Die Pirelli-Ära in der Superbike-WM ist endgültig vorbei. Beim Test auf dem Circuito de Jerez am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche sind nur noch Michelin-Reifen an den Motorrädern montiert, dazu die neuen Carbon-Keramik-Einheitsbremsen von Brembo.

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Fünf Werksteams machen beim Jerez-Test mit, jedoch war am ersten Testtag bisher nur Kawasaki mit Garrett Gerloff in der 2027er-Besetzung auf der Piste. Die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani schwingen sich erst am Nachmittag auf ihre Motorräder; die erfahrenen Testpiloten Xavi Fores und Florian Marino erledigen die Basisarbeit.

Bei Honda fehlt Somkiat Chantra verletzungsbedingt; Einsatzfahrer Jake Dixon wird von Edeltester Jonathan Rea unterstützt. Yamaha testet nur mit Andrea Locatelli, da Jack Miller noch in der MotoGP gebraucht wird. Selbiges gilt für BMW-Neuzugang Brad Binder, wobei auch Miguel Oliveira fehlt; Testfahrer Michael van der Mark springt ein. Einziger Ducati-Pilot beim Test ist Sam Lowes vom Kundenteam Marc VDS.

Das Wetter in Südspanien ist nicht überragend, erlaubt bei 16 Grad und trockener Strecke aber seriöse Testarbeit. Der Test endet um 18 Uhr.

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Bei Halbzeit um 14 Uhr führte Gerloff die Zeitenliste in 1:40,243 min an. Am Rennwochenende Mitte Oktober war der Texaner knapp zwei Sekunden schneller unterwegs. Dass Testfahrer Rea schneller ist als sein 2025er Teamkollege Andrea Locatelli, ist eine Überraschung. Van der Mark ließ Dixon hinter sich. Schlusslicht der Superbike-Fraktion ist Lowes mit 2,2 sec Rückstand. Mit 38 Runden ist Loka der bisher fleißigste Fahrer.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Von den drei anwesenden Supersport-Piloten liegt Sportbike-Vizeweltmeister David Salvador (Kawasaki) in 1:42,928 min vorn.

Superbike-Test Jerez, 25. November: Zeiten, 14 Uhr