamaha und BMW kennt. Doch wie sich bei BMW Razgatlioglu-Nachfolger Danilo Petrucci mit Marcus Eschenbacher zusammenraufen muss, hat auch Yamaha-Ass Andrea Locatelli mit Giulio Nava einen neuen Crew-Chief in der Box – dem langjährigen Bautista-Crew-Chief. Xavi Vierge, Nachfolger von Rea im Yamaha-Werksteam, wurde Tom O’Kane an die Seite gestellt.

Die Superbike-Rookies Miguel Oliveira (ROKiT BMW) sowie Somkiat Chantra und Jake Dixon im Werksteam von Honda haben naturgemäß einen neuen Crew-Chief.

Die Piloten der Superbike-WM 2026 und ihre Crew-Chiefs