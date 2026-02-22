Sturz im Regenrennen: Sam Lowes (Ducati) mit Brüchen und Prellungen

Superbike WM • Neu
Der Sturz im verregneten zweiten Superbike-Lauf auf Phillip Island hatte für Sam Lowes schmerzhafte Konsequenzen. Der Ducati-Privatier wird sich wahrscheinlich einer Operation unterziehen müssen.
Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 begann für Sam Lowes so gut und endete so bitter. Am Freitag sowie in der Superpole am Samstagvormittag begeisterte der Engländer als Dritter und schien ein sicherer Top-3 für die Rennen, doch mit fünften Plätzen im ersten Lauf und im Superpole-Race verpasste der MarcVDS-Ducati-Pilot das Podium – aber nur knapp. Auf den jeweils Dritten fehlten dem 35-Jährigen nur 2,1 und 0,4 sec!
Übrigens: Lowes fügte Phillip-Island-Dominator Nicolò Bulega (Ducati) die einzige Niederlage zu, indem er im Warm-up 0,003 sec schneller als der Italiener war!
Den verregneten zweiten Lauf wollte der Zwillingsbruder von Bimota-Ass Alex Lowes zu seinem Vorteil nutzen. In Runde 7 war der Ducati-Privatier unbedrängt Dritter, als ein Sturz in Kurve 4 der achten Runde sein Rennen abrupt beendete.
Weil Lowes über Schmerzen klagte, wurde er zur Untersuchung ins Medical-Center transportiert. Dort wurden neben Prellungen an der rechten Hand und am linken Sprunggelenk eine Fraktur im linken Handgelenk entdeckt. Die kleinen Knochen verheilen nur langsam, weshalb sich der Familienvater mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Operation unterziehen wird, um für den Europaauftakt in Portimão am 27. März einsatzfähig zu sein.
Mit 16 Punkten ist Lowes WM-Neunter.
