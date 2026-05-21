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Superbike-Test in Misano: Bulega in einer anderen Liga, vier Ducati vorn

Für die angereisten Superbike-Teams war der zweitägige Test in Misano bei optimalem Wetter sehr ergiebig. Ducati-Star Nicolò Bulega konnte niemand das Wasser reichen.

Superbike WM

Nicolo Bulega (Ducati)
Nicolo Bulega (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega (Ducati)
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

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Wenn es bei einem Test einen Gewinner geben müsste, würde er wie bei den ersten fünf Saisonmeetings der Superbike-WM 2026 Nicolò Bulega heißen. Der Ducati-Werkspilot fuhr am Vormittag des zweiten Testtages bereits eine starke Rundenzeit von 1:31,871 min und legte in der vierten und letzten Session eine 1:31,769 min nach.

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Zögerlicher Beginn nach der Mittagspause

Die letzte Trainingseinheit begann jedoch schleppend. Nur wenige Piloten fuhren in der ersten Stunde auf die Piste, selbst nach 1,5 Stunden spulten nur 14 Testteilnehmer flotte Runden ab. Für die erste ansprechende Zeit sorgte Iker Lecuona (Ducati) mit einer 1:32,676 min. Zweiter war Honda-Pilot Somkiat Chantra, der in 1:33,345 min seine bisher schnellste Runde auf dem Misano World Circuit fuhr.

Derweil schwang sich Supersport-Pilot Philipp Öttl erstmals beim Misano-Test auf die 2027er V2-Ducati. Beim ersten Run handelte es sich jedoch um nicht mehr als einen Funktionstest.

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Im Artikel erwähnt

Während sich Lecuona sukzessive auf eine 1:32,182 min steigerte, füllte sich die Rennstrecke ab Halbzeit der Session zunehmend. Kein Wunder: Das Wetter präsentierte sich weiterhin prächtig und erlaubte solide Testarbeit.

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Eine Stunde vor dem Ende hatten aber erst vier Superbike-Piloten eine schnellere Rundenzeit als am Vormittag markiert. Neben Lecuona waren das Sam Lowes (Ducati), Chantra und Yamaha-Testfahrer Alessandro Delbianco. Nach dem Rennwochenende in Most und einem intensiven ersten Testtag war bei vielen Fahrern offenbar die Luft ein wenig raus – nur Lecuona, Lorenzo Baldassarri (Ducati) und Petrucci-Vertreter Hannes Soomer (BMW) hatten 30 Runden und mehr gefahren. Am Vormittag fuhr Baldassarri als fleißigster Teilnehmer stolze 62 Runden.

30 Minuten vor dem Ende gab sich dann Bulega für zwei Versuche die Ehre und brannte ein kurzes Feuerwerk schneller Runden ab. In 1:31,769 min verbesserte der seit 19 Rennen ungeschlagene WM-Leader seine Zeit vom Vormittag minimal, verpasste aber seinen eigenen Pole-Rekord aus dem vergangenen Jahr von 1:31,618 min um 0,245 sec.

Kurz vor Schluss führten mit Lecuona, Yari Montella, Sam Lowes, Tarran Mackenzie und Baldassarri sechs Ducati-Piloten. Erst als einige Piloten mit einem weichen Reifen auf Zeitenjagd gingen, änderte sich das Bild ein wenig.

‹Best of the Rest› wurde Bimota-Pilot Alex Lowes als Fünfter mit einem Rückstand von 0,7 sec. Die schnellste Yamaha in der vierten und letzten Session stellte Xavi Vierge in 1:33,059 min auf Platz 9. Über beide Tage war jedoch Remy Gardner in 1:32,561 min der schnellsten Vertreter mit einer R1.

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Garrett Gerloff (11.) ließ den Test mit einer 1:33,309 min eher gemütlich ausklingen. Der einzige Kawasaki-Pilot in der Superbike-WM 2026 fuhr seine persönlich beste Runde am Mittwochnachmittag in 1:32,457 min.

Dass Somkiat Chantra den Test als bester Honda-Pilot beendet, ist eine Überraschung.

Philipp Öttl beschäftigte sich den gesamten Nachmittag mit der neuen V2 und legte es in 1:39,548 min nicht auf eine schnelle Runde an – mit dem aktuellen Modell fuhr der 30-Jährige gut drei Sekunden schneller.

Wie immer bei Tests gilt: Die Rundenzeiten haben nur bedingte Aussagekraft, weil nur die Teams wissen, in welcher Konfiguration sie zustande kamen. Sechs Ducati in Front sprechen jedoch für sich.

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Superbike-Test in Misano 20./21. Mai, Tag 2: Zeiten 18 Uhr

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

6.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,718

+ 0,949

8.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,816

+ 1,047

9.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:33,059

+ 1,290

10.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

11.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:33,309

+ 1,540

12.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

13.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,346

+ 1,577

14.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:33,475

+ 1,706

16.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:33,744

+ 1,975

18.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

19.

Hannes Soomer(EST)

BMW

1:34,273

+ 2,504

20.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:34,825

+ 3,056

21.

Michele Pirro(I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

22.

Kevin Zannoni(I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

23.

Mattia Casadei(I)

Ducati SSP

1:38,026

+ 6,257

24.

Matteo Ferrari(I)

Ducati SSP

1:38,699

+ 6,930

25.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:39,370

+ 7,601

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer(EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro(I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni(I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei(I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari(I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Team

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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