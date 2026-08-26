Superbike-Test in Estoril von BMW und Honda: Regen und Gewitter drohen

Die Sommerpause der Superbike-WM 2026 dauert noch bis Magny-Cours Anfang September und die rennfreie Zeit von fast zwei Monaten wird nur von wenigen Tests unterbrochen. Weil die Werkspiloten von Honda und von BMW noch mehrere Testtage übrig haben – es sind nur zehn pro Saison erlaubt –, nutzen die beiden Werksteams die freie Zeit bestmöglich.

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Für die langjährigen GP‑Fahrer Jake Dixon und Somkiat Chantra (beide Honda) sowie Miguel Oliveira (ROKiT BMW) war der Test am 13. und 14. August in Magny-Cours besonders sinnvoll – Danilo Petrucci (BMW) kennt den Circuit de Nevers nach drei Saisons im Ducati-Team Barni Racing bereits sehr gut. Extrem hohe Temperaturen machten die beiden Testtage zu einer Tortur.

Gänzlich anders präsentiert sich das Wetter in dieser Woche in Portugal, wo beide Werksteams am Dienstag und Mittwoch auf dem Circuito do Estoril ausrücken. Für die Honda-Asse ist die portugiesische Piste neu, denn die MotoGP gastierte zuletzt 2012 in Estoril. Mit 20 Grad Celsius ist es angenehm, doch zeitweiser Regen trübte den ersten Testtag.

«Eine weitere neue Strecke für mich – sie ist großartig», lobte Honda-Ass Dixon. «Hier zu testen, macht Spaß. Der erste Tag begann etwas schwierig, da es den ganzen Vormittag nass war, aber dann klarte es auf und wir konnten unseren vollgepackten Zeitplan abarbeiten, um alle möglichen Dinge zu testen, die uns hier und überall sonst weiterhelfen.»

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Am zweiten Testtag wurden die Superbike-Asse erneut von einer nassen Piste begrüßt. Laut Wettervorhersage besteht den gesamten Mittwoch die Gefahr von Regen und Gewittern.