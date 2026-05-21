Superbike-Test in Misano: Neuerungen bei Ducati und Honda
Am Superbike-Test auf dem Misano World Circuit am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche nehmen fast alle Teams teil. Die ersten Bilder von Rückkehrer Jake Dixon (Honda) und viele mehr.
Nur selten sind bei einem privat organisierten Superbike-Test so viele Teilnehmer anwesend wie in dieser Woche beim zweitägigen Misano-Test. Die Werksteams aller Hersteller sind angereist, dazu die meisten Kundenteams, wenn auch nicht immer in der normalen Besetzung: Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci fehlen verletzungsbedingt und werden durch Michael van der Mark und Hannes Soomer vertreten. Barni Ducati verzichtet indes auf einen Ersatz für den ebenfalls verletzten Álvaro Bautista.
Dafür erleben wir die Rückkehr von Jake Dixon auf der Honda CBR1000RR-R. Tatsächlich hat der seit dem Phillip-Island-Test verletzte Engländer noch kein Rennwochenende bestritten. Seine Performance in Misano schürt jedoch die Hoffnung, dass es in einer Woche in Aragon so weit sein könnte.
Außerdem interessant bei Honda: Testfahrer Jonathan Rea probiert offenbar eine modifizierte Verkleidung, was durch Dazzle-Muster kaschiert wird.
Die technisch interessanteste Neuerung gibt es jedoch
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach