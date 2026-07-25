Die ultimative Superbike-Show: Stars, Storys und Einblicke nach Saisonende

Nicht nur in der Superbike-WM, sondern auch in der britischen Serie und der MotoAmerica ist Michael Hill omnipräsent. Mit Fach- und Insiderwissen kommentiert der Engländer die Rennen und stellt in Interviews die richtigen Fragen. Nebenbei betreibt Hill den VROOM-Podcast und hat regelmäßig Experten, Insider und Rennfahrer zu Gast.

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In einem ähnlichen Format ist Hill am 16. November live zu erleben, und zwar im Nottingham Arts Theater. Über drei Stunden wird Hill ein gewohnt unterhaltsames Programm präsentieren. Exklusive Interviews mit Legenden werden als Video vorgeführt, als Special Guest wird Tom Sykes auf der Bühne stehen. Hill wird dem schlagfertigen Superbike-Weltmeister von 2013 interessante Einblicke hinter die Kulissen, Geschichten über Rivalitäten sowie Rennweisheiten entlocken.

Eine Herzensangelegenheit von Hill ist die Charity-Aktion Two Wheels for Life, für die er signierte Ausrüstung, Erinnerungsstücke, Paddock-Pässe und exklusive Erlebnisse organisiert und verlost – auch im Rahmen der ultimativen Superbike-Show.

Die Interaktivität und Hills Fähigkeit, das Publikum mitzureißen, sind das, was die Show wirklich ausmacht. Tickets für die Veranstaltung sind noch erhältlich.

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