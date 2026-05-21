Superbike-Test in Misano: Neuerungen bei Ducati und Honda

Nur selten sind bei einem privat organisierten Superbike-Test so viele Teilnehmer anwesend wie in dieser Woche beim zweitägigen Misano-Test. Die Werksteams aller Hersteller sind angereist, dazu die meisten Kundenteams, wenn auch nicht immer in der normalen Besetzung: Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci fehlen verletzungsbedingt und werden durch Michael van der Mark und Hannes Soomer vertreten. Barni Ducati verzichtet indes auf einen Ersatz für den ebenfalls verletzten Álvaro Bautista.

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Dafür erleben wir die Rückkehr von Jake Dixon auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich hat der seit dem Phillip-Island-Test verletzte Engländer noch kein Rennwochenende bestritten. Seine Performance in Misano schürt jedoch die Hoffnung, dass es in einer Woche in Aragon so weit sein könnte.

Außerdem interessant bei Honda: Testfahrer Jonathan Rea probiert offenbar eine modifizierte Verkleidung, was durch Dazzle-Muster kaschiert wird.

Die technisch interessanteste Neuerung gibt es jedoch beim Ducati-Team Barni Racing zu entdecken. Yari Montella probierte eine von Suter entwickelte neue Schwinge aus. Diese ist weniger filigran konstruiert als das Original-Bauteil.

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