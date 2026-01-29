Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) wird jeden Tag ein wenig besser

Der erste Tag beim Superbike-Test in Portimão hatte keine Aussagekraft. Für Rookie Alberto Surra (Ducati) waren die gemischten Bedingungen dennoch hilfreich.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati)
Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati)
Foto: Gold & Goose
Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati)
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der erste von zwei geplanten Testtagen der Superbike-WM in Portimão fiel zum Großteil ins Wasser. Nach nächtlichem Regen war das Autódromo Internacional do Algarve am Vormittag durchgehend nass, erst um die Mittagszeit besserten sich die Verhältnisse. Die Strecke trocknete zügig ab, wenn auch mit einigen feuchten Stellen. Aber um 14:40 Uhr Ortszeit setzte erneut Regen ein und beendete das kurze Intermezzo auf abtrocknender Strecke.

Werbung

Werbung

Selbst die Tagesbestzeit von Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff in 1:46,262 min war weit vom Rundenrekord, aufgestellt in 1:39,441 min durch Toprak Razgatlioglu (BMW) im Superpole-Race 2025, entfernt. Mit 0,984 sec Rückstand markierte Ducati-Privatier Alberto Surra vom Team Motocorsa die zweitschnellste Zeit.

Der Rookie fuhr 18 Runden; von den Superbike-Assen spulte nur Bimota-Testfahrer Xavi Fores mehr Runden ab. «Es war gar nicht schlecht», lautete das überraschende Fazit des jungen Italieners. «Wir haben die Fahrwerksabstimmung sowohl mit Regenreifen als auch mit Slicks verbessern können. Viele Runden im Trockenen konnte ich zwar nicht fahren, aber mit jedem Tag auf dem Motorrad steigere ich mich. Wegen der Bedingungen waren es insgesamt nicht so viele Runden, dennoch haben wir Fortschritte mit der Elektronik und dem Chassis erzielen können.»

Empfehlungen

Surra stieg in Magny-Cours 2025 als Ersatz für den verletzten Aldi Mahendra mit Evan Bros Yamaha in die Supersport-WM ein und überzeugte mit einem Podium sowie sechs Top-9-Ergebnissen. Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri verpflichtete den 21-Jährigen daraufhin als Nachfolger von Ryan Vickers für die Superbike-WM 2026.

Werbung

Werbung

Zeiten Portimao-Test, Tag 1

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

SBK-WM

1:46,262 min

2.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

1:47,246

+ 0,984 sec

3.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

1:48,735

+ 2,473

4.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

1:50,317

+ 4,055

5.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

1:52,514

+ 6,252

6.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:53,565

+ 7,303

7.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

1:55,493

+ 9,231

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

1:55,547

+ 9,285

9.

ERC Endurance (BMW)

EWC

1:55,960

+ 9,698

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

1:56,954

+ 10,692

11.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

SBK-WM

1:57,042

+ 10,78

12.

Paul Jordan (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:58,028

+ 11,766

13.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

14.

Sam Lowes (GB/Ducati)

SBK-WM

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien