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Die ultimative Superbike-Show: Stars, Storys und Einblicke nach Saisonende

Als Host der Paddock-Show und Kommentator der Rennen ist Michael Hill die Stimme der Superbike-WM. Nach Saisonende lädt der Engländer zur ultimativen Full-Throttle-Live-Show ein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die ultimative Superbike-Show mit Michael Hill und Tom Sykes
Die ultimative Superbike-Show mit Michael Hill und Tom Sykes
Foto: Michael Hill Production
Die ultimative Superbike-Show mit Michael Hill und Tom Sykes
© Michael Hill Production

Im Artikel erwähnt

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Nicht nur in der Superbike-WM, sondern auch in der britischen Serie und der MotoAmerica ist Michael Hill omnipräsent. Mit Fach- und Insiderwissen kommentiert der Engländer die Rennen und stellt in Interviews die richtigen Fragen. Nebenbei betreibt Hill den VROOM-Podcast und hat regelmäßig Experten, Insider und Rennfahrer zu Gast.

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In einem ähnlichen Format ist Hill am 16. November live zu erleben, und zwar im Nottingham Arts Theater. Über drei Stunden wird Hill ein gewohnt unterhaltsames Programm präsentieren. Exklusive Interviews mit Legenden werden als Video vorgeführt, als Special Guest wird Tom Sykes auf der Bühne stehen. Hill wird dem schlagfertigen Superbike-Weltmeister von 2013 interessante Einblicke hinter die Kulissen, Geschichten über Rivalitäten sowie Rennweisheiten entlocken.

Eine Herzensangelegenheit von Hill ist die Charity-Aktion Two Wheels for Life, für die er signierte Ausrüstung, Erinnerungsstücke, Paddock-Pässe und exklusive Erlebnisse organisiert und verlost – auch im Rahmen der ultimativen Superbike-Show.

Im Artikel erwähnt

Die Interaktivität und Hills Fähigkeit, das Publikum mitzureißen, sind das, was die Show wirklich ausmacht. Tickets für die Veranstaltung sind noch erhältlich.

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