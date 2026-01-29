Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) wird jeden Tag ein wenig besser

Supersport-WM • Neu
Philipp Öttl (Ducati) trotzte dem Regen: «Das Beste aus dem Tag gemacht»
Der erste Tag beim Superbike-Test in Portimão hatte keine Aussagekraft. Für Rookie Alberto Surra (Ducati) waren die gemischten Bedingungen dennoch hilfreich.
Der erste von zwei geplanten Testtagen der Superbike-WM in Portimão fiel zum Großteil ins Wasser. Nach nächtlichem Regen war das Autódromo Internacional do Algarve am Vormittag durchgehend nass, erst um die Mittagszeit besserten sich die Verhältnisse. Die Strecke trocknete zügig ab, wenn auch mit einigen feuchten Stellen. Aber um 14:40 Uhr Ortszeit setzte erneut Regen ein und beendete das kurze Intermezzo auf abtrocknender Strecke.
Der Rookie fuhr 18 Runden; von den Superbike-Assen spulte nur Bimota-Testfahrer Xavi Fores mehr Runden ab. «Es war gar nicht schlecht», lautete das überraschende Fazit des jungen Italieners. «Wir haben die Fahrwerksabstimmung sowohl mit Regenreifen als auch mit Slicks verbessern können. Viele Runden im Trockenen konnte ich zwar nicht fahren, aber mit jedem Tag auf dem Motorrad steigere ich mich. Wegen der Bedingungen waren es insgesamt nicht so viele Runden, dennoch haben wir Fortschritte mit der Elektronik und dem Chassis erzielen können.»
Surra stieg in Magny-Cours 2025 als Ersatz für den verletzten Aldi Mahendra mit Evan Bros Yamaha in die Supersport-WM ein und überzeugte mit einem Podium sowie sechs Top-9-Ergebnissen. Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri verpflichtete den 21-Jährigen daraufhin als Nachfolger von Ryan Vickers für die Superbike-WM 2026.
Pos.
Fahrer (Nation/Motorrad)
Serie
Zeit
Diff
1.
Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)
SBK-WM
1:46,262 min
2.
Alberto Surra (I/Ducati)
SBK-WM
1:47,246
+ 0,984 sec
3.
Philipp Öttl (D/Ducati)
SSP-WM
1:48,735
+ 2,473
4.
Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)
SBK-WM
1:50,317
+ 4,055
5.
Ryan Vickers (GB/Honda)
SBK-WM
1:52,514
+ 6,252
6.
Luke Stapleford (GB/Ducati)
BSB-SSP
1:53,565
+ 7,303
7.
Cameron Beaubier (USA/Ducati)
SBK-US
1:55,493
+ 9,231
8.
Xavi Fores (E/Bimota)
SBK-WM
1:55,547
+ 9,285
9.
ERC Endurance (BMW)
EWC
1:55,960
+ 9,698
10.
Tetsuta Nagashima (J/Honda)
SBK-WM
1:56,954
+ 10,692
11.
Tommy Bridewell (GB/Ducati)
SBK-WM
1:57,042
+ 10,78
12.
Paul Jordan (GB/Ducati)
BSB-SSP
1:58,028
+ 11,766
13.
Tommy Bridewell (GB/Ducati)
BSB-SBK
14.
Sam Lowes (GB/Ducati)
SBK-WM
