Großes Staunen: Superbike-Held Bulega so schnell wie MotoGP-Ass Marquez

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: An zehn von zwölf Wochenenden der Superbike-WM 2026 gewann Nicolo Bulega alle drei Rennen, insgesamt stand er sogar 32 Mal auf dem obersten Podest. Es stimmt, die Ducati war das überragende Motorrad. Aber acht seiner Gegner saßen auf dem gleichen Fabrikat.

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Im ersten Hauptrennen am Samstag wurden die ersten sieben Plätze in Jerez von Ducati-Piloten eingenommen. Das gab es erst zweimal zuvor, dass ein Hersteller derart dominant war: 2003 in beiden Rennen in Oschersleben, als ebenfalls ein Ducati-Septett vorne fuhr.

Im Sprint am Sonntagmittag drehte Bulega in 1:37,196 min die schnellste Rennrunde. Bei sehr ähnlichen Bedingungen, es war nur minimal wärmer bei der MotoGP Ende April, fuhr Alex Marquez die schnellste Rennrunde im Sprint in 1:37,156 min – wir reden von 0,040 sec Unterschied!

Unfassbare Erfolgsquote von Nicolo Bulega

Nicolo hat eine unfassbare Erfolgsquote: Kein anderer Weltmeister mit einem Titel konnte so viele Rennen gewinnen – er hält jetzt bei 52 und hat damit gleich viele wie Troy Bayliss! Wobei man dazu sagen muss, dass der Australier zu Zeiten fuhr, als es nur zwei Rennen pro Wochenende gab. In 108 Läufen hat er 92 Podestplätze erobert und drehte 56 Mal die schnellste Runde. Nach Siegen ist er der Fünfbeste, nur Jonathan Rea (119), Toprak Razgatlioglu (78), Alvaro Bautista (63) und Carl Fogarty (59) sind erfolgreicher. Es war sein 32. Saisonsieg, der alte Rekord von Alvaro Bautista aus dem Jahr 2023 stand bei 27. Saisonübergreifend 47 Podestplätze in Folge gelangen vor ihm keinem, bezüglich Podestplätze in einer Saison liegt er mit 36 ebenfalls vorne. 726 WM-Punkte in einem Jahr sind auch eine Bestmarke.

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Bei so vielen Errungenschaften tut sich Bulega schwer, sie einzuordnen. «Den höchsten Stellenwert hat natürlich der WM-Titel», hielt der 27-Jährige fest. «Dass ich die Zahl Siege von Bayliss erreicht habe, ist sehr speziell für mich. Ich kann mich nicht für einen Rekord entscheiden, sie bedeuten mir alle viel, weil hinter jedem herausragende Arbeit steckt. Alles war perfekt. Ich fuhr nur drei Jahre in der Superbike-WM und bin in der Siegerliste jetzt die Nummer 5, was soll ich dazu noch sagen? Ich hatte immer ein fantastisches Motorrad und ein grandioses Team, jeder dieser vielen Sieg mit Ducati ist speziell für mich. Ein italienischer Fahrer auf einem italienischen Motorrad – fantastico!»

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Regen brachte Weltmeister Bulega nicht aus dem Konzept

Der Italiener ließ sich in Jerez auch durch ein paar Regentropfen gegen Rennende nicht aus der Ruhe bringen; als es zur Siegerehrung ging, schüttetet es in diesem Teil Andalusiens wie aus Kübeln. «Als Führender weißt du nicht genau, wie schnell du fahren kannst», schilderte Bulega seine letzten Minuten in der Superbike-WM. «Dann hat der Zweite einen Vorteil, weil er sehen kann, wie hoch der Griplevel ist. Ich betete, dass das Rennen so zu Ende geht, erst nach der karierten Flagge goss es. Mir rutschte ein paar Mal das Hinterrad weg, aber es regnete kaum, wir hatten Glück. Die letzten Runden waren emotional. Wir haben schon in der Startaufstellung alle geweint, die ersten drei Runden waren nicht einfach für mich. Als ich am Start die Kupplung losließ, kamen mir die Tränen – das war schwierig. Ich kam nach harten Jahren in dieses Paddock und verlasse es mit der besten Mentalität, die ich in meiner gesamten Karriere hatte. Vielen Dank an alle großartigen Menschen, die ich getroffen habe.»

Bulega hat in dieser Saison bei Ducati viel Geld verdient, vom Kauf des geliehenen Lamborghini , mit dem er nach Cremona kam, sieht er ab. «Ich gebe mein Geld lieber für etwas wie ein Haus aus und werde mich zurückhalten», grinste der Weltmeister.

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