Superbike-WM in Ungarn: Die Sonntagsrennen live bei ServusTV
Nach seinem 14. Sieg in Serie peilt Nicolò Bulega (Ducati) auf dem Balaton Circuit den Hattrick an. Alle anderen Superbike-Piloten wollen das verhindern. Wie man die Action live sehen kann.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung. Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Superbike-Kategorie um 14:40 Uhr.
Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.
Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb jedoch die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Vom Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream aller Klassen am Sonntag um 10:55 Uhr. Beim Debüt der ungarischen Piste gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW alle drei Rennen. In diesem Jahr könnte Nicolo Bulega einen Hattrick einfahren.
Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf dem Balaton Circuit
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SBK-WM
Warm Up
09:40
09:50
10
SSP-WM
Warm Up
10:10
10 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
11 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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