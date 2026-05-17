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Superbike-Sprint Most: Nicolo Bulega trotz Fehler in seiner eigenen Welt

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega gewann im Sprint am Sonntagvormittag in Brünn sein 18. Superbike-WM-Rennen in Folge. Sieben Ducati-Fahrer in den Top-8, nur Kawasaki konnte dazwischenfunken.

Superbike WM

Doppelsieg für Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (li.) und Nicolo Bulega
Doppelsieg für Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (li.) und Nicolo Bulega
Foto: aruba.it ducati
Doppelsieg für Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (li.) und Nicolo Bulega
© aruba.it ducati

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Im Sprintrennen (offiziell Superpole-Race) der Superbike-WM am Sonntagvormittag geht es nicht nur um Punkte für die Top-9, diese nehmen im zweiten Hauptrennen am Nachmittag (Start 15.30 Uhr) auch die Startplätze in den ersten drei Reihen ein.

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Seit 17 Rennen war WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) saisonübergreifend ungeschlagen, daran änderte sich auch im fünften Sprint dieses Jahres nichts und der Italiener kassierte Sieg Nummer 18 in Folge! Der Polesetter gewann den Start, bremste aber viel zu spät in die erste Kurve hinein und wurde deshalb von Iker Lecuona und Yari Montella überholt, während Sam Lowes ins Kiesbett rutschte.

Nach der ersten Runde klebte Bulega Lecuona bereits wieder am Hinterrad und ging am Ende der Start-Ziel-Geraden bei der ersten Gelegenheit an seinem Aruba-Teamkollegen vorbei, während Yamaha-Werksfahrer Xavi Vierge weiter hinten im Feld stürzte.

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Im Artikel erwähnt

Top-3 wie im ersten Hauptrennen

Zur Halbzeit des 10-Runden-Sprints sahen wir in den Top-3 den gleichen Stand wie im ersten Hauptrennen, Bulega führte vor Lecuona und Montella. Daran änderte sich bis zum Fallen der Zielflagge nichts.

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Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) und Alberto Surra (Motocorsa) sorgten für ein Ducati-Quintett an der Spitze, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff mühte sich redlich, kam gegen die kraftvollen Panigale V4R über Platz 6 aber nicht hinaus. Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell (beide Ducati) und Alex Lowes (Bimota) komplettieren als Siebter, Achter und Neunter im zweiten Hauptrennen die dritte Startreihe.

Für BMW ist in Most (zu deutsch Brüx) nur noch Michael van der Mark unterwegs. Der Testfahrer aus den Niederlanden ersetzt den rekonvaleszenten Miguel Oliveira, der sich Anfang Mai in Ungarn verletzte und bis mindestens Mitte Juni ausfällt. Danilo Petrucci ist nach seinem Highspeedcrash im ersten Rennen am Samstag ebenfalls verletzt. Von Startplatz 11 kommend wurde van der Mark Zehnter.

Yamaha und Honda haben im Autodrom Most in Nordböhmen nichts zu bestellen, kein Fahrer schaffte es in die Top-10.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

07

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

08

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

09

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

10

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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