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Superbike-Star Nicolò Bulega: Vom Balaton-Hattrick zum Ducati-MotoGP-Test

Wie bei den ersten drei Superbike-Meetings glänzte Nicolò Bulega auch auf dem Balaton Park Circuit mit einem lupenreinen Hattrick. Der Überflieger fährt mit breiter Brust zum MotoGP-Test mit Ducati.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Bei Nicolo Bulega gehen einem die Superlative aus
Bei Nicolo Bulega gehen einem die Superlative aus
Foto: Gold & Goose
Bei Nicolo Bulega gehen einem die Superlative aus
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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In der Superbike-WM 2026 bleibt Nicolò Bulega der Maßstab. Jede Superpole und jedes Rennen gewann der Italiener und ließ für die Konkurrenz nur die Brotkrümel übrig. Kein anderer Pilot vor ihm holte bei den ersten vier Saisonmeetings einen Hattrick – das macht zwölf Siege in Serie, saisonübergreifend sind es sogar fünf Hattricks und 16 Siege.

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Dabei war der 26-Jährige für das Rennwochenende auf dem Balaton Circuit nicht sehr optimistisch, weil das Streckenlayout nicht mit seinem Fahrstil harmoniert und er seinen Aruba.it-Teamkollegen Iker Lecuona stärker eingeschätzt hatte. Die drei Rennen gewann der Italiener mit 2,5 sec, 0,8 sec und 2,6 sec Vorsprung auf den Spanier.

«Deshalb freue ich mich dieses Mal besonders», sagte der Ducati-Pilot in kleiner Journalistenrunde. «Für Iker ist Balaton wahrscheinlich eine seiner besten Rennstrecken, für mich aber eine der schlimmsten. Deshalb waren mir die Siege hier sehr wichtig – sie machen mich mental stärker. Im Superpole-Race erwartete ich das schwierigste Rennen, aber in der Startaufstellung schob ich das beiseite und entschied, volles Risiko zu gehen. Zweimal wäre ich fast gestürzt und rettete mein Bike mit einem schönen Safe.»

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Im Artikel erwähnt

Eine weitere gefährliche Situation hatte Bulega im Superpole-Race, als sich Yari Montella beim Anbremsen der ersten Kurve grob verschätzte und den Aruba-Piloten beinahe gerammt hatte.

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«Zum Glück habe ich ihn gehört – er kam mit 30 km/h Überschuss angerauscht», schmunzelte Bulega. «Er gab weiter Gas und ich verstand, dass da jemand in der Kurve geradeaus fahren möchte. Also löste ich die Bremse und ließ ihn vorbeifahren. Dadurch musste ich aber eine weite Linie fahren und hatte kurz danach noch einmal Glück, als Oliveira und Locatelli vor mir stürzten.»

Ich bin glücklich.

Nicolo Bulega

Der sportliche Erfolg macht den sonst verschlossenen Bulega zugänglicher und lockerer.

«Derzeit erlebe ich wohl die bisher beste Phase meines Lebens. Ich erreiche starke Ergebnisse, auch weil ich diesem Sport alles andere unterordne. Aber ich genieße auch mein Leben abseits der Rennstrecke viel mehr als früher. Ich bin glücklich», sagte der Ducati-Werkspilot. «Jetzt werde ich aber nur ein wenig feiern, weil ich noch am Abend mit dem Auto in Richtung Mugello für einen MotoGP-Test aufbrechen werde. Derzeit fahre ich ein Superbike, aber die MotoGP ist ein Traum. Wenn ich also das MotoGP-Bike testen darf, pusht mich das für die Superbike-WM – so war es schon im vergangenen Jahr, als ich bei den letzten Meetings eingesprungen war.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

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Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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