Regen beim Superbike-Test in Cremona: Ducati vor Bimota – Honda überrascht

Der zweitägige Superbike-Test auf dem Cremona Circuit am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche teilte sich in einen Tag mit Michelin und einen mit Pirelli auf. Weil Rundenzeiten mit den französischen Reifen nicht kommuniziert wurden, ist kein Vergleich möglich – außerdem erlaubt der immer wieder einsetzende Regen am Donnerstag nur bedingt seriöse Testarbeit.

Werbung

Werbung

Anwesend sind die Werksteams von Bimota, BMW, Ducati, Honda und Yamaha sowie einige Kundenteams. Weil Kawasaki bereits Anfang September einen Test in Cremona absolviert hatte, verzichtete das Puccetti-Team auf den Test.

Am Donnerstagvormittag präsentierte sich das Wetter bedrohlich bewölkt, doch die meiste Zeit blieb es trocken. Als es kurz nach 12 Uhr anfing, zu regnen, entschied man sich, die Mittagspause vorzuziehen. Später verlängerte man die Unterbrechung um eine Stunde zu verlängern. Die Nachmittagssession beginnt somit um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Ob die Rennstrecke jedoch komplett trocknen wird, ist fraglich, denn aktuell regnet es Bindfäden.

Keine Überraschung: Ducati dominiert

Vermutlich bleibt es bei der Bestzeit von Yari Montella, die der Barni-Pilot gegen 11 Uhr von 1:28,555 min gefahren hat – eine sehr ansprechende Zeit! Die schnellste Rennrunde im vergangenen Jahr in einem Hauptrennen fuhr Bulega in 1:28,576 min. Den Rundenrekord stellte der aktuelle WM-Leader am selben Wochenende im Sprint in 1:27,980 min auf.

Werbung

Werbung

Yari Montella fuhr am Donnerstagvormittag die schnellste Runde Foto: GeeBee Images Yari Montella fuhr am Donnerstagvormittag die schnellste Runde © GeeBee Images

Wenig überraschend folgen mit Iker Lecuona und Nicolò Bulega (Aruba.it), Sam Lowes (Marc VDS), Alberto Surra (Motocorsa) und Álvaro Bautista (Barni) bis Platz 6 innerhalb von 0,349 sec zur Montella-Zeit ausnahmslos weitere Ducati-Piloten.

Die Bimota-Asse Axel Bassani und Alex Lowes haben als Siebter und Achter 0,7 und 0,8 sec Rückstand. Bei Honda scheinen Jake Dixon (9.) und Somkiat Chantra (11.) den zarten Aufwärtstrend von Magny-Cours fortsetzen zu können. Auf den Positionen 12 bis 15 folgen die Yamaha-Piloten Remy Gardner, Stefano Manzi, Xavi Vierge und Andrea Locatelli.

Übrigens: Das BMW-Werksteam hat am Donnerstagvormittag lediglich Youngster Rocco Sessler testen lassen. Der erst 17-Jährige fährt für BMW die Asian Road Racing Championship (ARRC).

Werbung

Werbung

Von den wenigen Supersport-Piloten fuhr Philipp Öttl (Ducati) in 1:33,449 min die schnellste Runde.

Zeiten Superbike-Test in Cremona, Donnerstag, Session 1