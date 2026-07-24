Superbike-Rookie Alberto Surra: Konstant wie sonst nur die Stars von Ducati

Teammanager Lorenzo Mauri ging ein Wagnis ein, als er Alberto Surra unter Vertrag nahm. Denn der 22-Jährige aus Turin fuhr lediglich die vier letzten Events der Supersport-WM 2025 im damaligen Yamaha-Team Evan Bros, überzeugte aber mit einem Podium und Top-9-Ergebnissen. Das Risiko zahlte sich aus: Nach einer verständlichen Eingewöhnungszeit mit der Ducati Panigale V4R ist der Italiener ab dem vierten Saisonmeeting (Ungarn) ein zuverlässiger Punktelieferant.

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Und Surra war zuverlässig! Zwischen Balaton Park und Misano fuhr der Ducati-Pilot zwölf Rennen in Folge in die Punkte – nur die Aruba.it Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona können längere Serien vorweisen.

Übrigens überzeugte Surra auch bei der World Ducati Week 2026 im Prestige-Duell der MotoGP- und Superbike-Asse ­– dem Race of Champions – als Zweiter, doch genau dieser Event vermasselte dem Motocorsa-Pilot seinen Lauf in der Weltmeisterschaft. Wegen einer Schleimbeutelentzündung in der rechten Schulter musste Surra in Donington Park nach dem Freitag das Handtuch werfen.

«Ich war gerade richtig in Fahrt gekommen», ärgerte sich Surra. «Wir wussten, dass ich nach der World Ducati Week ein kleines Problem mit der Schulter hatte. Leider wurde es so schlimm, dass ich aufhören musste. Auf jeden Fall werde ich die Sommerpause nutzen, um zu trainieren und in Bestform nach Magny-Cours zurückzukehren.»

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In der Gesamtwertung belegt Surra nach acht von zwölf Superbike-Meetings mit 95 Punkten zwar nur Rang 12, aber mit deutlichem Zug nach vorn. Dabei hat der Rookie noch Anschluss bis Garrett Gerloff (110 P./Kawasaki) auf dem achten Rang.