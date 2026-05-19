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Volle Hütte beim Superbike-Test in Misano – Jake Dixon (Honda) vor Rückkehr

Wenige Tage nach dem Superbike-Meeting in Most treffen die meisten Teams und Fahrer beim zweitägigen Test in Misano erneut aufeinander. Honda-Pilot Jake Dixon wird vor allem seine Fitness testen.

Superbike WM

Jake Dixon kehrt zurück auf seine Honda mit Startnummer 96
Jake Dixon kehrt zurück auf seine Honda mit Startnummer 96
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon kehrt zurück auf seine Honda mit Startnummer 96
© Gold & Goose

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Nachdem die Wintertests von schlechtem Wetter geprägt waren, haben die Superbike-Piloten noch viele ihrer auf zehn limitierten Testtage übrig. Beim zweitägigen Test auf dem Misano World Circuit am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche ist daher fast das komplette Teilnehmerfeld dabei.

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Für keinen Superbike-Piloten ist dieser Test aber so wichtig wie für Jake Dixon. Der von der Moto2 zum Honda-Werksteam gewechselte Engländer hat in diesem Jahr noch kein einziges Rennen bestritten, nachdem er beim Phillip-Island-Test am 17. Februar unglücklich stürzte und sich einen komplexen Bruch des linken Handgelenks zugezogen hatte. Normalsterbliche würden mindestens sechs Monate ausfallen, doch der 30-Jährige wird nach nur drei Monaten auf die CBR1000RR-R steigen, um seinen Zustand zu bewerten.

Ducati mit dem größten Aufgebot beim Superbike-Test in Misano

Seitens Ducati sind alle Teams mit ihren einsatzfähigen Piloten dabei, was Álvaro Bautista ausschließt – angefangen beim Werksteam Aruba.it über Barni, MarcVDS, Go Eleven und Motocorsa bis hin zu Adovates und MGM.

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BMW muss auf seine verletzten Einsatzfahrer verzichten und reist mit Michael van der Mark an. Die Werksteams von Bimota, Kawasaki und Yamaha sowie das Satellitenteam GRT Yamaha sind ebenfalls mit von der Partie.

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Als einer von wenigen Supersport-Piloten wird Feel-Racing-Pilot Philipp Öttl (Ducati) testen – mit seinem aktuellen Motorrad sowie mit der neuen V2 für 2027.

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Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

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Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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BARNI Spark Racing Team

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