Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Regen beim Superbike-Test in Cremona: Ducati vor Bimota – Honda überrascht

Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 in Cremona droht ins Wasser zu fallen. Am Vormittag wurden jedoch erstaunliche Rundenzeiten gefahren.

Superbike WM

Regen stört am Donnerstag den Testbetrieb
Regen stört am Donnerstag den Testbetrieb
Foto: GeeBee Images
Regen stört am Donnerstag den Testbetrieb
© GeeBee Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der zweitägige Superbike-Test auf dem Cremona Circuit am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche teilte sich in einen Tag mit Michelin und einen mit Pirelli auf. Weil Rundenzeiten mit den französischen Reifen nicht kommuniziert wurden, ist kein Vergleich möglich – außerdem erlaubt der immer wieder einsetzende Regen am Donnerstag nur bedingt seriöse Testarbeit.

Werbung

Werbung

Anwesend sind die Werksteams von Bimota, BMW, Ducati, Honda und Yamaha sowie einige Kundenteams. Weil Kawasaki bereits Anfang September einen Test in Cremona absolviert hatte, verzichtete das Puccetti-Team auf den Test.

Am Donnerstagvormittag präsentierte sich das Wetter bedrohlich bewölkt, doch die meiste Zeit blieb es trocken. Als es kurz nach 12 Uhr anfing, zu regnen, entschied man sich, die Mittagspause vorzuziehen. Später verlängerte man die Unterbrechung um eine Stunde zu verlängern. Die Nachmittagssession beginnt somit um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Ob die Rennstrecke jedoch komplett trocknen wird, ist fraglich, denn aktuell regnet es Bindfäden.

Im Artikel erwähnt

Keine Überraschung: Ducati dominiert

Vermutlich bleibt es bei der Bestzeit von Yari Montella, die der Barni-Pilot gegen 11 Uhr von 1:28,555 min gefahren hat – eine sehr ansprechende Zeit! Die schnellste Rennrunde im vergangenen Jahr in einem Hauptrennen fuhr Bulega in 1:28,576 min. Den Rundenrekord stellte der aktuelle WM-Leader am selben Wochenende im Sprint in 1:27,980 min auf.

Werbung

Werbung

Yari Montella fuhr am Donnerstagvormittag die schnellste Runde
Yari Montella fuhr am Donnerstagvormittag die schnellste Runde
Foto: GeeBee Images
Yari Montella fuhr am Donnerstagvormittag die schnellste Runde
© GeeBee Images

TV-Programm

Wenig überraschend folgen mit Iker Lecuona und Nicolò Bulega (Aruba.it), Sam Lowes (Marc VDS), Alberto Surra (Motocorsa) und Álvaro Bautista (Barni) bis Platz 6 innerhalb von 0,349 sec zur Montella-Zeit ausnahmslos weitere Ducati-Piloten.

Die Bimota-Asse Axel Bassani und Alex Lowes haben als Siebter und Achter 0,7 und 0,8 sec Rückstand. Bei Honda scheinen Jake Dixon (9.) und Somkiat Chantra (11.) den zarten Aufwärtstrend von Magny-Cours fortsetzen zu können. Auf den Positionen 12 bis 15 folgen die Yamaha-Piloten Remy Gardner, Stefano Manzi, Xavi Vierge und Andrea Locatelli.

Übrigens: Das BMW-Werksteam hat am Donnerstagvormittag lediglich Youngster Rocco Sessler testen lassen. Der erst 17-Jährige fährt für BMW die Asian Road Racing Championship (ARRC).

Werbung

Werbung

Von den wenigen Supersport-Piloten fuhr Philipp Öttl (Ducati) in 1:33,449 min die schnellste Runde.

Zeiten Superbike-Test in Cremona, Donnerstag, Session 1

Pos

Fahrer

Nat

Motorrad

Zeit

Diff

1

Y. Montella

I

Ducati

1:28,555 min

2

I. Lecuona

E

Ducati

1:28,602

0,047 sec

3

N. Bulega

I

Ducati

1:28,693

0,138

4

S. Lowes

GB

Ducati

1:28,746

0,191

5

A. Surra

I

Ducati

1:28,869

0,314

6

A. Bautista

E

Ducati

1:28,904

0,349

7

A. Bassani

I

Bimota

1:29,262

0,707

8

A. Lowes

GB

Bimota

1:29,401

0,846

9

J. Dixon

GB

Honda

1:29,638

1,083

10

L. Baldassarri

I

Ducati

1:29,699

1,144

11

S. Chantra

T

Honda

1:29,949

1,394

12

R. Gardner

AUS

Yamaha

1:30,078

1,523

13

S. Manzi

I

Yamaha

1:30,102

1,547

14

X. Vierge

E

Yamaha

1:30,193

1,638

15

A. Locatelli

I

Yamaha

1:30,244

1,689

16

R. Sessler

D

BMW

1:31,695

3,140

17

P. Öttl

D

Ducati V2

1:33,449

4,894

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

169

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

126

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

120

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

119

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  4. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM