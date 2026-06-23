Superbike-Dominator Nicolò Bulega und die Ducati V4R: Die perfekte Harmonie

Als Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM 2025 zwischen Misano und dem ersten Lauf in Aragon 13 Rennen in Folge gewann, schien das ein Rekord für die Ewigkeit zu sein. Es dauerte jedoch nur wenige Monate, bis Nicolò Bulega eine viel höhere Messlatte auflegte. Der Ducati-Pilot ist 2026 ungeschlagen und steht saisonübergreifend bei 25 Siegen in Serie!

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Der 26-Jährige holte in diesem Jahr nicht nur sieben Hattricks, sondern gewann auch jede Superpole. Man hat den Eindruck, dass sich Bulega nur selbst schlagen kann.

«Ich glaube, er hat jetzt einen so großen Vorsprung, dass der Druck fast weg ist», meint auch Neil Hodgson. Der Superbike-Weltmeister von 2003 gewann elf der ersten zwölf Rennen, danach aber nur noch zwei. «Ich hatte einen guten Saisonstart, bin dann aber gestürzt und habe an Selbstvertrauen verloren. Wenn man Bulega auf der Strecke beobachtet, fährt er absolut perfekt. Er holt das Maximum aus dem Motorrad heraus und ist sichtlich selbstbewusst. Es sieht nicht so aus, als würde er einen Fehler machen. Es muss sich fantastisch anfühlen, er zu sein!»

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Seit mittlerweile einigen Jahren kommentiert Hodgson als Experte die MotoGP und sah dort mit Marc Márquez einen anderen Ausnahmekönner. Der klassenübergreifend neunfache Weltmeister gewann 2014 zehn Rennen in Serie.

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«Wir erleben etwas Einzigartiges», betonte Hogson. «Ich habe das schon vor vielen Jahren gesagt, als Marc Márquez 2014 die ersten zehn MotoGP-Rennen gewann: Man muss das Talent und das Können bewundern. Man sieht Fahrer und Maschine in perfekter Harmonie – also genießt es, solange es dauert.»