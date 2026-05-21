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Superbike-Test in Misano: Neuerungen bei Ducati und Honda

Am Superbike-Test auf dem Misano World Circuit am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche nehmen fast alle Teams teil. Die ersten Bilder von Rückkehrer Jake Dixon (Honda) und viele mehr.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
© GeeBee Images

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Nur selten sind bei einem privat organisierten Superbike-Test so viele Teilnehmer anwesend wie in dieser Woche beim zweitägigen Misano-Test. Die Werksteams aller Hersteller sind angereist, dazu die meisten Kundenteams, wenn auch nicht immer in der normalen Besetzung: Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci fehlen verletzungsbedingt und werden durch Michael van der Mark und Hannes Soomer vertreten. Barni Ducati verzichtet indes auf einen Ersatz für den ebenfalls verletzten Álvaro Bautista.

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Dafür erleben wir die Rückkehr von Jake Dixon auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich hat der seit dem Phillip-Island-Test verletzte Engländer noch kein Rennwochenende bestritten. Seine Performance in Misano schürt jedoch die Hoffnung, dass es in einer Woche in Aragon so weit sein könnte.

Außerdem interessant bei Honda: Testfahrer Jonathan Rea probiert offenbar eine modifizierte Verkleidung, was durch Dazzle-Muster kaschiert wird.

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Die technisch interessanteste Neuerung gibt es jedoch beim Ducati-Team Barni Racing zu entdecken. Yari Montella probierte eine von Suter entwickelte neue Schwinge aus. Diese ist weniger filigran konstruiert als das Original-Bauteil.

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Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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