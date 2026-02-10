Stühlerücken vor der Superbike-WM 2026: Die Piloten und ihre Crew-Chiefs
Nach dem Saisonfinale verließen einige Fahrer das Superbike-Paddock, neue Piloten kamen und andere wechselten die Teams. Auch bei den Crew-Chiefs gab es für die Saison 2026 ein großes Stühlerücken.
Mit Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea verlor die Superbike-WM zwei ihrer Zugpferde, weitere bekannte Abgänge sind Michael van der Mark, Andrea Iannone und Dominique Aegerter. Die Startliste 2026 umfasst dafür sieben Rookies, dazu wechselten mehrere Fahrer die Teams. Es ist klar, dass sich auch hinter den Kulissen das Personalkarussell kräftig drehte.
Die wichtigste Bezugsperson für einen Piloten an den Rennwochenenden ist der Crew-Chief, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Für Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega ist es daher ein Vorteil, dass er in der neuen Saison weiter mit Tommaso Raponi die Box teilen wird. Bimota setzt ebenfalls auf Konstanz und belässt Pere Riba an der Seite von Alex Lowes. Ihre jeweiligen Teamkollegen Iker Lecuona (Ducati) und Axel Bassani (Bimota) haben dagegen einen neuen Crew-Chief.
Kawasaki-Werkspilot Garrett Gerloff wird mit Les Pearson zusammenarbeiten, den er bereits von seiner Zeit bei Yamaha und BMW kennt. Doch wie sich bei BMW Razgatlioglu-Nachfolger Danilo Petrucci mit Marcus Eschenbacher zusammenraufen muss, hat auch Yamaha-Ass Andrea Locatelli mit Giulio Nava einen neuen Crew-Chief in der Box – dem langjährigen Bautista-Crew-Chief. Xavi Vierge, Nachfolger von Rea im Yamaha-Werksteam, wurde Tom O’Kane an die Seite gestellt.
Die Superbike-Rookies Miguel Oliveira (ROKiT BMW) sowie Somkiat Chantra und Jake Dixon im Werksteam von Honda haben naturgemäß einen neuen Crew-Chief.
Die Piloten der Superbike-WM 2026 und ihre Crew-Chiefs
Marke
Team
Fahrer
Cheftechniker 2026
BMW
ROKiT
Miguel Oliveira
Andrew Pitt
ROKiT
Danilo Petrucci
Marcus Eschenbacher
Ducati
Aruba.it
Nicolo Bulega
Tommaso Raponi
Aruba.it
Iker Lecuona
Andrea Oleari
Go Eleven
Lorenzo Baldassarri
Filippo Burgatti
Marc VDS
Sam Lowes
Gorka Segura
Motocorsa
Alberto Surra
Maurizio Cambarau
Barni
Alvaro Bautista
Luca Minelli
Barni
Yari Montella
Simone Corsini
MGM
Tarran Mackenzie
Paolo Zavalloni
Honda
HRC
Somkiat Chantra
Tetsuya Sasaki
HRC
Jake Dixon
Tom Jojic
Bimota
KRT
Alex Lowes
Pere Riba
KRT
Axel Bassani
Uri Pallares
Kawasaki
Puccetti
Garrett Gerloff
Les Pearson
Yamaha
Pata Prometeon
Xavi Vierge
Tom O’Kane
Pata Prometeon
Andrea Locatelli
Giulio Nava
GRT
Stefano Manzi
Tommaso Noccioli
GRT
Remy Gardner
Damiano Evangelisti
Motoxracing
Bahattin Sofuoglu
Federico D’Alessandro
Motoxracing
Mattia Rato
Andrea Caprani
