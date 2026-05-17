Superbike-Sprint Most: Nicolo Bulega trotz Fehler in seiner eigenen Welt

Im Sprintrennen (offiziell Superpole-Race) der Superbike-WM am Sonntagvormittag geht es nicht nur um Punkte für die Top-9, diese nehmen im zweiten Hauptrennen am Nachmittag (Start 15.30 Uhr) auch die Startplätze in den ersten drei Reihen ein.

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Seit 17 Rennen war WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) saisonübergreifend ungeschlagen, daran änderte sich auch im fünften Sprint dieses Jahres nichts und der Italiener kassierte Sieg Nummer 18 in Folge! Der Polesetter gewann den Start, bremste aber viel zu spät in die erste Kurve hinein und wurde deshalb von Iker Lecuona und Yari Montella überholt, während Sam Lowes ins Kiesbett rutschte.

Nach der ersten Runde klebte Bulega Lecuona bereits wieder am Hinterrad und ging am Ende der Start-Ziel-Geraden bei der ersten Gelegenheit an seinem Aruba-Teamkollegen vorbei, während Yamaha-Werksfahrer Xavi Vierge weiter hinten im Feld stürzte.

Top-3 wie im ersten Hauptrennen

Zur Halbzeit des 10-Runden-Sprints sahen wir in den Top-3 den gleichen Stand wie im ersten Hauptrennen, Bulega führte vor Lecuona und Montella. Daran änderte sich bis zum Fallen der Zielflagge nichts.

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Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) und Alberto Surra (Motocorsa) sorgten für ein Ducati-Quintett an der Spitze, Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff mühte sich redlich, kam gegen die kraftvollen Panigale V4R über Platz 6 aber nicht hinaus. Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell (beide Ducati) und Alex Lowes (Bimota) komplettieren als Siebter, Achter und Neunter im zweiten Hauptrennen die dritte Startreihe.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Für BMW ist in Most (zu deutsch Brüx) nur noch Michael van der Mark unterwegs. Der Testfahrer aus den Niederlanden ersetzt den rekonvaleszenten Miguel Oliveira, der sich Anfang Mai in Ungarn verletzte und bis mindestens Mitte Juni ausfällt. Danilo Petrucci ist nach seinem Highspeedcrash im ersten Rennen am Samstag ebenfalls verletzt . Von Startplatz 11 kommend wurde van der Mark Zehnter.

Yamaha und Honda haben im Autodrom Most in Nordböhmen nichts zu bestellen, kein Fahrer schaffte es in die Top-10.