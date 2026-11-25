Für die Superbike-Teams hat sich die Anreise nach Jerez gelohnt. Die Bedingungen am ersten Testtag waren konstant und mit 16,5 Grad Celsius in der Spitze nicht zu kalt. Die guten Streckenbedingungen lockten am Nachmittag auch die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani auf die Piste, deren Einsatz eigentlich erst am Donnerstag vorgesehen war.

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Nachdem um 14 Uhr Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff in 1:40,243 min die Zeitenliste angeführt hatte, übernahm Alex Lowes am Nachmittag das Kommando und sorgte in 1:39,844 min für die Tagesbestzeit. Von den Rekorden ist das weit entfernt, aber darum geht es bei diesem Test auch nicht.

Eine seriöse Einschätzung der Rundenzeiten ist ohnehin kaum möglich, denn nur die Teams wissen, in welcher Konfiguration diese erzielt wurden. Außerdem kommt in diesem Winter hinzu, dass mit Michelin ein neuer Einheitsreifenlieferant, E40-Benzin und neuen Bremsen von Brembo gearbeitet wird – zudem fehlt das Ducati-Werksteam als Referenz.

Mit 0,189 sec Rückstand reihte sich Andrea Locatelli mit der einzigen Yamaha beim Test auf Platz 2 ein. Der Italiener war enorm fleißig und spulte 72 Runden ab. Weniger als 0,3 sec auf die Bestzeit verlor Honda-Ass Jake Dixon. Der Engländer wird von Testfahrer Jonathan Rea unterstützt und beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der für die Superbike-WM 2027 neuen CBR1000RR-R. Der geringe Rückstand auf Lowes dürfte Honda als Erfolg werten. Garrett Gerloff fuhr am Nachmittag nur noch wenige Runden und fiel trotz leichter Verbesserung auf die vierte Position ab.

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Ohne Stammfahrer ließ BMW Testfahrer Michael van der Mark ausgiebig das neue Material probieren und bewerten. Der Niederländer arbeitete mit zwei M1000RR. Schlusslicht der Superbike-Abteilung blieb Ducati-Privatier Sam Lowes, der sich offenbar behutsam an die neuen Gegebenheiten für die neue Saison herantastet.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Keine Probleme mit der Umstellung auf die Supersport-Kawasaki hat David Salvador – der Spanier fuhr dasselbe Motorrad mit reduzierter Leistung in der Sportbike-Kategorie. Der 23-Jährige markierte in 1:42,928 min die schnellste Rundenzeit der anwesenden Supersport-Piloten.

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1