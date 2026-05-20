Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-Test in Misano, Tag 1: Vier Ducati vor der einzigen Kawasaki

Während Nicolò Bulega am ersten Superbike-Testtag auf dem Misano World Circuit ein Ducati-Quartett anführte, bestätigte sich Kawasaki als zweite Kraft. Bimota und Yamaha in den Top-10.

Superbike WM

Nicolo Bulega fuhr am Mittwoch die schnellste Runde
Nicolo Bulega fuhr am Mittwoch die schnellste Runde
Foto: Ducati
Nicolo Bulega fuhr am Mittwoch die schnellste Runde
© Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Vormittag des ersten Testtages auf dem Misano World Circuit hatte Nicolò Bulega (Ducati) in 1:32,128 min für die Bestzeit gesorgt. Die um 14 Uhr gestartete zweite Session begann schleppend – die meisten Piloten verlängerten die Mittagspause um eine gute Stunde.

Werbung

Werbung

So gab es zu Beginn ein selten gewordenes Bild: Eine Honda führte die Zeitenliste an! Werksfahrer Somkiat Chantra war mit einer mittleren 1:34 min praktisch alleine unterwegs und hatte mit Yamaha-Testfahrer Alessandro Delbianco und Supersport-Pilot Alessandro Zaccone (Ducati) eine überschaubare Konkurrenz. Es war der aufstrebende Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati), der den Thailänder nach 52 Minuten von Platz 1 verdrängte.

Dann ging es Schlag auf Schlag und die Rundenzeiten purzelten. Nach 1,5 Stunden führte Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki in 1:33,318 min vor den Bimota-Piloten Alex Lowes (Bimota) und Ducati-Werkspilot Iker Lecuona. Zahlreiche Fahrer, zum Beispiel Bulega, Sam Lowes (Ducati), Yari Montella (Ducati) und Jonathan Rea (Honda) weilten jedoch weiterhin in der Box.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bei Halbzeit waren alle Teilnehmer auf der Strecke und das Aruba.it-Duo glänzte mit den ersten Rundenzeiten unter 1:33 min, wobei Lecuona in 1:32,523 min die Nase vorn hatte. Die Supersport-Fraktion wurde von Philipp Öttl (Ducati) in 1:37,723 min angeführt – am Vormittag hatte der Bayer eine 1:37,106 min vorgelegt.

Werbung

Werbung

Zu Beginn der letzten Stunde hatten die meisten Piloten ihre Rundenzeit vom Vormittag unterboten. Mittlerweile hatte Bulega den Spieß umgedreht und lag in 1:32,063 min vor seinem Teamkollegen. Als Fünfter hielt Gerloff hartnäckig mit einem Ducati-Quartett mit. Yamaha, BMW und Honda waren nicht in den Top-10 zu finden.

Wenige Verbesserungen am Ende des ersten Testtages

Am Ende gingen einige wenige Piloten auf Zeitenjagd. Den Anfang machte der Kawasaki-Pilot aus Texas, der nach drei Sektorbestzeiten aber im letzten Abschnitt alles vergab. Auf den vorderen Positionen tat sich in den letzten Minuten nichts mehr. Den ersten Testtag beendete Bulega mit 0,3 sec Vorsprung auf Lecuona als Schnellster. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten die Ducati-Privatiers Yari Montella und Sam Lowes. Best of the Rest wurde Gerloff auf Kawasaki.

Bester Bimota-Pilot am Mittwoch war Axel Bassani auf der siebten Position. Der Italiener büßte 0,7 sec auf die Tagesbestzeit ein. Mit einer Zeit von 1:33,182 min verbesserte sich in der Schlussphase Xavi Vierge als bester Yamaha-Pilot auf Platz 9. Michael van der Mark hielt als Zwölfter (+1,3 sec) die BMW-Fahne hoch.

Ein Ausrufezeichen setzte Jake Dixon, trotz einer beschaulichen 17. Position: Der lange verletzte Engländer fuhr in 1:33,941 min die beste Zeit eines Honda-Piloten.

Werbung

Werbung

Philipp Öttl war in 1:37,392 min der schnellste Supersport-Pilot der zweiten Session, und war damit etwas langsamer als am Vormittag.

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Zeiten Tag 1

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:32,063 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,312

+ 0,249 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,444

+ 0,381

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,455

+ 0,392

5.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,394

6.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,765

+ 0,702

7.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,776

+ 0,713

8.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:33,142

+ 1,079

9.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:33,182

+ 1,119

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:33,303

+ 1,240

11.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:33,329

+ 1,266

12.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,407

+ 1,344

13.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:33,437

+ 1,374

14.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:33,476

+ 1,413

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,487

+ 1,424

16.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,543

+ 1,480

17.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,941

+ 1,878

18.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,962

+ 1,899

19.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:34,028

+ 1,965

20.

Hannes Soomer(EST)

BMW

1:34,118

+ 2,055

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,699

+ 2,636

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:37,106

+ 5,043

23.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,500

24.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:39,350

+ 7,287

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

68

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM