Superbike-Rookie Mattia Rato (Yamaha): «Was habe ich hier zu suchen?»

Von den Rookies der Superbike-WM 2026 ist Mattia Rato der mit der wenigsten Erfahrung und der, der den größten Sprung vollzieht. So lief es für den Yamaha-Piloten bei seinem Debüt auf Phillip Island.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Mattia Rato war im zweiten Lauf zu ungestüm
Mattia Rato war im zweiten Lauf zu ungestüm
Foto: Gold & Goose
Mattia Rato war im zweiten Lauf zu ungestüm
© Gold & Goose

Die Verpflichtung von Mattia Rato durch das Yamaha-Team Motoxracing war eine Überraschung. Denn der Italiener ist mit 21 Jahren nicht nur einer der jüngsten Piloten der Superbike-WM 2026 – nur Alberto Surra (Ducati) ist vier Monate jünger – , auch nichts in seinem Lebenslauf sprach für einen Wechsel in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Rato absolvierte 2025 die italienische Supersport-Serie (Gesamtdritter) und internationale Erfahrung hatte er nur durch drei Gaststarts in der Moto2 und Supersport-WM.

Seine Feuertaufe hatte der aus Monza stammende Italiener unmittelbar vor dem Saisonauftakt beim Phillip-Island-Test. Als Letzter der kombinierten Zeitenliste hatte er 3,3 sec Rückstand auf die Testbestzeit von Ducati-Star Nicolò Bulega und immer noch 1,2 sec Rückstand auf den vorletzten, seinen Teamkollegen Bahattin Sofuoglu.

Willkommen zurück auf Phillip Island
Willkommen zurück auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Mattia Rato
Der Unfall von Mattia Rato
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Der Start des Superpole Rennens
Der Start des Superpole Rennens
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega führt das Feld an
Nicolò Bulega führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes & Axel Bassani
Alex Lowes & Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island
© Gold & Goose

Auch weil selbst die Werksmotorräder von Yamaha auf Phillip Island unterlegen waren, waren die Punkteränge mit der privaten R1 von Motoxracing unter normalen Umständen außer Reichweite. In den drei Rennen fuhr der 21-Jährige im ersten Lauf und im Superpole-Race die Plätze 17 und 20 ein – beide Male als Letzter mit 1:14 min und 29 sec Rückstand auf den Sieger.

«Im ersten Rennen war ich nicht wirklich unter den Topfahrern, ganz im Gegenteil», erzählte der Yamaha-Privatier bei Corsedimoto. «Im Sprintrennen konnte ich ein paar Fahrer überholen und war etwas weiter vorn im Feld. Zu Beginn des Rennens hatte ich Lecuona und Oliveira hinter mir. Beide überholten mich, und es war ein komisches Gefühl, sie da zu sehen. Von ihnen überholt zu werden, hat mich irgendwie irritiert; ich fragte mich: Was habe ich hier zu suchen? Mir war das gar nicht so bewusst. Letztendlich waren die Zeiten angesichts meiner Startposition recht gut. Ich bin sehr zufrieden, und das Team auch.»

Im zweiten Lauf stürzte Rato. «Ich war etwas zu ungestüm», schmunzelte Motoxracing-Pilot. «Ich habe in drei Außenkurven viele Fahrer überholt und bin dann in der vierten Kurve von der Strecke gerutscht.»

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026
2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

