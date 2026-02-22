Weiter zum Inhalt
Sturz im Regenrennen: Sam Lowes (Ducati) mit Brüchen und Prellungen

Der Sturz im verregneten zweiten Superbike-Lauf auf Phillip Island hatte für Sam Lowes schmerzhafte Konsequenzen. Der Ducati-Privatier wird sich wahrscheinlich einer Operation unterziehen müssen.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Sam Lowes war bereits am Freitag gestürzt
Sam Lowes war bereits am Freitag gestürzt
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes war bereits am Freitag gestürzt
© Gold & Goose

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 begann für Sam Lowes so gut und endete so bitter. Am Freitag sowie in der Superpole am Samstagvormittag begeisterte der Engländer als Dritter und schien ein sicherer Top-3 für die Rennen, doch mit fünften Plätzen im ersten Lauf und im Superpole-Race verpasste der MarcVDS-Ducati-Pilot das Podium – aber nur knapp. Auf den jeweils Dritten fehlten dem 35-Jährigen nur 2,1 und 0,4 sec!

Übrigens: Lowes fügte Phillip-Island-Dominator Nicolò Bulega (Ducati) die einzige Niederlage zu, indem er im Warm-up 0,003 sec schneller als der Italiener war!

Den verregneten zweiten Lauf wollte der Zwillingsbruder von Bimota-Ass Alex Lowes zu seinem Vorteil nutzen. In Runde 7 war der Ducati-Privatier unbedrängt Dritter, als ein Sturz in Kurve 4 der achten Runde sein Rennen abrupt beendete.

Weil Lowes über Schmerzen klagte, wurde er zur Untersuchung ins Medical-Center transportiert. Dort wurden neben Prellungen an der rechten Hand und am linken Sprunggelenk eine Fraktur im linken Handgelenk entdeckt. Die kleinen Knochen verheilen nur langsam, weshalb sich der Familienvater mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Operation unterziehen wird, um für den Europaauftakt in Portimão am 27. März einsatzfähig zu sein.

Mit 16 Punkten ist Lowes WM-Neunter.

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

