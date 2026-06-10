Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) wird immer besser: Was noch fehlt

Alberto Surra macht die typische Lernkurve eines Superbike-Rookies durch: Zuerst benötigte der Italiener einige Rennen, um sich an die Ducati V4R zu gewöhnen und auf Speed zu kommen. Kaum in den Top-10 angekommen musste der erst 22-Jährige erkennen, dass die Reifen bei aggressiver Fahrweise keine Renndistanz durchhalten. Die richtige Einteilung der Rennen ist mit den Reifen von Pirelli eine Herausforderung.

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Bei Saisonhalbzeit ist der Motocorsa-Pilot mit der Anpassung an die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft gut vorangekommen. Zuletzt im MotorLand Aragon fuhr der Turiner in der Superpole als Dritter in die erste Reihe und erreichte im Sprintrennen als Vierter sein bisher bestes Superbike-Finish. Platz 6 im zweiten Lauf in Most ist sein bestes Ergebnis in einem langen Rennen.

Es ist klar: Für sein bevorstehendes Heimrennen in Misano ist Surra extrem motiviert, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

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«Aragon war ein super positives Wochenende für mich und für das Team, und ich freue mich wirklich für alle, denn wir haben diese Ergebnisse sowohl im Qualifying als auch in den Rennen wirklich verdient», betonte Surra. «Allerdings müssen wir noch weiter daran arbeiten, unsere Performance über die längere Renndistanz zu verbessern – aber wir haben viele wichtige Daten gesammelt! Ich kann es kaum erwarten, in Misano gemeinsam mit dem Team weiter zu wachsen und einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Misano: FP1 FIM Superbike World Championship 12.06.2026 - 09:45

Nachdem Motocorsa mit Michael Rinaldi (2024) und Ryan Vickers (2025) zwei magere Jahre hatte, scheint Teammanager Lorenzo Mauri mit Surra – wie einst bei Axel Bassani – den richtigen Riecher gehabt zu haben.

«Das Wochenende in Aragon haben wir mit einem großartigen vierten Platz im Superpole-Race und einem achten Platz in Rennen 2 abgeschlossen, wobei wir 18 Sekunden hinter dem Sieger und 12 Sekunden hinter dem Podium landeten. Das ist unser bisher bestes Ergebnis, was den Abstand zu den Spitzenreitern angeht», analysierte Mauri. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns und werden daran arbeiten, weitere Fortschritte zu erzielen. Diese Ergebnisse zeigen jedoch deutlich das Potenzial sowohl des Motorrads als auch des Fahrers. Wir sind in der Gesamtwertung auf den elften Platz vorgerückt, und das gibt uns große Motivation, uns weiter zu verbessern.»